'Na ulici pesnice, u policiji uvrede': Prebijanje transrodne osobe u Beogradu

"Plašim se da izađem iz stana."

To za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže Matea, 21-godišnja transrodna osoba, koju su pretukla dvojica muškaraca u Beogradu.

Napadači su nju i njenog partnera najpre vređali, a potom ih fizički napali, nanevši joj teške telesne povrede.

Matea navodi da su i u policijskoj stanici bili izloženi homofobnim i transfobnim komentarima.

Udruženje "Da se zna", koje pruža zaštitu LGBT+ osobama, u 2025. godini je registrovalo više od stotinu slučajeva napada na pripadnike te zajednice i prostore u kojima se okupljaju.

"To je bila najgora godina za kvir osobe. Ova 2026. godina za sada ne deluje da će biti bolja", kaže za RSE Bojan Lazić iz udruženja "Da se zna".

Prvo pretnje, pa fizički napad

Četvrtak, 28. maj, za Mateu je trebalo da bude dan kada će provesti popodne sa svojim prijateljima u Kalemegdanskom parku, jednom od centralnih okupljališta mladih u glavnom gradu.

Nakon nekoliko sati, društvo se razišlo, a sagovornica RSE i njen dečko prošetali su do autobuske stanice na Zelenom vencu u širem centru grada. Pošto je odavno prošla ponoć sačekali su noćni autobus na liniji 72.

Kako kaže, već na sledećoj stanici ušla su dva momka koji su je ubrzo primetili i počeli da je vređaju i da uzvikuju parole u kojima se poziva na ubistvo homoseksualaca.

"Ja sam to ignorisala, gledala sam u telefon i izbegavala bilo kakav kontakt sa njima. Onda su počeli da maltretiraju i ostale ljude u autobusu, puštali su glasnu muziku sa telefona, a dobacivali su i mom dečku", kaže i dodaje:

"U autobusu niko od putnika nije reagovao. Svi su ćutali, kao i ja."

Matea i njen partner izašli su na stanici u Novom Beogradu. Nekoliko minuta peške deli ih od stana koji zajedno iznajmljuju.

Sa njima su, međutim, sišli i muškarci iz autobusa. Kako kaže Matea, stavili su marame preko lica i pošli za njima.

"Tu je počela da me hvata panika. Ubrzali smo hod, a kada smo došli do iza naše zgrade, opet su pustili muziku i potrčali ka nama. Kada su nas stigli, prvo su mog partnera oborili na zemlju i počeli da ga šutiraju po glavi", kaže.

Jedan napadač je ostao kod Mateinog partnera, a drugi je, kako navodi, pošao za njom.

"Uhvatio me je za rame i udario pesnicom u glavu. Pala sam, udarila potiljkom o zemlju i izgubila svest. Jako slabo se sećam svega što se posle dešavalo", kaže.

Sledeće čega se, kako kaže, seća je da se probudila u stanu, ali nije mogla odmah da shvati gde se nalazi:

"Nisam znala koji je dan, zašto krvarim niti zašto moj partner krvari. On mi je polako sve objasnio."

Prijava policiji

Istog jutra otišli su u Policijsku stanicu Novi Beograd, odakle su ih uputili u Urgentni centar kako bi dobili lekarski izveštaj o stepenu povreda. Tamo je Matei konstatovan prelom nosa.

U stanicu policije ponovo odlaze 30. maja sa dokumentacijom, kako bi prijavili slučaj. Matea kaže da je policijski službenik koji je u to vreme bio na dužnosti bio "izuzetno neprijatan".

"Kada sam mu objasnila da je razlog napada homofobija, samo mi je vulgarno odgovorio da njega baš briga za homofobiju. Sve vreme mi se obraćao u muškom rodu, a mom partneru koji je o meni govorio u ženskom rodu je rekao da to ne radi", kaže.

Kako kaže, ni nakon pet dana nije joj se javio niko iz policije u vezi sa prijavom koju je podnela.

Kako su reagovale institucije?

Iz MUP-a nisu odgovorili na upit RSE da li su identifikovali osumnjičene za napad, te jesu li pregledani snimci kamere iz autobusa i saslušani svedoci.

Nisu odgovorili niti da li je pokrenut neki postupak protiv službenika koji je sačinio službenu belešku o prijavljenom događaju.

Bojan Lazić iz udruženja "Da se zna" kaže da je ovakvo postupanje nadležnih u Srbiji pravilo, a ne izuzetak. On podseća da je 10. maja bačen suzavac u jednom od retkih beogradskih lokala u kojima se LGBT+ osobe okupljaju.

Ovaj klub je bio na meti i prošle godine, dok su ispred drugog kvir bara u glavnom gradu još uvek nepoznate osobe napisale homofobne grafite i neonacističke simbole.

"Ni u jednom od ovih slučajeva nije bilo procesuiranja vinovnika. Kao posledica toga će se ovi napadi ponavljati, a postoji opasnost da oni budu još teži", kaže Lazić.

Ako poneki slučaj napada na kvir osobe i završi pred sudom, kaznena politika je blaga. Bojan Lazić podseća na slučaj iz februara 2023. godine, kada su dva pripadnika ekstremno desničarskih grupa napala dve LGBT+ osobe u beogradskom Parku manjež.

Jedan od njih je nožem ubo 23-godišnjeg mladića, nanevši mu tešku telesnu povredu u predelu leđa, dok je drugi fizički napao 26-godišnjeg momka, kome su konstatovane povrede glave.

Bojan Lazić kaže da je tužilac zatražio da se jedan od napadača optuži za pokušaj ubistva, a drugi za nanošenje teških telesnih povreda, ali da je sud prekvalifikovao delo i osudio prvooptuženog na tri godine zatvora.

"To je jedan od retkih primera procesuiranja, ali je kaznena politika jako blaga", kaže Lazić.

Zaprećena kazna za pokušaj ubistva je od pet godina zatvora i više, dok je za nanošenje teških telesnih povreda kazna od najmanje šest meseci, uz mogućnost da bude viša.

Diskriminacija kao svakodnevica

Prema podacima udruženja "Da se zna", u 2025. je ovoj organizaciji prijavljeno 110 incidenata prema LGBT+ osobama, od čega je 17 fizičkih napada.

To je, prema Lazićevim rečima, najveći broj u poslednjih devet godina, koliko "Da se zna" vodi evidenciju.

Komentarišući navode o homofobičnim i transobičnim izjavama policijskih službenika, aktivista udruženja "Da se zna" podseća i na slučaj iz februara 2024. godine. Tada su Andreja Obradović i njegova cimerka prijavili da su ih policajci nakon što su ušli u njihov stan u Beogradu "pretukli i zlostavljali zbog toga što su pripadnici LGBT+ zajednice".

Oni su podneli krivičnu prijavu, koju je Prvo osnovno javno tužilaštvo odbacilo.

Obradović je zbog toga štrajkovao glađu ispred Skupštine Srbije i najavio tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

"Veliki su problemi u ovoj oblasti, a volja da se rešavaju očigledno ne postoji", kaže Bojan Lazić.

U redovnom izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2025. godinu, navodi se da se "pripadnici ove zajednice i dalje suočavaju sa socijalnom distancom, diskriminacijom i različitim oblicima nasilja".

Matea, koja se u Beograd iz jugoistočne Srbije doselila pre tri godine, kaže da se često suočava sa diskriminacijom na ulici.

"Desilo mi se jednom prilikom da mi je grupa od sedam, osam ljudi dobacivala dok sam čekala autobus. Srećom, tu je bilo dvoje mojih kolega koji su me branili, a onda su se priključili i ljudi sa stanice i stali u moju odbranu. Posle nekog vremena su prestali i otišli", kaže.

Matea kaže da joj veoma znači podrška koju dobija od LGBT+ zajednice. Ipak, dodaje, da joj je nakon napada nelagodno da izlazi iz stana.