Bačen suzavac u kvir klubu u Beogradu, saopštilo udruženje 'Da se zna'

Grupa muškaraca bacila je suzavac tokom žurke u kvir klubu Mornar u Beogradu, saopštilo je u nedelju Udruženje "Da se zna", koje zastupa prava LGBT+ osoba.

Kako je navelo ovo udruženje, incident se dogodio u noći između 9. i 10. maja.

"Neposredno pre incidenta, jedan od napadača pretio je okupljenima ispred kluba. Ubrzo se vratio sa još dvojicom muškaraca, nakon čega su upali u klub i bacili suzavac, izazvavši kašalj, gušenje i paniku među gostima. Na osnovu dostupnih snimaka, lice je identifikovano i slučaj je prijavljen policiji", saopštilo je udruženje.

Radio Slobodna Evropa (RSE) poslao je hitan upit Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim incidentom, ali do objavljivanja vesti odgovor nije stigao.

Ovo udruženje je upozororilo na porast mržnje i nasilja prema LGBT+ osobama širom Srbije, što, kako kažu, za posledicu ima sve učestalije napade na retka mesta okupljanja LGBT+ zajednice u Beogradu.

"Podsećamo da su se slični napadi na kvir prostore dogodili i u oktobru prošle godine, kada su ispred Guvernanta bara ispisani homofobični i neonacistički grafiti, potom je provaljeno u klub Mornar, a zatim je došlo i do fizičkog napada u Guvernanta baru", navodi udruženje.

Kako navode, zabeleženo je i nekoliko fizičkih napada na centralnom Trgu Republike u Beogradu, a u svim slučajevima "izostala je adekvatna reakcija policije i tužilaštva".

Ovo udruženje je početkom godine saopštilo da je tokom 2025. u Srbiji zabeleženo najmanje 110 incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+ zajednici, što je najveći broj u poslednjih devet godina, otkako ta organizacija vodi evidenciju.