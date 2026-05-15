Uhapšen načelnik Beogradske policije Veselin Milić

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Više javno tužilaštvo je saopštilo da je uhapšen u nastavku rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao A.N.
Miliću je određeno zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da nije prijavio krivično delo i učinioca, kao i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, navedeno je u saopštenju.
Prethodno su uhapšena dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.
Takođe su uhapšena tri policajca i i vlasnik i konobar lokala u beogradskom naselju Senjak.
RTS je objavio da su uhapšeni pripadnici policije članovi obezbeđenja Veselina Milića.
MUP: Milić više nije načelnik beogradske policije
U međuvremenu je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.
U saopštenju je navedeno da će do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljati zamenik načelnika te uprave pukovnik policije Dejan Bojović.
Pod optužbom da je donela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.
Nisu navedeni detalji o nestalom A.N. niti o njegovim vezama sa Milićem.
Nestanak A.N. prijavila je 13. maja uveče njegova nevenčana supruga.
Prema njenim saznanjima A.N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima, saopštilo je Više javno tužilaštvo.
Kako je navedeno, nakon toga je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.
Tužilaštvo je navelo da je po prijavi nestanka započelo uviđaj na navedenoj lokaciji, gde su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.
Ko je Veselin Milić?
U MUP-u je zaposlen od 1998, kada je počeo kao policajac u Užicu, na zapadu Srbije.
Kasnije je radio u policijskoj stanici beogradske opštine Savski venac, gde je napredovao do komandira stanice.
Od 2006. bio je načelnik Odeljenja za obezbeđenje u beogradskoj policiji.
Od 2013. do 2018. bio je načelnik Policijske uprave Beograd, kada je prešao na novu dužnost i postao savetnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala.
U to vreme je bio i pomoćnik direktora policije.
Krajem 2020. ponovo je, rešenjem tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za načelnika beogradske policije.
Milić je više puta pohvalјivan i nagrađivan.
U junu 2021. odlikovan je Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić".
Odlikovanja povodom Vidovdana zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su bili i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tada je uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Milića je u februaru 2024. odlikovao i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić "Zvezdom Jakova Nenadovića", visokim priznanjem MUP-a.
U javnosti je kritikovan nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu 2023. kada je na konferencijama za medije iznosio detalje istrage i prikazao spisak dece koje je maloletni učenik te škole planirao da ubije.