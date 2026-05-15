Uhapšen načelnik Beogradske policije Veselin Milić

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Više javno tužilaštvo je saopštilo da je uhapšen u nastavku rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao A.N.

Miliću je određeno zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da nije prijavio krivično delo i učinioca, kao i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, navedeno je u saopštenju.

Prethodno su uhapšena dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Takođe su uhapšena tri policajca i i vlasnik i konobar lokala u beogradskom naselju Senjak.

RTS je objavio da su uhapšeni pripadnici policije članovi obezbeđenja Veselina Milića.

MUP: Milić više nije načelnik beogradske policije U međuvremenu je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd. U saopštenju je navedeno da će do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljati zamenik načelnika te uprave pukovnik policije Dejan Bojović.

Pod optužbom da je donela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.

Nisu navedeni detalji o nestalom A.N. niti o njegovim vezama sa Milićem.

Nestanak A.N. prijavila je 13. maja uveče njegova nevenčana supruga.

Prema njenim saznanjima A.N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Kako je navedeno, nakon toga je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

Tužilaštvo je navelo da je po prijavi nestanka započelo uviđaj na navedenoj lokaciji, gde su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.