Šta radi predsednik Srbije u Njujorku?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, što je i sam potvrdio Tviter objavom, ali pre puta nije najavljen povod njegove posete Americi, niti sa kime će tamo i o čemu razgovarati.

Vuk Jeremić, lider vanparlemantarne Narodne stranke i nekadašnji srpski šef diplomatije, iskoristio je tu priliku da putem jedne televizije Vućića optuži da u Sjedinjenim Državama tajno pregovara o Kosovu i kupuje vreme za rešavanje tog pitanja.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je priroda posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Njujorku, kao i to da li se u Parizu tajno sastao sa Hašimom Tačijem, pitanje za kancelariju šefa države.

Upitana o tajnom sastaku sa Tačijem u utorak u Parizu, o kome je u javnosti govorio predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, Brnabić je rekla da je to pitanje za predsedništvo i da ona "neće da glumi portparola Vučića". Ona je rekla i da Vuk Jeremić ne zna ništa o poseti Vučića Njujorku.

Iako je neuobičajeno što kabinet predsednika Srbije nije ranije objavio povod njegove posete SAD, sagovornici RSE navode da legalno izabrani presednik zemlje ima pravo da razgovara sa relevantnim političkim ličnostima o pitanjima od značaja za državu i građane, a da prozivke pomenutog opozicionog političara idu na to da prikupe političke poene na antievropskom desnom nacionalističkom spektru.

Tajnim pregovorima s kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nespretno pokušava da doskoči međunarodnoj zajednici" i "kupi dodatno vreme za sebe i svoje koalicione partnere" u Prištini, kazao je Jeremić za sarajevsku televiziju Face.

Bivši srpski šef diplomatije u vreme vlade Demokratske stranke Borisa Tadića još je pomenutom mediju kazao da je početak leta markiran kao rok za rešenje kosovskog pitanja i da je Vučiću "sada potrebno bilo šta što bi mogao da iskoristi kao 'smokvin list'". U utorak je, rekao je Jeremić, Vučić bio u Parizu "na tajnoj večeri s Tačijem, a u nedelju je privatno otputovao u Njujork, o čemu javnost u Srbiji nije obaveštena. S Haradinajem takođe pregovara preko bliskog posrednika iz svog okruženja".

Neuobičajeno je da šef države ne objavi kuda i kojim povodom putuje u inostranstvo, kaže za RSE Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u SAD, ali dodaje da ne prihvata ni Jeremićeve optužbe.

"Neko ko je predsednik jedne države trebalo bi oda objavi kuda ide i šta radi; čak i ne mora da objavi s kim se sastaje, ali treba da se zna kojim povodom ide u inostranstvo. Vrlo je neuobičajeno da saznajemo iz drugih izvora da je on otišao na prilično dalek put - u Sjedinjene Američke Države - dakle, nije trknuo preko granice iz nekih privatnih razloga. Pa, čak i ako su privatni razlozi, treba to objaviti. Nije standardno za uređene države da saznajemo od drugih ljudi da je predsednik otišao na dalek put bilo kog karaktera", objašnjava Vujačić, koji dodaje da ne ocenjuje kao pozitivne ni komentare Vuka Jeremića da je Vučić otišao u Ameriku da tajno pregovara o Kosovu.

"Mislim da te optužbe nisu dobre jer izabrani predsednik jedne države ima pravo da razgovarao svim temama i da se sastaje sa kim on misli da treba da se sastane, da bi rešio neke probleme ove zemlje - da li je to Kosovo ili nešto drugo, sasvim je svejedno. Dakle, on ima apsolutno pravo da to čini, da se sastaje, da putuje, a jedno što je nezgodno u ovoj celoj priči jeste što je, čini mi se, bespotrebno stvorena dodatna misterija time što je on otišao bez ikakve najave njegovog kabineta da tamo ide", ocenjuje Vujačić.

Narodni poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović za RSE kaže da je televizija koju je Jeremić izabrao za svoje izjave uveliko poznata po propagandnom nastupu, kako kaže, protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a na Jeremićeve optužbe na račun Vučića ovako se osvrnuo:

"Verujem da on to priča na osnovu ličnih iskustava jer pretpostavljam da je sam to radio, pa valjda sad smatra da svi rade to što je i on inače činio, ali, šta da mu radimo, nisu svi kao Vuk Jeremić, Bogu hvala."

Kao posmatrač, politikolog Jovan Komšić pretpostavlja da Vučić pred predstavljanje javnosti svog predloga rešenja za Kosovo želi da konsultuje Sjedinjene Države, ličnosti i institucije u toj zemlji, koja definitivno ima veliki uticaj na rešavanje tog pitanja. Tu ne vidi ništa problematično po interese države i građana.

"Ja to mogu tumačiti jednim realnim političkim potezom Vučićevim, koji u situaciji u kojoj se očekuje da izađe sa predlogom za rešenje kosovskog Gordijevog čvora, hoće da razgovara sa relevantnim političkim ličnostima i institucijama i ljudima, pretpostavljam, od uticaja na američku spoljnu politiku jer je Amerika involvirana kao jedan od pregovaračkih subjekata, koliko god to ona zvanično nije. U tom kontekstu ja ne vidim ništa problematično za državu niti bilo kakve tamne oblake koji se nadvijaju i svaki takav potez držim realnim pokušajem da se vide mogućnosti i realno raspoložive opcije koje ćemo saznati kroz izvesno vreme, ako to tumačimo nepristrasno", kaže Komšić.

Optužbe Vuka Jeremića da Vučić u Americi tajno pregovara o Kosovu Jovan Komšić vidi kao pokušaj da prikupi što više opozicionih poena, a to ne može na proevropskoj građanskoj platformi.

"On pokušava da animira i ponudi neku platformu za nezadovoljstvo onima koji pripadaju takozvanom tradicionalnom, nacionalno-konzervativnom sektoru u Srbiji. E, sad, koliko je taj nacionalno-konzervativni, antievropski, sektor orijentisan na demokratsko rešavanje problema, to je drugo pitanje i ja bih sugerisao i Jeremiću i sličnim političarima koji misle da će u srpskoj desnici pronaći saveznika za srpsku demokratiju da se žestoko varaju", poručuje Komšić.

Razlozi Vučićevog prethodno nenajvljenog odlaska u Njujork, kao i imena onih sa kojima se eventualno sastao, mogli bi biti otkriveni koliko već kroz tri dana. Naime, za petak, 23. mart, zakazan je Vučićev susret sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem u Briselu, što bi bio značajan doprinos oživljavanju već petnaest meseci blokiranih briselskih pregovora. O njihovom tehničkom delu predstavnici Kosova i Srbije razgovaraju od danas u sedištu Evropske unije.