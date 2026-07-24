Ko i zašto iz Srbije lobira u Sjedinjenim Državama?

Šest aktivnih ugovora i milioni dolara za promociju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Tri sa američkim firmama za lobiranje ima Vlada Srbije, jedan Privredna komora, a dva ugovora srpske privatne firme koje su u proteklom periodu od države dobijale unosne infrastrukturne poslove.

To pokazuje baza "stranih agenata" američkog Ministarstva pravde, koju je analizirao Radio Slobodna Evropa (RSE).

Lobiranje u SAD nije protivzakonito, ali su firme i pojedinci koji zastupaju strane interese dužni da to i prijave.

Na to ih obavezuje FARA - Zakon o registraciji stranih agenata (Foreign Agents Registration Act).

Baza je javno dostupna i pokazuje ko je, kad i za koliko novca angažovao američke lobiste.

Tako, dokumenta pokazuju da Vlada, iz budžeta, mesečno izdvaja desetine hiljada dolara za promociju Srbije u Vašingtonu - kroz medijske kampanje, ali i sastanke sa američkim zvaničnicima.

Ni srpski zakoni ne sprečavaju državu da lobira u inostranstvu, kako bi postigla svoje interese.

Za šta sve lobiraju srpske vlasti u Vašingtonu?

Vlada Srbije ima tri aktivna ugovora o lobiranju u SAD, sa tri različite firme – "KARV Communications" iz Njujorka, "Valcour LLC" iz Vašingtona i "CRB Global LLC" iz Arlingtona, Virdžinija.

Nijedna od njih nije odgovorila na pitanja RSE o radu za Vladu Srbije.

A na pitanja RSE nije odgovorila ni Vlada.

"Može se videti da se lobiranje Beograda pojačava, ne samo kroz činjenicu da postoje tri ugovora, nego da je skoro pokrenut i strateški dijalog sa SAD, tako da je utisak da se intenzivirala proaktivnija politika Beograda prema Vašingtonu", ukazuje za RSE Mijat Kostić iz nevladine inicijative "Novi treći put".

"I ugovori sa lobi grupama pokazuju da su ciljevi Beograda saradnja na polju ekonomije, odbrambene industrije i energetike", dodaje.

A američka baza pruža uvid u neke od aktivnosti lobističkih firmi.

'Razgovori o sankcijama'

Firma "CRB Global LLC" od februara 2026. ima jednogodišnji ugovor o "strateškom konsultovanju" sa vladom u Beogradu.

Cilj firme je da "usmeravaju odnos klijenta sa saveznom vladom SAD kao i težnje klijenta ka dugoročnoj saradnji" sa Vašingtonom.

Za usluge im zvanični Beograd mesečno plaća deset hiljada dolara.

"CRB Global LLC" je, kako se vidi u dokumentima, zadužen za unapređenje odnosa Beograda i Vašingtona i jačanje ekonomskih veza, istraživanje mogućnosti za dodatnu vojnu i tehničku saradnju i razvijanje odnosa između SAD, Izraela i Srbije.

A u američkoj bazu su do sada, kao jedine aktivnosti ove firme u ime Vlade Srbije, navedeni virtuelni sastanci tokom 2025. i 2026. sa američkom uvozno-izvoznom (EXIM) bankom, kako bi se razgovaralo o "pitanju sankcija".

Nije precizirano o kakvim je sankcijama reč.

Ali, poznato da je ranije tokom 2025. Srbija angažovala drugu lobi grupu, zbog sankcija koje je Vašington uveo energetskom sektoru – odnosno, Naftnoj industriji Srbije (NIS).

NIS je pod američkim sankcijama od januara 2025, zbog većinski ruskog vlasništva, sa namerom Vašingtona da onemogući Moskvu da prihodima od energetike finansira rat u Ukrajini.

Krajem 2025. dogovorena je prodaja ruskog udela u NIS-u mađarskoj MOL grupi, a transakciju treba da odobri i Vašington.

Beograd u kampanji protiv rezolucije o Srebrenici

Ugovor sa firmom "KARV Communications" predviđa "podršku Vladi Srbije u oblasti strateških komunikacija i odnosa s medijima".

Iz jednogodišnjeg ugovora, potpisanog tokom 2023. godine, vidi se da usluge "KARV Communication" koštaju Vladu Srbije oko 60 hiljada dolara mesečno.

Saradnja je još na snazi, ali nije poznato da li je i dalje po toj ceni.

"Konkretne usluge će, između ostalog, obuhvatati komunikaciju s medijima i relevantnim grupama sa sedištem u SAD, radi predstavljanja i objašnjavanja političkih inicijativa Srbije", dodaje se u dokumentima.

Američka firma će, kako navodi, biti zadužena za izradu i slanje govora i saopštenja.

I "KARV" je u američkom registru naveo neke od aktivnosti, sprovedene u ime Vlade Srbije.

Pored ostalog, američkim medijima je krajem 2024. nudio intervju sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, te njegovu i Vučićevu izjavu u kojoj negiraju umešanost Srbije u eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac na Kosovu.

Priština je za eksploziju, koja je ozbiljno oštetila kosovsku vitalnu infrastrukturu za vodosnabdevanje i energetski sistem, optužila Beograd.

"KARV" je, kako se vidi, bio zadužen i da američkim medijima prenosi stav srpskih zvaničnika koji su se protivili Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, usvojenoj pred Generalnom Skupštinom Ujedinjenih nacija u julu 2024.

Stotine hiljada dolara za promociju EXPO

A jednogodišnji ugovor sa kompanijom "Valcour LLC", Vlada Srbije je potpisala u novembru 2024.

Dve strane su se saglasile da usluge američke firme budu plaćene 65 hiljada dolara mesečno – odnosno, 780 hiljada dolara godišnje.

Ugovor je nakon isteka produžen do novembra 2026, ali nije precizirano koliko sada Vlada Srbije plaća usluge u SAD.

"Valcour" je, kako se navodi, zadužen za konsultantske usluge u komunikacijama i odnosima sa javnošću, kao i druge poslove u vezi sa promocijom Srbije kao domaćina EXPO 2027.

Dok vlast, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, EXPO opisuje kao "istorijski projekat i simbol budućnosti", u delu javnosti ovaj projekat prate optužbe za korupciju i netransparentnost.

Deo opozicionih partija i nevladinih aktivista je zbog toga tražio i da međunarodni organizatori preispitaju održavanje EXPO u Srbiji.

Kompanija "Valcour" je, kako se vidi u američkoj bazi, pored medijske prezentacije Srbije bila zadužena i da ostvari kontakte srpskih i američkih zvaničnika.

Među temama razgovora se, pored odnosa dve države, izdvaja i energetika.

Ko još lobira za Srbiju u Vašingtonu?

Više od milion dolara godišnje za lobiranje u Vašingtonu ulaže i privatna srpska firma "Maneks" iz Novog Sada, pokazuje američki FARA registar.

Kao partnera u tom poslu izabrala je američku firmu "CRB Global LLC".

A proklamovani ciljevi tog lobiranja podudaraju se sa onima koje u svom ugovoru, sa istom firmom, ima i Vlada Srbije.

Dok su ciljevi lobiranja isti, razlika je, kako pokazuju dokumenta u američkom registru, samo u iznosu koje izdvajaju "Maneks" i Vlada.

Dok "Maneks" američkim lobistima daje 90 hiljada dolara mesečno za "strateško savetovanje", država izdvaja devet puta manje.

Ali, ni Vlada, ni "Maneks" ne odgovaraju na pitanja RSE kako su izabrali istu firmu koja će zastupati njihove interese u SAD, niti zašto im se interesi poklapaju.

Nije poznato ni zašto je "Maneks" odlučio da se uključi u lobiranje u SAD.

Mijat Kostić iz nevladine inicijative "Novi treći put" ukazuje za RSE da su ugovori privatnih kompanija o lobiranju u inostranstvu legalni i legitimni.

"Ali interes privatne kompanije bi pre svega bio da imaju bolji pristup američkom tržištu, kroz, na primer, ublažavanje carina, ili slično, što utiče na ekonomske i biznis veze", objašnjava.

"Teško je dokazivo da sama firma u SAD zapravo ne zastupa sopstveni interes, nego interes Vlade Srbije", ističe on.

"Ali, ukoliko se pročita kako je napisan sam ugovor i da su ciljevi isti, moglo bi se doći do zaključka, u stvari, da kroz lobiranje privatne kompanije vlast pokušava i da intenzivira svoje lobističke aktivnosti", zaključuje.

Novosadska firma "Maneks", čiji je vlasnik biznismen Dragoljub Zbiljić, osnovana je pre dvadeset godina za trgovinu obojenim metalima.

U međuvremenu, "Maneks" je svoj biznis proširio i u energetskom sektoru.

Ugovor sa američkom firmom, kako se navodi u dokumentima dostupnim u FARA bazi, usmeravaće "odnos klijenta sa saveznom vladom Sjedinjenih Američkih Država, kao i težnju klijenta ka dugoročnoj saradnji sa SAD".

Kažu da to, pored ostalog, uključuje nekoliko ciljeva.

Od rada na unapređenju odnosa Beograda i Vašingtona i jačanja ekonomskih veza, do istraživanja mogućnosti za dodatnu vojnu i tehničku saradnju i razvijanja odnosa između SAD, Izraela i Srbije.

Ugovor je, kako pokazuje baza, sklopljen 19. januara, sa trajanjem do kraja 2026. godine.

To znači da bi američka firma od "Maneksa" trebalo da prihoduje više od milion dolara.

A detalja o samim aktivnostima lobiranja – nema.

Poredeći dva ugovora, koje sa istom firmom imaju i "Maneks" i Vlada Srbije, Mijat Kostić ukazuje da država izdvaja mnogo manje nego privatna kompanija.

"Država bi tako mogla da izbegne kritiku da ogroman budžetski novac daje za lobiranje, odnosno da poboljša svoju poziciju u američkoj administraciji, umesto da ga možda uloži u nešto drugo", zaključuje.

Biznisi "Maneksa" rastu od dolaska na vlast vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

U energetski sektor ulazi kupovinom kompanija "Energotehnika Južna Bačka" i "Elektromontaža" iz Kraljeva.

Firme pod okriljem "Maneksa" su proteklih godina od države dobijale poslove na ključnim infrastrukturnim projektima, vredne milione.

Tokom 2025. godine, većinsko vlasništvo u "Južnoj Bačkoj" i "Elektromontaži" preuzima mađarska državna elektroprivreda MVM, dok Zbiljićev "Maneks" ostaje manjinski vlasnik sa 40 odsto udela.

Zbiljić je nakon te akvizicije izjavio da njegova firma ima želju da uđe na tržište Evropske unije.

A samo u prošloj, 2025. godini, zarada "Maneksa" je premašila 45 miliona evra, pokazuju finansijski izveštaji koje je analizirao RSE.

A uoči dolaska SNS-a na vlast 2012, Zbiljićeva firma je bila garant njihovog kredita, podignutog za potrebe kampanje, objavila je ranije Balkanska istraživačka mreža (BIRN) na osnovu dostupnih dokumenata. Zbiljić tada nije hteo da komentariše te navode.

Ovaj biznismen je poznat i kao predsednik fudbalskog kluba "Vojvodina".

Za šta lobira 'Millennium Team'?

Još jedna privatna firma iz Srbije, beogradski "Milenijum tim (Millennium Team)", ima ugovor o lobiranju u SAD.

Angažovali su "Steptoe LLP", advokatsku kancelariju sa sedištem u Vašingtonu.

Za saradnju sa ovom firmom "Millennium Team" mesečno izdvaja oko 200 hiljada dolara.

Ugovor je na snazi od septembra 2024.

"Steptoe LLP" je na sajtu opisan kao kancelarija koja, pored ostalog, ima "međunarodnu reputaciju u zastupanju klijenata pred državnim agencijama".

A kako su naveli u prijavi američkim vlastima, saradnja sa srpskom firmom "Millennium Team" obuhvata usluge odnosa sa medijima, ali i sa institucijama i zvaničnicima u SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropskoj uniji.

"Rad u SAD uključuje zagovaranje pred Kongresom i izvršnim odeljenjima i agencijama", dodaje se u dokumentima.

Za "Millennium Team" je saradnja sa američkom firmom "poslovna odluka zasnovana isključivo na komercijalnim interesima".

Cilj je, kako su naveli u odgovoru za RSE, otvaranje novih poslovnih prilika za kompaniju, ali su odbili da komentarišu ima li ta saradnja veze sa Vladom Srbije.

"Detalji ove saradnje, na koje se odnose vaša pitanja, predstavljaju poverljive poslovne informacije i deo su ugovornog odnosa koji je zaštićen obavezom čuvanja tajnosti, zbog čega nismo u mogućnosti da ih komentarišemo", naveli su u odgovoru.

Ipak, jedna aktivnost u ime firme "Millennium Team" je u američkoj bazi zavedena kao "politička".

To je zahtev za sastanak sa jednim zvaničnikom američkog Ministarstva odbrane, kao i sastanak sa njim.

A kao tema sastanka, održanog u martu 2025, navedena je "diskusija o Srbiji".

Detalja o sastanku nema.

"Vrlo je moguće da Millennium Team potencijalno može biti jedna od kompanija koja će učestvovati u nekim budućim američkim investicijama ovde", ocenjuje Mijat Kostić.

"Millennium Team" je jedan od većih igrača na ključnim infrastrukturnim projektima u Srbiji.

U poslovima, koje ugovara i sa državom, zarađuje milione.

Zarada na kraju prošle godine premašila je 21 milion evra, pokazuju javno dostupna finansijska dokumenta kompanije, koja je analizirao RSE.

"Kao infrastrukturni izvođač radova za Vladu Srbije, klijent deo svojih prihoda ostvaruje od (državnih) institucija"- tako "Steptoe" opisuje "Millenium Team" u prijavi američkim vlastima.

Ova privatna srpska firma je jedan od graditelja Beograda na vodi – luksuznog naselja, čija je gradnja počela nakon nelegalnog rušenja na obali Save 2016. godine.

Jedan od najvećih projekata na kojima je "Millennium Team" trenutno angažovan je izgradnja objekata za međunarodnu izložbu EXPO, čiji će Beograd biti domaćin 2027. godine.

Kako lobira Privredna komora Srbije?

Privredna komora Srbije, kao samostalna institucija koja se finansira iz članarina, ima saradnju sa jednom firmom za lobiranje u SAD.

Jednogodišnji ugovor je 2019. potpisan sa firmom " Yorktown Solutions, LLC" iz Vašingtona.

I produžavan svake naredne godine, dok su se iznosi godišnjih naknada menjali – od 400 do 840 hiljada dolara.

Prema poslednjem dostupnom ugovoru, američka firma je zadužena za strateško savetovanje Privredne komore.

Pre svega, o pitanjima koja utiču na ekonomske odnose Beograda i Vašingtona i odnos sa američkim državnim institucijama.

Osim komunikacije sa zvaničnicima, medijima i privatnim sektorom, "Yorktown Solutions" je, prema dokumentima, dužan da organizuje prezentacije za potencijalne investitore i slične promotivne događaje, kako bi se privukle direktne američke investicije u Srbiju, kao i ulaganja srpskih firmi u SAD.