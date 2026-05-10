Američka zvaničnica Sarah Rogers u Beogradu sa šefom diplomatije Srbije o EXPO-u i bilateralnoj saradnji

Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Država Sara Rodžers (Sarah Rogers) doputovala je u nedelju u Beograd, gde se sastala sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Đurić je na Instagramu 10. maja napisao da je na sastanku sa američkom zvaničnicom razgovarao o učešću SAD na specijalizovanoj izložbi EXPO u Beogradu 2027. godine, "kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblasti javne diplomatije".

"Naš sastanak je odrazio rastući pozitivan zamah u srpsko-američkim odnosima i rastući obim saradnje između naše dve zemlje", napisao je Đurić.

Kako je dodao, Srbija " visoko ceni dijalog i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama".

Rodžers bi u ponedeljak, 11. maja, trebalo da se sastane sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Američki Stejt department (State Department) najavio je 5. maja da će podsekretarka Rodžers u Beogradu potpisati Sporazum o učešću Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na međunarodnoj izložbi EXPO 2027.

"Svetske izložbe pružaju priliku za angažovanje i inspirisanje globalne publike, promovisanje ekonomskih i komercijalnih interesa SAD i isticanje američke izvrsnosti", navedeno je u saopštenju.

Kako je RSE ranije pisao, na osnovu podataka iz godišnjih budžeta Srbije, izdvajanja za izgradnju kompleksa i realizaciju EXPO izložbe u Beogradu su od 2024. godine premašila dve milijarde evra.

Iz Stejt departmenta je najavljeno i da će američka zvaničnica razgovarati sa predstavnicima vlasti u Srbiji o "zajedničkim prioritetima na Zapadnom Balkanu".

Tokom posete Evropi, američka zvaničnica boravila je i u Veneciji gde je prisustvovala otvaranju američkog paviljona na Venecijanskom bijenalu.