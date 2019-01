Za sud niko nije kriv za paljenje Ambasade SAD

“Tužno”, napisao je na tviteru aktuelni ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat, povodom odluke Apelacionog suda da oslobodi prethodno osuđene za spaljivanje nekadašnje zgrade američke ambasade u centru Beograda, tokom nasilnih demonstracija 2008. godine.

“Više od decenije nakon što je zapaljena zgrada ambasade jednog života koji je izgubljen u tom požaru i skoro milion dolara štete, još uvek niko nije odgovarao niti je kažnjen. Tužno”, poručio je Skat.

Gotovo 11 godina je prošlo od paljenja Ambasade SAD-a u Beogradu posle mitinga "Kosovo je Srbija", a ispalo je da niko nije kriv. Tako je presudio Apelacioni sud u Beogradu. Pravnici kažu da nije ni mogao drugačije zbog loše optužnice, a politički komentatori da će se to loše odraziti na odnose Srbije sa Sjedinjenim Državama.

Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio sedmoricu optuženih da su posle mitinga "Kosovo je Srbija" 2008. godine kamenjem gađali američku Ambasadu, u kojoj je potom izbio požar, a jedan mladić izgoreo.

Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda, kojom su četvorica optuženih - Dejan Vučković, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas - bili osuđeni na uslovne kazne zatvora. Drugoj trojici optuženih - Đorđu Tominu, Nikoli Kosanoviću i Filipu Backoviću - potvrđena je oslobađajuća presuda.

U obrazloženju oslobađajuće presude prethodno osuđenima, Apelacioni sud navodi da se ne može utvrditi uzročno-posledična veza između radnji okrivljenih i nastupanja težih posledica, odnosno, da bacanje kamenica na zgradu Ambasade može da izazove požar.

Sud takođe navodi da u optužnici tužilac okrivljenima nije ni stavio na teret da su bacali upaljene baklje na Ambasadu, već da su to radila druga N.N. lica.

Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da Apelacioni sud na osnovu takve optužnice nije ni mogao doneti drugačiju odluku.

"Prema mom mišljenju, nije - nije mogao. Pa, zamislite sebe: vi bacate kamenice. Onda tužilac kaže - ti si bacao kamenice - a traži da se protiv tebe izrekne presuda zato što si bacao zapaljivo sredstvo koje izaziva požar. Kako je on kamenom doprineo paljenju Ambasade? To je drugo krivično delo moglo da bude - za učestvovanje u neredima, recimo - ali, ne za paljevinu. Moraju da budu u skladu razlozi optužnice - dakle, radnja, izvršilac itd - sa onim za šta se diže optužnica, to jest za koje delo i protiv koga. E, ovde to nije učinjeno kako treba, prema tome, to nije dobra optužnica", objašnjava Petrović Škero.

Ako optužnica nije teretila optužene za bacanje baklje u Ambasadu ili za bilo koji drugi način na koji su doprineli izbijanju požara, nameće se pitanje kako ih je onda Viši sud prvostepenom odlukom osudio na zatvorske kazne, svejedno što su uslovne.

"To su prava pitanja, u stvari. Čovek se, dakle, pita zašto je tužilac napisao takvu optužnicu. Zašto? S druge strane, takođe se pita zašto je Viši sud osudio ljude na osnovu takve optužnice. Onda postavlja i pitanje da li je to tako urađeno s namerom. To, razume se, izaziva nepoverenje građana i njihovu sumnju u funkcionisanje pravosudnih organa. Ne samo sudova, postavlja se pitanje da li je tužilac to s namerom uradio, da li je to učinio pod pritiskom ili zato što nema potrebna znanja", ukazuje Petrović Škero.

I dok su neposredni izvršioci oslobođeni svih optužbi, ni bezmalo jedanaest godina posle nereda i paljenja Ambasade nije utvrđeno ko su nalogodavci ovih nereda i ko je odgovoran što policija nije zaštitila diplomatska predstavništva.

U vreme vlade premijera Vojislava Koštunice (Demokratska stranka Srbije), 21. februara 2008, nakon usvajanja Deklaracije o nezavisnosti Kosova, u Beogradu, ispred Skupštine Srbije, vlast je organizovala protest "Kosovo je Srbija".

Nakon mitinga grupa huligana je kamenicama i drugim predmetima gađala američku, nemačku i hrvatsku ambasadu, a u američku je bačena i baklja, nakon čega je izbio požar. Tom prilikom je poginuo Novosađanin Zoran Vujović. U neredima nakon mitinga povređeno je 78 građana i 52 policajca.

Više od jedne decenije kasnije, epilog je da niko nije kriv za napad i paljenje američke Ambasade. Politički komentator Boško Jakšić za RSE ocenjuje da će se to veoma loše odraziti na odnose sa Sjedinjenim Državama.

"To je nesumnjivo negativan signal koji govori o srpskom pravosuđu koje nije u stanju da istera na čistac jednu stvar koja je očigledna. Toliko je bilo zahteva od strane Vašingtona da se taj slučaj okonča, da dobije pravni epilog. Ako je ovakav pravni epilog - da niko nije kriv - onda je to, naravno, više nego loše; loše po bilateralne odnose, ali još lošije po nas i naše pravosuđe. Ne samo da je neefikasno, ne samo da je pod uticajem ove ili one vlasti, nego nije u stanju da obezbedi bilo kakvu pravnu sigurnost u čitavom dijapazonu - od međunarodnih odnosa do pojedinca i građanina Srbije", ocenjuje Boško Jakšić.

Tužilaštvo je optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja Ambasade SAD-a podiglo u julu 2012. godine i na teret im stavilo krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Optuženi Milan Živanović iste godine je oslobođen optužbi za paljenje američke Ambasade zbog nedostatka dokaza, a osuđen je na godinu dana samo zbog krađe jakne i rukavica posle upada u to diplomatsko predstavništvo.

Više javno tužilaštvo je tek sredinom 2017. godine podiglo optužnicu i protiv pet policijskih službenika koje tereti za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Oni se sumnjiče za propuste u obezbeđenju tokom mitinga "Kosovo je Srbija" i posle njega, ali tu optužnicu Viši sud nije prihvatio i u januaru prošle godine ju je vratio tužilaštvu na dopunu.

Oslobađanje prethodno osuđene sedmorice za paljenje američke Ambasade druga je intervencija Apelacionog suda u ovom predmetu. Taj sud je najpre u decembru 2016. godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su optuženi za paljenje američke Ambasade 2008. godine dobili uslovne kazne zatvora i slučaj vratio na ponovno suđenje, nalazeći da je prvostepena presuda u tom delu doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Kako je navedeno, izreka presude je nerazumljiva i protivurečna sama sebi i razlozima presude. Zbog svega toga nije bilo moguće ispitati pravilnost i potpunost utvrđenog činjeničnog stanja, kao ni pravilnost primene Krivičnog zakonika". Presude su potvrđene protiv jednog osuđenog i dvojice oslobođenih.

Potom je Viši sud u Beogradu u novembru 2017. godine doneo drugu po redu presudu kojom su trojica optuženih dobila po šest, a jedan pet meseci uslovne zatvorske kazne, a trojica oslobođena zbog nedostatka dokaza.

Američki Stejt department saopštio je tada da je razočaran presudama za paljenje Ambasade SAD-a.

Stejt department je takođe tada naveo da je važno da se pravdi privedu ne samo oni koji su učestvovali u napadu, već, kako kažu, oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini Ambasade.