Srbija i dalje dodeljuje državljanstva sankcionisanim Rusima

Četiri puta više državljanstava je Vlada Srbije dodelila ruskim građanima nego svima ostalima od početka godine.

Među njima ima Rusa koji su pod međunarodnim sankcijama, utvrdio je Radio Slobodna Evropa (RSE) analizom vladinih odluka.

Vlada Srbije dodeljuje državljanstva obrazlažući to "interesima" za Srbiju.

Državljanin Srbije od 16. januara je Valerij Kazikajev.

On je na listi američkih sankcija od aprila 2023, zbog poslovnih veza sa ruskim oligarhom Ališerom Usmanovim.

Iz State departmenta za RSE nisu komentarisali odluku Vlade Srbije da mu dodeli državljanstvo.

Jedan od novih nosilaca srpskog pasoša je i ruski državljanin Sergej Kondratenko, dobio ga je 13. novembra 2025.

Nalazi se pod ukrajinskim sankcijama zbog "radnji na štetu nacionalnih interesa i nacionalne bezbednosti".

Novi državljanin Srbije je i Igor Koljušev, ruski građevinski inženjer u oblasti mostogradnje.

On je pod ukrajinskim sankcijama od 2022. godine.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine i ambasada te zemlje u Beogradu nisu odmah odgovorili na upit RSE povodom davanja srpskog državljanstava osobama koje su pod ukrajinskim sankcijama.

Na pitanja zašto dodeljuje državljanstva sankcionisanim ruskim građanima nije odgovorila ni Vlada Srbije.

Vlada Srbije nastavila je trend sve češćeg davanja državljanstava ruskim državljanima, uprkos upozorenjima Brisela da im to omogućava ulazak u EU bez viza.

Na to se ukazuje i u nedavnom non pejperu Evropske komisije, u koji je RSE imao uvid.

Upozoreno je da ubrzano sticanje prava putovanja bez viza u EU za državljane Rusije dodeljivanjem srpskog državljanstva, čiji se broj povećao, predstavlja potencijalne bezbednosne rizike za EU.

"Srbija ne samo što ne uvodi sankcije Rusiji nego na razne druge načine zaobilazi spoljno-bezbednosnu politiku EU", kaže za RSE Bojana Selaković iz nevladinog Nacionalnog konventa o EU.

Srbija kao kandidat za članstvo ima bezvizni režim sa EU i obavezu usklađivanja spoljne politike sa Unijom.

Međutim, nije uvela vize za građane Rusije i nije se pridružila sankcijama koje je EU uvela toj zemlji zbog invazije na Ukrajinu.

Ko su sankcionisana lica sa pasošem Srbije?

Valeriju Kazikajevu američke sankcije su uvedene radi "daljeg ometanja uvoza kritičnih tehnologija koje Rusija koristi u svom ratu protiv Ukrajine".

Te mere uvedene su mu u aprilu 2023. zbog njegovih poslova sa ruskim milijarderom Ališerom Usmanovim.

Prema podacima američkog OFAC-a, Kazikajev je jedan od visokih članova uprave ili odbora direktora kompanija iz sektora metala i rudarstva povezanih sa Usmanovom — Metalloinvest i Udokan Copper.

Kazikajev je takođe vlasnik slovačke kompanije KTH Group Spol SRO. Ta firma je takođe pod sankcijama SAD.

Sankcije Kazikaevu uvela je i Ukrajina u novembru 2023. godine. Te mere uključuju zamrzavanje imovine, zabranu poslovanja i niz drugih finansijskih ograničenja.

RSE nije uspeo da dođe do Valerija Kazikajeva.

Inače, blizak vlastima u Kremlju oligarh Ališer Usmanov jedan je od najbogatijih Rusa.

Usmanov ima poslove u oblasti rudarstva, metaloindustrije, telekomunikacija i informacionih tehnologija.

SAD su Usmanova stavile na "crnu listu" marta 2022.

U obrazloženju se navodi da je blizak sa više visokih ruskih zvaničnika koji su pod sankcijama SAD, uključujući i predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti.

Američko ministarstvo finansija navodi i da Usmanov raspolaže mrežom kompanija registrovanih u takozvanim poreskim rajevima preko kojih može da obavlja finansijske transakcije, što mu potencijalno omogućava zaobilaženje sankcija.

Nalazi se i pod sankcijama Australije, Kanade, EU, Japana, Novog Zelanda, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Novog nosioca srpskog pasoša, ruskog državljanina Sergeja Kondratenka, sankcionisale su ukrajinske vlasti.

Ukrajinske vlasti utvrdile su da je Kondratenko krajnji vlasnik kompanije Royal Pay Europe, kojoj je ta zemlja 2023. uvela sankcije zbog "radnji na štetu nacionalnih interesa i nacionalne bezbednosti".

To pokazuju podaci ukrajinskog ogranka organizacije Transparency International.

Royal Pay Europe registrovan je u Letoniji i bavi se elektronskim plaćanjima i drugim finansijskim uslugama.

Ukrajinski Državni istražni biro (SBI) pokrenuo je 2023. krivični postupak protiv ove kompanije zbog prisvajanja više od 30 miliona evra koje su strane banke izdvojile za jednu od ukrajinskih komercijalnih banaka.

"Prema materijalima iz te istrage, kompanija je tokom borbenih dejstava u Harkivskoj oblasti pokušala da preregistruje vlasnička prava nad nekretninama jedne ukrajinske banke koja se nalazila u postupku likvidacije", navodi Transparency international.

Odlukom Visokog antikorupcijskog suda u Ukrajini 2024. godine, kompaniji je oduzeta imovina u toj zemlji u vrednosti od oko 44 miliona dolara. Taj novac prebačen je u državni budžet Ukrajine.

Ukrajinske bezbednosne vlasti Kondratenka su tokom istrage povezale i sa jednom ruskom kladioničarskom mrežom.

Sergej Kondratenko nije odgovorio na upit RSE, poslat na mejl dostupan redakciji.

Igor Koljušev, ruski građevinski inženjer u oblasti mostogradnje je pod ukrajinskim sankcijama od 2022.

Mere protiv njega se, pre svega, odnose na zabranu iznošenja kapitala iz Ukrajine, te ograničenja finansijskih tokova.

Prema podacima Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Koljušev je tehnički direktor Instituta Giprostrojmost – Sankt Peterburg.

To je jedna od vodećih ruskih firmi specijalizovanih za projektovanje mostova i transportnih objekata.

RSE nije uspeo da dođe ni do Koljuševa.

Državljanstvo je u aprilu dobio i sestrić predsednika Čečenije Ramzana Kadirova, Jakub Zakrijev, ali je Vlada Srbije posle četiri dana tu odluku povukla.

Zakrijev je na listi sankcija SAD i Velike Britanije zbog uključenosti u institucije Rusije.

A pod sankcijama SAD i EU je i Kadirov, koga godinama unazad prate optužbe za ignorisanje teških kršenja ljudskih prava, uključujući otmice, mučenja, ubistva i progon pripadnika LGBT populacije.

Vlada Srbije nije odgavarala na upite ni o dodeli ni o ukidanju državljanstva sestriću Ramzana Kadirova.

Podsetimo i da je Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u septembru 2025. objavila da je najmanje četvoro ruskih državljana dobilo srpsko državljanstvo odlukom Vlade Srbije iako su bili pod sankcijama Velike Britanije i Kanade.

Prema tim navodima državljanstva Srbije dobilo je troje menadžera u ruskom energetskom gigantu Gazpromu.

Kao i bivši zamenik ministra poljoprivrede Čečenije i biznismen Ruslan Alisultanov, koji se danas predstavlja kao lider u prehrambenoj industriji Rusije.

Istraživački portal KRIK i ruski portal "Važne priče" objavili su u aprilu 2025. da je među onima kojima je Vlada Srbije dodelila državljanstva više Rusa povezanih sa političkom elitom iz Kremlja i ruskom Federalnom službom bezbednosti (FSB).

Kao i povezanih sa vojnom industrijom i onih koji su se obogatili u ratu u Ukrajini, te drugim poslovnim gigantima.

Za Srbiju 'interes', za EU 'bezbednosni rizik'

Analiza RSE pokazuje da je 44 državljana Rusije odlukom Vlade Srbije dobilo državljanstvo Srbije samo za prvih pet meseci 2026. godine.

A od početka 2022. do juna ove godine preko 300 Rusa je dobilo srpsko državljanstvo.

To je utvrđeno uvidom u rešenja Vlade Srbije o dodeli državljanstava objavljenih u Službenom glasniku.

To nije i krajnji broj jer i Ministarstvo unutrašnjih poslova dodeljuje državljanstva po redovnoj proceduri uz ispunjavanje određenh uslova.

MUP nije odgovorio na upit RSE koliko je ruskih državljana dobilo državljanstvo Srbije od 2022.

Vlada Srbije može da dodeli državljanstvo po posebnoj i ubrzanoj zakonskoj proceduri, po kojoj se to pravda "interesom za Srbiju".

Međutim, ono što za srpske vlasti predstavlja "interes za Srbiju", za EU je potencijalni "bezbednosni izazov".

Srpsko državljanstvo dobijaju ruski sportisti, umetnici, ali i biznismeni povezani sa Kremljom i sankcinisana lica.

Vlada Srbije nije odgovorila na upit RSE šta će preduzeti povodom upozorenja Brisela, niti kako objašnjava povećan broj dodeljivanja srpskog državljanstva Rusima.

Marko Todorović iz nevladinog Centra za evropske politike (CEP) kaže da se od Srbije očekuje da vodi računa o interesima Unije kada donosi odluke koje utiču na bezbednost šengenskog prostora.

"Kada EU iz opreza razmatra kako da oteža čak i turističke vize ruskim građanima, tendencija u Srbiji da im se dodeljuje državljanstvo koje automatski otvara vrata Šengenu, deluje kao kretanje u dijametralno suprotnom smeru", navodi on za RSE.

Nekoliko država članica EU vrši pritisak na Evropsku komisiju da predloži zakon kojim bi se olakšalo odbijanje turističkih viza ruskim državljanima zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Prema podacima EU, broj izdatih turističkih viza za šengenski prostor ruskim državljanima porastao je tokom 2025. godine na gotovo 480.000, što je najviši nivo od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Koliko je Rusa u Srbiji?

Zahvaljući bezviznom režimu, hiljade ruskih državljana prošle su kroz Srbiju nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i uvođenja sankcija Rusiji.

Jedni su bežali od mobilizacije, drugi su došli da bi mogli nesmetano da posluju sa zapadnim zemljama.

Prema poslednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije koje je RSE dobio na zahtev o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iz januara 2025, privremeni boravak u Srbiji imalo je nešto više od 48.000 državljana Rusije.

Na upit RSE koliko ih ima trenutno, MUP nije odgovorio do objavljivanja ovog teksta.

Šta Srbija rizikuje?

Dodeljivanjem državljanstva sankcionisanim licima, za Marka Todorovića iz CEP-a, Srbija direktno ugrožava sopstvene evropske integracije i podriva zajednicu kojoj želi da pristupi.

"To sugeriše da postoji upliv ruskog uticaja na delove političkog i bezbednosnog aparata, koji takve 'usluge' čine u nadi da će proći neopaženo ili čak potpuno ne mareći za potencijalne političke posledice", smatra on.

On smatra da je non-pejper i signal da će Komisija budno pratiti kako Srbija taj proces sprovodi, koliko je temeljit skrining i da li se zaista proverava pozadina aplikanata.

Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa o EU kaže da povećan broj dodeljivanja državljanstava ruskim građanima, koji uključuje i sankcionisana lica, govori da Srbija nema spoljno-političku orijentaciju i da zadržava odnose sa Rusijom.

"Sve to nije na liniji države koja želi da postane članica EU jer su tu pravila vrlo striktna i vrlo jasna", rekla je Selaković.

Srbija od decembra 2021. nije otvorila nijedno poglavlje u pregovorima sa EU, a jedan od razloga je i neusklađivanje sa spoljnom politikom Unije.

Srbiji je na nedavnom samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori poručeno da treba da se opredeli između Rusije i Kine sa jedne strane i Evropske unije sa druge.

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je tada da Srbija mora da odluči gde pripada i da je "balansiranje između Rusije, Kine i Evrope neprihvatljivo."

Kako je pojasnio, to su evropski lideri, jasno predočili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

*Saradnja na tekstu Jelena Janković i Iva Martinović