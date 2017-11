Za Srbiju kazna očekivana

Politički lideri i predstavnici civilnog društva u Srbiji jednoglasno ocenjuju da je kazna doživotne robije ratnom komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću potpuno očekivana, ali je različito komentarišu.

Niko nije iznenađen haškom presudom Mladiću, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Čini mi se da nemam pravo da tumačim nepravosnažne presude, ali ono što je veoma važno to je da znam da su u celom regionu emocije uzavrele i zato želim da kažem svim drugima – poštuj njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve“, kazao je Vučić i dodao:

„Moj poziv građanima Srbije je da počnemo od danas da gledamo u budućnost, kako da čuvamo mir i stabilnost u regionu“.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da presuda bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ne predstavlja iznenađenje i da sada treba prošlost ostaviti iza sebe.



"Treba da gledamo ka budućnosti tako da konačno imamo stabilnu zemlju", rekla je Brnabić novinarima tokom posete Oslu, prenosi agencija Rojters na svom vebsajtu. "Potrebno je da ostavimo prošlost iza nas", rekla je Brnabić.

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je da presuda Ratku Mladiću ne predstavlja iznenađenje, imajući u vidu dosadašnju sudsku praksu u Tribunalu, kao i ranije presude Mladićevim podređenima.

Ljajić je u izjavi agenciji Beta podsetio da su na doživotne kazne pred Haškim tribunalom već osuđeni Vujadin Popović, Ljubiša Beara i Zdravko Tolimir, a Mladić se i u tim predmetima spominjao kao deo udruženog zločinačkog poduhvata.

"Ovom presudom će porodice žrtava verovatno dobiti delimičnu satisfakciju, ali u javnosti zemalja regiona neće prestati rasprave o interpretaciji ove odluke Tribunala, u zavisnosti od etničke prizme iz koje se ona posmatra", kazao je Ljajić.

Dodao je da se "nažalost svih ovih godina mnogo manje govorilo o patnjama žrtava, a mnogo više o onima koji su te zločine počinili, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost".

Presuda Ratku Mladiću je dostizanje pravde, kaže Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Ona je za RSE posebno komenatisala deo presude kojom zločini u nekoliko opština u BIH van Srebrenice nisu kvalifikovani kao genocid.

„Sud nam je pokazao da, iako nije doneo pravnu odluku i o Sanskom Mostu, Ključu, Foči, Prijedoru i Vlasenici, da su tamo počinjeni zločini takvog nivoa da predstavljaju najteže zločine protiv čovečnosti. Primeri koji su izneti su stvarno užasavajući. To mora da posluži kao početak našeg odnosa prema tome što je počinjeno pod komandom Ratka Mladića. On ne može više da postoji kao heroj, on je ukaljao svaku oficirku čast“, kaže Kandić.

Doživotna kazna zatvora Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske bosanskih Srba, nije ništa iznenađujuće, kaže za RSE Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.

Inicijativa mladih za ljudska prava ocenila je da institucije i zvaničnici Srbije, posle izricanja presude Ratku Mladiću u Hagu, "moraju prekinuti sa negiranjem genocida u Srebrenici, konačno usvojiti Deklaraciju o genocidu u Srebrenici i izraziti najviše moguće poštovanje prema žrtvama genocida".

Savo Štrbac, direktor Dokumentacionog centra Veritas, kaže za RSE da je presuda očekivana jer je prethodno već četvorici pripadnika Vojske Republike Srpske izrečena doživotna kazna, pa se drugačija kazna nije mogla očekivati ni njihovom komandantu.

„Ova presuda pokazuje i dosadašnji trend u suđenjima pred Haškim tribunalom, a to je da su imali sve vreme dvostruke aršine, da su Srbe osuđivali za sve za što bi bili optuženi i to je stvorilo utisak kod Srba, a po meni je taj utisak i rezultat objektivnih okolnosti, da su primenjivani dvostruki aršini, a selektivna pravda vam je isto što i nepravda“, ocenio je Štrbac.

Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kaže da je očekivala da će Mladić biti osuđen za genocid i u drugim opštinama u BiH a ne samo u Srebrenici, ali da je i presuda za zločin protiv čovečnosti zapravo blizu genocidu.

„Sve što je rečeno u ovoj presudi, kao i prethodnoj presudi Radovanu Karadžiću, govori o tome da je ratni cilj bosanskih Srba i Beograda ostvaren. Beograd je zadovoljan činjenicom da je Republika Srpska ostala i da je to ostvareni ratni cilj.“

Na napomenu da Veće u nabrajanju učesnika udruženog zločinačkog poduhvata nije spomenulo nikoga iz Srbije, Biserko kaže:

„Ova presuda se odnosi pre svega na individualnu odgovornost Ratka Mladića, znači, ona nije uključivala odgovornost Beograda, međutim, sve što je prikazano i što se moglo čuti u haškoj sudnici i svi dokumenti koji su tamo sakupljeni impliciraju i te kako involviranost Beograda. Ja mislim da treba biti zadovoljan ovom presudom zato što je ona važna i tek će, nadam se, biti važna u budućnosti“, ocenila je Sonja Biserko.

Nevladina organizacija „Žene u crnom“ pozdravila je presudu Haškog tribunala kojom je ratni komandant Vojske Republike Srpske (VRS) general Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, ocenivši je kao "primerenu".

U saopštenju te organizacije je navedeno da su žrtve zločina i njihove familije "konačno dočekale pravdu posle decenija bežanja i skrivanja, opstrukcije postupka" i da je "doživotna kazna zatvora primerena kazna za ultimativne zločine koji su izvršeni pod komandom Ratka Mladića".

Žene u crnom ocenjuju da zločini za koje je osuđen Ratko Mladić pozivaju na duboko razmišljanje i preispitivanje, kako na pojedinačnom nivou, tako i na nivou društva, dodajući da se to "naročito odnosi na aktuelne vlasti u Srbiji, čiji sadašnji najviši zvaničnici su bili deo politike koja je inspirisala i pomagala genocid".

"Ta činjenica čini njihovu odgovornost u ovom trenutku još većom", piše u saopštenju.

Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović ocenio je danas da presuda nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću u Hagu treba da bude osnova za izgradnju novih odnosa i politiku pomirenja u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini.



Navodeći da je Mladić bio "simbol ratnog ludila", Jovanović je u saopštenju ocenio da kazna doživotnog zatvora za bivšeg komandanta VRS "u isto vreme predstavlja i nadu da će se teret kolektivne odgovornosti skinuti sa srpskog naroda u Srbiji i Bosni i Hercegovini".





Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović ocenio je da je doživotna presuda Haškog tribunala Ratku Mladiću uperena protiv srpskog naroda.

Šarović je novinarima u Skupštini Srbije rekao da će Srbi nositi "žig genocidnog naroda" i istakao da genocida apsolutno nije bilo i da se ne može svaki zločin nazivati genocidom.

Predsednik Dveri Boško Obradović rekao je u sredu da je Ratko Mladić ratni heroj i da odbacuje sve presude Haškog tribunala kao antipravne i nepravedne.

"Odluka o doživotnoj kazni je vrhunac delovanja Haškog tribunala kao antisrpskog i antipravnog suda čije odluke smatram skandaloznim", rekao je Obradović novinarima u parlamentu povodom doživotne presude izrečene Ratku Mladiću.