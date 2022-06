Ekološki protest građana u Novom Pazaru

Nekoliko stotina građana Novog Pazara okupilo se 19. juna na mirnom protestu u centru grada, na platou pored reke Raške, da bi nadležnima pokazali da žele čiste reke i zdravu životnu sredinu.



Povod okupljanja je nedavno izlivanja mazuta iz "Gradske toplane" u ovu reku, a skup je organizovan pod sloganima "Stop nemaru" i "Hoćemo zdravu životnu sredinu".



Organizatori protesta tražili su da se to izlivanje hitno zaustavi, a da Zavod za javno zdravlje objavi izveštaj o uticaju tog incidenta na zdravlje ljudi.



Osim toga, traže i pokretanje odgovarajućeg postupka protiv odgovornih i njihovu smenu.



Jedan od organizatora Ado Marovac rekao je novinarima da je ovo izlivanje mazuta samo inicijalna kapisla nakon brojnih ranijih problema.



"Sve naše reke su ugrožene, zbog neodgovornog ponašanja ljudi koji su pozicijama i neuspostavljanja sistema. Reka Trnavica je otvorena kanalizacija, reka Raška je devastirana do svog izvorišta, a ništa bolja situacija nije ni sa rekama Jošanicom i Ljudskom", rekao je Marovac.



On je istakao da građani traže konačno krene sa sistemskim rešavanjem problema.



"Od nadležnih u lokalnoj samoupravi tražimo kolektore i formiranje Centra za prečišćavanje otpadnih voda, želimo čist vazduh, nećemo više da živimo u toksičnom prostoru", rekao je Marovac.



On je najavio novi protest za mesec dana, ukoliko nadležni ne uvaže njihove zahteve, kao i da će nakon tog roka preduzeti druge metode da ostvare svoje ciljeve.

Novopazarka Nusreta Brunčević ističe da problem zagađenih reka i vazduha nema ime, veru ili naciju.



"To je problem svih nas, što je današnji skup i pokazao, jer su došli ljudi različitih branši, sfera i nacija. Mi smo građani Novog Pazara koji svom gradu žele samo najbolje, a svoje znanje, snagu i vreme stavljamo na raspolaganje kako bi ga učinili boljim mestom za život", rekla je Brunčevićeva.



Istakla je da svi oni koji su se odazvali današnjem protestu žele budućim generacijama da ostave čiste reke.



Među prisutnim građanima najviše je bilo mladih ljudi, ali i brojnih profesora, opozicionih političara i nevladinih aktivista.



U reku Rašku pre dve nedelje danima je oticala crna mrlja, osećao se oštar i neprijatan miris, a inspekcijske službe su nakon nekoliko dana utvrdile da je u pitanju mazut iz "Gradske toplane".

Infografika: Ekologija bitnija od ekonomije za većinu u Srbiji

Direktor ovog javnog preduzeća Nemanja Mančić rekao je lokalnim medijima da su inspekcijske službe utvrdile da je usled nevremena došlo do mešanja vode i mazuta u njihovom sistemu, koji se danima izlivao u gradski sistem za kišnicu.



On je rekao da zaposleni u ovom preduzeću rade na sprečavanju daljeg izlivanja mazuta u reku Rašku.



"U toku je gašenje toplane u centru grada, tako da do ovakvih neprilika više neće dolaziti", rekao je Mančić.



On je istakao da je problem izazvala kiša, a ne ljudski faktor.



U Osnovnom javnom tužilaštvu novinarima je rečeno da i dalje nisu dobili izveštaj policije o zagađenju reke Raške mazutom, od kojeg zavisi njihovo dalje postupanje.



Prema nezvaničnim saznanjima, policija još radi na utvrđivanju svih okolnosti zbog kojih je došlo do izlivanja opasne materije u Rašku, a čekaju se i rezultati analiza uzetih uzoraka vode.



Sve ovo je izazvalo burne reakcije građana na društvenim mrežama, koji su nakon toga organizovali ovaj protest.