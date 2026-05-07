Srbija 8. maja šalje Venecijanskoj komisiji prvu verziju izmena pravosudnih zakona

Ministar pravde Nenad Vujić najavio je da će prva verzija izmena seta pravosudnih zakona biti poslata Venecijanskoj komisiji 8. maja, nakon čega će sa njenim predstavnicima biti pojašnjeni određeni delovi, objavilo je Ministarstvo pravde u četvrtak, 7. maja.

Zakonske izmene koje su predmet usklađivanja i diskusije tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Skupština Srbije ih je usvojila na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, pa su kolokvijalno nazvani "Mrdićevi zakoni".

Opozicija i deo stručne javnosti i nevladinih organizacija bio izričito protiv njih.

Potom je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić od Venecijanske komisija, savetodavnog tela Saveta Evrope za ustavna pitanja, zatražila mišljenje o tim zakonima.

Venecijanska komisija objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet srpskih zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo i dala sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Hitno mišljenje biće predstavljeno Venecijanskoj komisiji na potvrđivanje na njenoj plenarnoj sednici u Veneciji 12–13. juna.

Ministarstvo pravde je na svom sajtu objavilo da je u četvrtak održano drugo javno slušanje mogućih rešenja za izmene seta pravosudnih zakona u skladu sa Ustavom, zakonima i preporukama eksperata Venecijanske komisije.

Kako se navodi u saopštenju, u diskusiji su tokom dvodnevnog javnog slušanja učestvovale brojne sudije i javni tužioci iz sudova i javnih tužilaštava i Srbije, kao i predstavnici advokature.

Međutim, Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 23 upozorila je u sredu da resorno Ministarstvo nije na vreme obavestilo zainteresovanu javnost o datumu održavanja javnih slušanja.

Kako kažu, Ministarstvo pravde je 4. maja u večernjim satima obavestilo javnost o tome.

Prema oceni NKEU, takav rok, bez objavljenog nacrta izmena i bez mogućnosti da se zainteresovana javnost adekvatno pripremi, ukazuje da je reč o formalnom, a ne suštinskom uključivanju javnosti.

Usvajanje "Mrdićevih zakona" je kritikovala Evropska unija, iz koje je stiglo upozorenje da bi Srbiji mogla biti uskraćeno 1,5 milijardi evra sredstava iz Plana rasta. Brisel do sada nije doneo zvaničnu odluku o zamrzavanju sredstava.

Državni zvaničnici najavili su da bi preporuke Venecijanske komisije mogle biti usvojene pre juna, kada bi Srbiji trebalo da bude isplaćen deo EU novca.