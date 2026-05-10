Novi predlog MOL-a za NIS 'u najskorijem roku', kaže ministarka energetike Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u nedelju da očekuje već 10. ili 11. maja novi predlog kompanije MOL u vezi sa kupovinom Naftne industrije Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu.

Ona je za TV Prva rekla da srpska strana nije zadovoljna detaljima u vezi sa budućim radom Rafinerije, pokrivenosti tržišta u veleprodaji i maloprodaji, kao i finansijskim obavezama na koje se NIS obavezao pre nekoliko godina.

"Ako MOL nije zadovoljan time, mora da nam nešto da zauzvrat", rekla je Đedović Handanović.

Kako je rekla, Srbija želi da postigne kompromis, "ali ne po svaku cenu".

"Mislim da je MOL-u jasno koje su naše 'crvene linije'. Očekujemo novi predlog u najkraćem roku, ja očekujem danas ili sutra (10. ili 11. maj), da bismo uspeli da završimo te pregovore pre 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija", rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, Rafinerija u Pančevu će morati da radi i to se ne dovodi u pitanje.

"Pitanje je u kom obimu, u kom kapacitetu, kako ćemo da nadgledamo, šta ako se to ne ostvari i kako Srbija onda brani svoju poziciju, jer Rafinerija ima uticaj na sigurnost snabdevanja, na bruto domaći proizvod, na zaposlenost i na industrijski rast", kaže Đedović Handanović 10. maja.

Dan ranije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će mađarska kompanija, ukoliko želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu.

Ruske energetske kompanije, Gaspromnjeft (Gazprom Neft) i Gasprom (Gazprom), drže više oko 56 odsto NIS-ovih akcija.

Konačnu reč o kupoprodaji udela u NIS-u daje američki OFAC, koji mora da odobri transakciju MOL-a i Gaspromnjefta.

NIS je pod američkim sankcijama od januara 2025. Posle više odlaganja, stupile su na snagu u oktobru te godine.

Cilj sankcija usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našao i NIS, jeste da onemoguće Rusiji da dalje finansira invaziju na Ukrajinu.

U maju, u finišu pregovora o prodaji ruskog udela u NIS-u, pojavio se novi kupac. Firma "Senator Dva" Ranka Mimovića, koja je navodno poslala ponudu Gaspromnjeftu, osnovana je u Srbiji polovinom prošle godine.

U kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), Mimović je to potvrdio. Ponudio je navodno dve milijarde evra.

Mimović je u javnosti ranije predstavljan kao biznismen sa nizom firmi u Srbiji i regionu, od kojih su mnoge ugašene.

Njegovo poslovanje u Sloveniji pratile su sumnje na prevare i pranje novca.

Vučić je ranije demantovao navode koji su se pojavili u javnosti da vlast stoji iza Mimovićeve ponude za kupovinu NIS-a.