MOL mora da drži rafineriju nafte u Srbiji otvorenom, izjavio Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 9. maja da će mađarska kompanija "MOL", ukoliko želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu.

"Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi i Budimpešti. Što bi držao otvorenu i u Srbiji? Ne bi, ali će morati da je drži, ako hoće da kupi", rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Sremskog okruga, prenosi agencija Beta.

Prema njegovim rečima, Srbija se drži "čvrsto" u pregovorima.

"Mi smo rekli ne može. Izmislili su nekog biznismena da bi se sve prolongiralo još tri-četiri meseca, rekli smo ne može. Ili ćete to da kupite sad, ili ćemo to drugačije da rešavamo", rekao je Vučić.

U maju, u finišu pregovora o prodaji ruskog udela u NIS-u, pojavio se novi kupac. Firma "Senator Dva" Ranka Mimovića, koja je navodno poslala ponudu Gaspromnjeftu, osnovana je u Srbiji polovinom prošle godine.

U kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), Mimović je to potvrdio. Ponudio je navodno dve milijarde evra.

Mimović je u javnosti ranije predstavljan kao biznismen sa nizom firmi u Srbiji i regionu, od kojih su mnoge ugašene.

Njegovo poslovanje u Sloveniji pratile su sumnje na prevare i pranje novca.

Vučić je ranije demantovao navode koji su se pojavili u javnosti da vlast stoji iza Mimovićeve ponude za kupovinu NIS-a.

On je izjavio i da ne poznaje biznismena Mimovića i da nije upoznat sa njegovim namerama da kupi NIS. Tvrdi i da mu to "ne bi dozvolio".

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović ranije je izjavila da je rad rafinerije u Pančevu, jedine rafinerije za preradu nafte, jedna od tačaka sporenja na relaciji Beograd-Budimpešta.

Srbija, prema njenim rečima, nije zadovoljna iznetim predlogom koji se odnosi na rad te rafinerije.

Ruske energetske kompanije, Gaspromnjeft (Gazprom Neft) i Gasprom (Gazprom), drže više oko 56 odsto NIS-ovih akcija.

Gaspronjeft je za Reuters saopštio da u ovom momentu o prodaji pregovaraju samo sa mađarskim MOL-om.

Konačnu reč o kupoprodaji udela u NIS-u daje američki OFAC, koji mora da odobri transakciju MOL-a i Gaspromnjefta.

NIS je pod američkim sankcijama od januara 2025. Posle više odlaganja, stupile su na snagu u oktobru te godine.

Cilj sankcija usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našao i NIS, jeste da onemoguće Rusiji da dalje finansira invaziju na Ukrajinu.