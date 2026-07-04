Opozicioni Pokret slobodnih građana traži reakciju države zbog plakata protiv Albanaca u Kruševcu

Opozicioni Pokret slobodnih građana (PSG) zatražio je od policije i tužilaštva da bez odlaganja utvrde ko stoji iza izrade i lepljenja plakata u Kruševcu, gradu u centralnoj Srbiji, kojima se građani pozivaju da ne kupuju kod Albanaca.

U saopštenju PSG-a je ocenjeno da je posebno opasno što je plakat zalepljen ispred pekare čiji je vlasnik Albanac, navodeći da se time "konkretni ljudi izlažu pritisku, progonu i mogućem nasilju."

RSE se obratio za informacije Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i tužilaštvu u Kruševcu, koji nisu bili dostupni da odmah odgovore.

Na plakatu se, prema saopštenju PSG-a, poručuje građanima da se sete Gazimestana i da ne kupuju kod Albanaca, pri čemu se Albanci nazivaju pogrdnim imenom "Šiptari".

"Ovakva poruka nije politički stav niti protest, već otvoreno targetiranje ljudi isključivo zbog njihove nacionalne pripadnosti i pokušaj da se mržnja sa društvenih mreža preseli na ulice", ocenio je PSG.

U saopštenju je navedeno da za bilo koje krivično delo odgovara pojedinac, a ne čitav narod i da politika "recipročnih mera" prema Albancima koji žive i rade u Srbiji mora biti javno odbačena i zaustavljena.

Stranka je zahtevala od policije i tužilaštva da bez odlaganja utvrde ko stoji iza izrade i lepljenja plakata i ispitaju postojanje odgovornosti za izazivanje nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

"Pokret slobodnih građana neće ćutati na pokušaje da se naši sugrađani albanske nacionalnosti pretvore u mete zbog političkih sukoba, ratne propagande i nacionalističkog revanšizma", navedeno je.

Policija Kosova je 28. juna tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu privela 37 osoba, a pred sudom je procesuirano njih 36, uglavnom iz Srbije i zemalja regiona.

Mera deportacije i zabrana ulaska na Kosovo na tri godine, uz novčane kazne izrečena im je zbog uzvikivanja "Kosovo je Srbija" uz podignuta tri prsta, što se, kako je navedeno u odluci Osnovnog suda u Prištini, smatra nacionalističkim porukama.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile tvrdnje da su privedeni tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu bili navodno "psihički i fizički" maltretirani od strane policajaca.

Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi ove tvrdnje, a iz Inspektorata policije Kosova su rekli da će ih proveriti po službenoj dužnosti, iako nisu dobili nijednu prijavu o dešavanjima na Gazimestanu.