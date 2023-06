Vučić tvdi da se nije stiglo do vrhunca eskalacije situacije na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nije stiglo do vrhunca eskalacije situacije na Kosovu i da kosovski premijer Aljbin Kurti (Albin Kurti) želi rat.



"On sve hoće da se desi što ja želim da izbegnem. Nismo stigli do vrhunca eskalacije krize na Kosovu, kako neki misle, već Kurti želi rat. On to priželjkuje", rekao je Vučić za TV Pink.



On je rekao da Kurti neće dozvoliti da se formira Zajednica opština sa srpskom većinom, iako ona mora da bude formirana u "skladu sa potpisanim principima".



Kosovske bezbednosne snage, tvdi Vučić, su "sve opremljenije", pre svega turskim ozbiljnim naoružanjem. Kosovo, kazao je, pravi vojsku, što ne bi smelo po Rezoluciji Saveta bezbednosti UN.

"Turci su im dali veoma moćno protivoklopno oruđe, minobacače, dronove barjaktare, haubice", rekao je Vučić.

On je naveo da je Srbija zato odustala da dronove kupi od Turske, ali da će veliki broj dronova kamikaza uskoro stići Vojsci Srbije iz drugih država, između ostalog i iz Kine.

Upitan o odnosu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prema Srbiji, Vučić je ocenio da "Amerikanci nemaju isti stav prema Srbiji kao 90-ih godina", nego je taj stav "mnogo bolji".

"Oni samo imaju isti stav prema Kosovu", rekao je Vučić i dodao da se mora da pazi "šta će reći i Zapad i Istok".

Vučić je najavio da bi u nedelju, 25. juna trebalo da se sastane sa Srbima sa severa Kosova gde su tenzije povećane od kraja maja, kada su uz asistenciju policije u opštinske zgrade u Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ušli noovizabrani gradonačelnici albanske nacionalnosti.

Lokalno srpsko stanovništvo, koje je bojkotovalo izbore, tome se usprotivilo i od tada svakodnevno protestuju uz zahtev da novi gradonačelnici ne dolaze na posao i da se povuče policija.

Zapadne zemlje u ponavljanim izjavama zvaničnika i porukama traže hitnu deeskalaciju i povratak dijalogu o normalizaciji odnosa.