Šef policije Kosova: Milan Radoičić je među vođama švercera koji napadaju policiju 

Milan Radoičić, potpredsednik vodeće partije Srba na Kosovu "Srpske liste", je jedan od čelnika kriminalnih struktura koji stoje iza napada na policiju na severu Kosova. Takvu tvrdnju iznosi ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svećlja (Xhelal Sveçla) u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).



Radoičić je inače u bekstvu od kosovskih vlasti zbog slučaja "Brezovica", koji se odnosi na bespravnu gradnju objekata u zoni nacionalnog parka Šar-planina na Kosovu.



Svećlja podvlači da su oni koji napadaju kosovsku policiju na severu zemlje poznati organima za sprovođenje zakona, te dodaje da je reč o nekoliko grupa švercera kojima blisko koordiniraju institucije Srbije.



Srbija, kaže Svečlja, koristi ove grupe da podriva autoritet Kosova na severu, a za nagradu im, dodaje, daje mogućnost da se obogate, ali i neograničen imunitet.



Pripadnici kosovske policije napadnuti su tokom vikenda na severu zemlje, što je jedan u nizu napada, tokom akcije u cilju sprečavanja šverca. Navodeći da je jasno da su kriminalci na severu Kosova, delu Kosova u kome većinski živi srpsko stanovništvo, nezadovoljni, Svećlja iznosi saznanja o događajima od poslednjeg vikenda:



"Kosovska policija (KP) je te noći, na osnovu informacija dobijenih od obaveštajnih podataka, postavila punkt na jednom od alternativnih puteva koji vode ka ilegalnim graničnim prelazima. I ovom prilikom je naišla na organizovanu grupu švercera koji su reakcijom kosovske policije pokušali da izbegnu zaustavljanje i zapravo napali punkt KP direktno ugrožavajući živote službenika Kosovske policije."



RSE: Imate li informacije ko su ovi napadači?



Svećlja: Da, to je već poznato. Dvojica od njih su uhapšeni. Nažalost, dežurni tužilac Osnovnog tužilaštva te noći je jednog od njih pustio po redovnom postupku, što je bilo iznenađujuće. Ali jedan je u pritvoru. To su osobe poznate bezbednosnim strukturama i oni se već bave njima.



RSE: Šta policija zna o njima?



Svečlja: Poznati su kao pojedinci uključeni u nezakonite aktivnosti, ponekad šverc robe, ponekad suprotstavljanje pripadnicima policije, ponekad se predstavljaju kao obični kriminalci, a ponekad kao paralelne strukture, ili stub paralelnih struktura koje se bave zastrašivanjem, posebno naših građani na severu, posebno onih iz srpske zajednice. A, pošto nije prvi put da se ti ljudi bave kriminalnim radnjama, očekujem da će se pravosudne strukture ozbiljno pozabaviti njima.

RSE: Da li imate informaciju u kojoj su fazi istrage ovih slučajeva?



Svečlja: Jasno je da su napadi koordinisani kako bi se sprečilo proširenje legaliteta institucija Republike Kosovo. Kontinuirano istražujemo, svim svojim kapacitetima, prethodne napade. Odeljenje za borbu protiv terorizma vodi istrage i uveren sam da smo na dobrom putu da ne samo da identifikujemo njihovu celokupnu strukturu, već i da dokažemo njihove kriminalne aktivnosti, u kom slučaju bi se potom preduzeli drugi koraci.



RSE: Zašto do sada nema rezultata, nema optužnice?

Do sada je problem severa bio zanemaren. To je bila politička odluka prethodnih struktura, jer su postojale i različite ideje za teritorijalne razmene.

Sada postoji jasna volja rukovodstva Republike Kosovo da red i zakon zahvate svaki deo naše zemlje i samim tim to je dovelo do toga da se sve institucije maksimalno mobilišu kako bi red i zakon vladali i u tom delu, kao i svuda na Kosovu.



RSE: Radi li se o jednoj grupi ili više grupa?



Svečlja: U stvari, kada je reč o krijumčarskim grupama, postoji nekoliko grupa švercera, ali sve su u bliskoj koordinaciji sa srpskim institucijama. To znači da je rukovodstvo Srbije kontinuirano koristilo kriminalne grupe da podriva Kosovo u tom delu, a za nagradu im je dalo mogućnost da se obogate, kao i neograničen imunitet na te pojedince.



RSE: Da li je među njima i Milan Radoičić o kome se govori?



Svečlja: Bez sumnje, Milan Radoičić je jedan od lidera ove strukture. On je sada begunac, prema informacijama koje imamo, nalazi se na teritoriji Srbije, ali ga definitivno traži pravosuđe na Kosovu i u prvom mogućem trenutku biće priveden pravdi.

RSE: Kažete da je Vlada jasna šta će uraditi na severu Kosova, što se tiče sprovođenja zakona, ali da li pravosudni sistem postupa isto?

Svečlja: Nažalost, u ovom pravcu je došlo do značajnog kašnjenja. Svedoci smo u prošlosti, čak je i sam pomenuti Milan Radoičić nekada imao nalog za hapšenje, ali je nalog ukinut bez ikakvog obrazloženja ili bez ikakvog pravnog osnova.



Međutim, sada se situacija radikalno promenila. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa svim svojim agencijama, sa svim svojim mehanizmima, blisko sarađujući sa svim drugim državnim mehanizmima, daće sve od sebe da suzbiju, dokumentuju, a onda će ovaj naš maksimalni napor dovesti u krajnje nezavidan položaj one koji imaju za cilj da ublaže, previđaju zločine i zločince.



Odlučni smo da se protiv svih zločina i zločinaca borimo bez kompromisa, bez ikakve diskriminacije ili zanemarivanja, bilo na etničkoj osnovi, na političkoj osnovi ili na osnovu društvenog statusa.

RSE: Prema nekim informacijama u Kosovskoj policiji, policija na severu je napadnuta skoro svakodnevno. Možete li nam ovo potvrditi?



Svečlja: Ne, ne možemo reći da su pripadnici kosovske policije napadnuti svaki dan. Na žalost, svedoci smo postojanja da kažemo "onih jakih" na severu Kosova koji su godinama i decenijama navikli da budu iznad zakona. Sada je to vreme prošlo i svi moraju biti jednaki i odgovorni pred zakonom i njegovim mogućim kršenjem.



RSE: Kako ste došli do zaključka da je na severu Kosova povećan nivo vladavine prava?



Svečlja: Vidite, nivo šverca na severu se značajno smanjio. O tome svedoči i visina carina, odnosno redovnog uvoza iz Srbije – ovo je prvo. Drugo, nivo sprovođenja zakona i borbe protiv kriminala i kriminalaca je izuzetno porastao na severu. Treće, sama "nervoza" ovih struktura, koje su ranije mogle da rade skoro šta su htele u toj oblasti, sada je pokazatelj da se ova situacija neuporedivo promenila nabolje, a naglašavam neuporedivo sa prošlošću.



Sad, da li je nivo vladavine prava, posebno u toj oblasti, za nas zadovoljavajući, još ne. Mi smo rešeni da zakon vlada do maksimuma u svakom kutku Republike Kosovo. I, uveren sam i garantujem građanima Kosova da će to biti postignuto i da neće biti daleko dan kada neće biti razlike između opština Republike Kosovo, bilo južno od reke Ibar, bilo severno od reke Ibar.