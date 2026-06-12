Sud produžio pritvor bivšem čelniku beogradske policije do 30 dana

Viši sud u Beogradu produžio je pritvor bivšem čelniku beogradske policije Veselinu Miliću do 30 dana.

Pritvor je produžen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, navodi se u saopštenju suda.

Prethodno je Tužilaštvo zatražilo produženje pritvora za Milića uhapšenog 15. maja, koji se sumnjiči za neprijavljivanje ubistva u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Protiv ovog rešenja o pritvoru dozvoljena je žalba.

Tužilaštvo je 9. juna saopštilo da je odbacilo deo krivične prijave protiv Milića koja se odnosila na pomaganje počiniocu ubistva zbog, kako je navelo, nepostojanja dokaza.

U noći 12. maja u restoranu "27" na Senjaku ubijen je Aleksandar Nešović, koji se dovodi u vezi sa organizovanim kriminalom.

Njegovo telo je pronađeno 21. maja blizu Inđije, oko 60 kilometara od Beograda.

Bivšem načelniku beogradske policije je nakon hapšenja 15. maja određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.

Tužilaštvo je nakon hapšenja Milića navelo da se sumnjiči da je u noći zločina bio u restoranu u koji je pozvao ubijenog Nešovića.

Doskorašnji šef beogradske policije je pred Tužilaštvom tvrdio da protiv njega nije izveden nijedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa ubistvom.