Tužilaštvo traži produženje pritvora Miliću i ostalim osumnjičenima u za ubistvo u Beogradu

Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je da se bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću produži pritvor do mesec dana.

Milić je uhapšen 15. maja, a sumnjiči se za neprijavljivanje ubistva u restoranu na Senjaku.

Tužilaštvo je prethodno 9. juna saopštilo da je odbacilo deo krivične prijave protiv Milića koja se odnosila na pomaganje počiniocu ubistva zbog, kako je navelo, nepostojanja dokaza.

Produženje pritvora Miliću sudiji je predloženo da "ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela", saopštilo je Tužilaštvo 11. juna.

Produženje pritvora za još do 30 dana predloženo je i za ostalih šestoro osumnjičenih u slučaju ubistva u restoranu na Senjaku.

Među njima su i dvojica osumnjičenih da su počinili ubistvo kojima se produženje pritvora traži zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovili krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od preko 10 godina.

U noći 12. maja u restoranu "27" na Senjaku ubijen je Aleksandar Nešović, koji se dovodi u vezi sa organizovanim kriminalom. Njegovo telo je pronađeno 21. maja blizu Inđije.

Bivšem načelniku beogradske policije je nakon hapšenja 15. maja određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da on više nije na toj funkciji.

Tužilaštvo je nakon hapšenja Milića navelo da se sumnjiči da je u noći zločina bio u restoranu u koji je pozvao ubijenog Nešovića.

Doskorašnji šef beogradske policije je pred Tužilaštvom tvrdio da protiv njega nije izveden nijedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa ubistvom.