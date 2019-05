Šta krije avion Vlade Srbije?

U Skupštinu Srbije u petak će stići poslaničko pitanje zbog čega je nabavka jednog aviona za potrebe avio-službe Vlade Srbije pod oznakom „strogo poverljivo“.

To pitanje će premijerki Srbije Ani Brnabić, ministru finansija Siniši Malom i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću uputiti, kako je najavio za Radio Slobodna Evropa (RSE) poslanik opozicione Nove stranke, Zoran Živković.

„Apsolutno nema razloga da se bilo kakva javna nabavka, pre svega za državne organe, a posebno avion, nabavlja tajno. Tu nema nikakve tajnosti. To je novac građana Srbije i apsolutno mora da se zna koliko šta košta i zašto se nešto kupuje“, navodi Živković.

Živkovića, koji je i sam bio premijer Srbije od 2003. do 2004. godine, RSE je pitao da li ima razloga da ovakva nabavka bude tajna. Odgovara da nema.

„Nema nikakvog razloga ni nabavka oružja da bude tajna, što očigledno i nije. Ovde se nabavka vojnih aviona MIG radi tako da se sam (Aleksandar) Vučić (predsednik Srbije) slika u tim avionima, ispredaju se razne priče i bajke o njima i to nije tajna i ne treba da bude. A sa druge strane, nabavka putničkog aviona, koji treba da bude za prevoz ministara, je tajna. To je besmislica“, ocenjuje Živković.

Zašto se Vlada Srbije sve češće brani oznakom „strogo poverljivo“ kada javnosti treba da pruži informacije o određenim poslovima ili projektima?

Niz tajnih državnih poslova

Nakon niza ugovora čiji su detalji ostali tajna, sada je nemoguće dobiti podatke o tome kako je Vlada Srbije nabavila jedan avion za potrebe svoje avio-službe.

„Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopila ova država, a da on nije tajna za građane ove zemlje. Dakle, za one koji to plaćaju“, kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Sagovornik RSE ne vidi ni jedan razlog zbog koga bi nabavka ovog aviona bila skrivena i poverljiva.

„Razumem da se ne otkrivaju detalji koji su vezani za tehničke specifikacije samog aviona, ali kada je u pitanju cena, od koga je nabavljeno, pod kojim uslovima, to apsolutno mora da bude otvoreno za građane Srbije“, navodi Dobrašinović.

Premijerka Srbije Ana Brnabić pak, ne iznosi te detalje uz obrazloženje da je na taj posao stavljena oznaka „strogo poverljivo“.

"Zato što je to avion koji nije avion Aleksandra Vučića ili avion Ane Brnabić, koji niko neće nositi kući, već koji će ostati u Vladi Srbije u vlasništvu Vlade Srbije i nakon našeg mandata za druge državne funkcionere. To je stvar bezbednosti i sigurnosti zemlje i najvažnijih državnih funkcionera“, argumenti su za kojima je posegla premijerka.

Dalje je ustvrdila da se to ne razlikuje od prakse drugih zemalja.

„Vi pogledajte da li je pod ’strogo poverljivo’ nabavka svih ostalih državnih aviona u svim ostalim zemljama“, rekla je Brnabić.

Nemačka kao primer

Vođeni ocenom premijerke Srbije RSE je nemačkoj vladi prosledio upit da li je nabavka aviona za potrebe nemačke vlade pod oznakom „strogo poverljivo“ ili novinari mogu da dobiju informacije o njihovoj nabavci.

U odgovoru koji je RSE dobio stoji da sve vojne nabavke, (budući da „vladini avioni“ pripadaju nemačkom ratnom vazduhoplovstvu) čiji je finansijski obim veći od 25 miliona evra moraju biti odobrene od strane parlamenta, dok su detalji ugovora poverljivi.

Pojedini mediji su objavili da je avio-služba Vlade Srbije prošle godine, nekoliko meseci posle privatizacije farmaceutske kompanije „Galenika“, postala vlasnik aviona koji je prethodno koristila najveća farmaceutska kompanija u Brazilu EMS, koja je i kupac „Galenike“.

BIRN (Balkanska istraživačka mreža) objavio je da je avion Embraer Legacy 600, proizveden 2007. godine bio u vlasništvu Itaubank Leasing, a da ga je zakupljivala kompanija EMS do jula 2018. godine, osam meseci nakon prodaje „Galenike“. Ugovor EMC o zakupu istekao je u julu, a avion se preko Pariza obreo u Beogradu.

Prema navodima BIRN-a na osnovu dokumenta koje poseduju Vlada Srbije je registrovana kao novi vlasnik a da nema podataka o javnom tenderu ili isplati šest miliona evra za avion koji posednjih meseci koristi Vlada Srbije.

Ugovor o prodaji 94 odsto kapitala fabrike lekova „Galenika“ luksemburškoj firmu „Elijus“, u kojoj većinski udeo ima brazilska farmaceutska kompanija EMS, potpisan je u novembru 2017. godine. „Galenika“ je prodata za 16 miliona evra.

Premijerka Srbije Ana Brnabić danas kaže je da je prodaja „Galenike“ bila uspešna i u skladu sa zakonom.

„’Galenika’ je bila jedna od firmi koje su bile čisti gubitaši“, rekla je premijerka odgovarajući na pitanja novinara.

Na upit RSE „Galenici“ da li je poslovni avion Embraer Legacy 600 Vlade Srbije bio u vlasništvu kompanije EMS iz Brazila, te ako jeste da li je prodat ili poklonjen Vladi Srbije, do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Tajnost ugovora zabrinjavajući signal

Neobelodanjivanje ugovora je uglavnom signal da se dešavaju neke neregularnosti, kaže Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javih finansija.

„Kao i uvek, kad se nešto krije to upućuje na određene tajne, skrivene stvari, na nešto što je neka vrsta zloupotreba ili u najavi ili u realizaciji. Ili i u jednom i drugom. Za nas kao građane Srbije to jeste signal da se tu dešava nešto što nije regularno. To je jedno polje neregularnosti koje često ide do teških kršenja zakona. To je pokazala praksa“, navodi Dobrašinović.

Ne propustite da pročitate:

Javnost je ostala uskraćena za detalje najkapitalnijih ugovora koje je Srbija potpisala sa inostranim ulagačima. To su: Fijat koji je otvorio svoju fabriku u Kragujevcu, Etihadom koji je kupio nekadašnji nacionalni avio prevoznik i transformisao ga u Er Srbiju, kao i izgradnjom državnog projekta „Beograd na vodi“ od strane „Igl hilsa“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, te davanja koncesije beogradskog aerodroma „Nikole Tesle“ francuskom Vansiju.