Policija ne postupa po našem nalogu, kaže Tužilaštvo povodom smrti u pritvoru u Boru

Policija duže od dve godine ne postupa po nalogu tužilaštva u istrazi o tome kako je u policijskom pritvoru u Boru preminuo brat jednog od osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

To je 10. juna za Radio Slobodna Evropa saopštilo Više javno tužilaštvo u Nišu koje je vodi ovaj slučaj.

Istuču da su ih iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije krajem aprila ove godine obavestili da im je potrebno "dodatno vreme".

"Date naloge (tužilaštva) u konkretnom slučaju mogu da izvrše isključivo pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, od čijeg postupanja će zavisiti i dalje postupanje u predmetu", naveli su u saopštenju.

MUP do objavljivanja vesti nije odgovorio na pitanja RSE zbog čega im je potrebno "dodatno vreme" za istragu, te šta je ono što su do sada utvrdili u vezi sa tim slučajem.

Brat jednog od osumnjičenih za smrt devojčice preminuo je 7. aprila 2024. u policijskoj stanici u Boru, na istoku Srbije.

Njemu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je pomogao svom bratu nakon ubistva.

Policija je saopštila da je, iste noći kada je priveden, umro "prirodnom smrću".

Međutim, nakon što je nedeljnik "Radar" objavio da je obdukcija pokazala da je preminuo od posledica prebijanja, MUP je saopštio da je, po nalogu tužilaštva, Sektor unutrašnja kontrole započeo istragu.

"Ukoliko bude ustanovljeno da je bilo zloupotreba i prekoračenja ovlašćenja biće pokrenute mere protiv onih koji su prekršili zakon i policijsku etiku", naveli su tada.

Šta je ustanovljeno, do danas nije poznato.