Zašto je Bujančev kum otišao s Pantovčaka?

Mnogo je buke u Hrvatskoj izazvalo smjenjivanje savjetnika predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljića. On je tvrdio da mu obavještajna služba prijetila, mediji su ga optuživali da želi predsjednicu uvući u pokušaj državnog udara, ali afera se pomalo smiruje.

Tko je Mate Radeljić, čovjek koji je među ostalim zaslužan što je njegov kum, notorni desničarski TV voditelj Velimir Bujanec bio gost na inauguraciji hrvatske predsjednice pred četiri godine?

Savjetnik predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljić nije želio dati ostavku, pa je smijenjen. Prije smjene, visoko rangirani hrvatski obavještajac mu je – kaže bivši savjetnik – najavio da će, bude li trebalo zaštititi predsjednicu od njegovog djelovanja, ako treba i autom naletjeti na njega.

Na mjesto bivšeg televizijskog novinara i urednika Radeljića, na funkciju savjetnice za strateške politike imenovana je također novinarka Mirjana Hrga.

I dok premijer Andrej Plenković kaže da se u ovom slučaju od muhe radi slona, a tjednik "Nacional" tvrdi da je Radeljić u dva navrata nagovarao predsjednicu na svojevrsni državni udar – da preuzme HDZ, makne Plenkovića i sama postane premijerka, a da on postane potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, javnost zanima – što je u svemu istina?

Predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak Taritaš za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže da ova situacija ne smije ostati ispod tepiha i ispod radara.

"Nedvojbeno – predsjednica bira savjetnike i razrješuje savjetnike. Ali ako je iza toga savjetnik lagao, on za to treba snositi odgovornost. A ako je istina to što je rekao, to ukazuje na mafijaški obračun u najvišim krugovima HDZ-a i oko predsjednice, i predsjednica i ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) moraju snositi odgovornost", ističe Mrak Taritaš.

Radeljića je, kažu poznavatelji, na savjetničku funkciju u Ured predsjednice na Pantovčaku pred četiri godinu delegirao tadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Idila je trajala sve dok kraci "afere SMS" nisu došli do Pantovčaka.

"Afera SMS" je slučaj bivšeg obavještajca koji je po narudžbi Zdravka Mamića falsificirao SMS-ove kojima se željelo diskreditirati tadašnjeg glavnog tužitelja koji ga je tužio za tešku korupciju. Međutim, falsifikator je u kompjuteru imao i pripremljene SMS-ove koji su trebali diskreditirati i premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića.

On je upozoren da ga policija prati, upozorio ga je kum drugog čovjeka HDZ-a i osobe bliskije Karamarku nego Plenkoviću Miljana Brkića, a istraga je sugerirala da su naručitelji falsificiranih SMS-ova protiv Plenkovića negdje na Pantovčaku.

Predsjednica je shvatila da joj je za drugi predsjednički mandat potrebniji Plenković nego njeni savjetnici, i prvo je ostavku dao savjetnik za nacionalnu sigurnost Vlado Galić, a potom je – jer nije htio sam dati ostavku – otkaz dobio i Radeljić.

Radeljić je više od 20 godina u hrvatskoj politici, bio je od pomoćnika ministra dok je ministrica ratnih veterana bila Jadranka Kosor, do šefa Glavaševe lokalne televizije, jedan bivši hrvatski predsjednik kazao je kako je notorni desničarski TV voditelj Velimir Bujanec "Radeljićevo vlasništvo", a činjenica je da su njih dvojica – kumovi.

'Izuzetno sposoban manipulator'

Dobar poznavatelj Radeljićevog lika i djela još iz osječkih dana, politički analitičar Jaroslav Pecnik podsjeća za RSE da su upravo televizije koje je vodio Radeljić promovirale Bujančevu emisiju "Bujica". I ne samo to.

"Tko je Bujanec, to stvarno ne treba objašnjavati, ali činjenica je da je Bujanec bio pozvan i na predsjedničinu inauguraciju, činjenica je da se on dopisuje sa predsjednicom, pa mu ona u pismima objašnjava i pojašnjava zašto radi to što radi. Znači, to su sve potezi, a bilo je još i brojnih drugih, u kojima sam ja prepoznavao gospodina Radeljića", kaže Pecnik.

Radeljić vjerojatno neće ostati na cesti, ali nakon zakonskog roka ostat će bez plaće od neto gotovo dvije i po tisuće eura, koliko je primao na Pantovčaku.

"Gospodin Radeljić je sigurno umiješan u mnoge stvari. On je vješt samo u manipulaciji, on je doista jedan izuzetno sposoban manipulator, ali njemu će sada nakon svega biti najveća kazna ako bude morao konačno početi živjeti i raditi pošteno i od svog znanja. Jer on od poštenja nema ni 'P', a od znanja nema ni 'Z'. Govorim o stručnom znanju. On je pravnik, ali to si može mačku za rep zakačiti, jer to nikada nije radio, nego jedino zna ove stvari", zaključuje Jaroslav Pecnik.