Evropska komesarka Kos: Srpsko civilno društvo zaslužuje poštovanje i slobodu govora

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da su tokom proteklih nekoliko dana mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima.

"Snažno civilno društvo i angažovani građani prednost su svake demokratije i ključni za uspješan proces proširenja. Zaslužuju poštovanje i slobodu govora bez zastrašivanja ili pokušaja da se njihov rad delegitimiše", navodi se u objavi Kos na mreži X.

Pisac i aktivista Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil, pretučen je 11. jula u centru Beograda uoči održavanja komemorativnog skupa "Ljudi pamte ljude" u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Arsenijević je u objavi na Instagramu rekao da ga je na tom mestu par sati prije komemoracije sačekala grupa od 20-30 mladih ljudi koji su ga udarali, šutirali i pretili mu.

Na platou kod stepeništa ispod Brankovog mosta, gde je trebalo da se održi komemoracija, ispisani su grafiti "Ratko Mladić heroj", "Slava VRS" (Vojsci Republike Srpske) i "3627 srpskih žrtava".

Ambasador EU u Srbiji, britanska ambasada, povjerenik za zaštitu ravnopravnosti i više opozicionih partija su osudili incident i tražili istragu.

Tužilaštvo je identifikovalo dvije osobe koje su napale Arsenijevića, ali su konstatovali da to nije krivično djelo. Protiv njih će biti, kako je saopšteno, podnijete prekršajne prijave.

Početkom sedmice Viši sud u Beogradu naredio je izdavanje potjernice za vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnijelo je krivičnu prijavu protiv Radića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pripremanja djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srbije, kao i krivično djelo odavanja tajnih podataka.

Kako je saopšteno, 17. jula, sumnje protiv beogradskog vojnog analitičara Radića proistekle su nakon pretresa njegovih elektronskih uređaja i vještačenja mobilnog telefona.

Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni koristeći kontakte sa, za sada nepoznatim licima zaposlenim u državnim organima, dolazio do informacija označenih različitim stepenima tajnosti.

Više javno tužilaštvo saopštilo je da vodi istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top".

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta prošle godine hiljade ljudi razbježalo se sa ulice tokom odavanja pošte stradalima u padu novosadske nadstrešnice. Učesnici su svjedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji ih je natjerao da se sklone.

Tužilaštvo sumnja da je događaj bio "simulacija" koju su organizovali studenti u blokadi, što oni demantuju.

Aleksandar Radić jedan je od prvih koji je u javnosti govorio o upotrebi "zvučnog topa" tokom protesta 15. marta.

Radić je 26. juna za Betu rekao da je napustio Srbiju nakon što su mediji objavili video-snimke njegovog praćenja na kojima je i njegova maloljetna kćerka.

Evropska unija i Ujedinjene nacije traže od vlasti u Srbiji da omoguće nezavisnu istragu ovog slučaja.