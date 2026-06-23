Aleksandar Radić pozvan u Vojnu policiju radi veštačenja računara oduzetih tokom pretresa u Beogradu

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je dobio poziv da se u utorak, 23. juna javi u prostorije Vojne policije radi veštačenja računara koje mu je Uprava kriminalističke policije dan ranije oduzela tokom pretresa stana.

Radić je za agenciju Beta rekao da je poziv dobio od "jednog oficira Vojne policije" i dodao da će se odazvati u prisustvu advokata Stefana Ćorde.

Policija je u ponedeljak pretresala Radićev stan i kancelariju u okviru istrage koju je Više javno tužilaštvo (VJT) pokrenulo u slučaju upotrebe "zvučnog topa" na antivladinom protestu 15. marta 2025. godine.

Nakon pretresa je i saslušan a njegov advokat Stefan Ćorda rekao je da Više javno tužilaštvo nije tražilo pritvor i da je na slobodi.

Policijski pretres, saslušanje i najavljeno veštačenje Vojne policije dolazi nakon što je Više javno tužilaštva u Beogradu saopštilo 19. juna da vodi istragu o povezanosti studentskog pokreta sa slučajem "zvučni top".

Na masovnom antivladinom protestu 15. marta 2025. godine hiljade ljudi razbežalo se sa ulice a učesnici su svedočili o neobičnom zvuku i vibracijama koji su ih naterale da se sklone.

Radić je među prvima, nakon incidenta, izrazio sumnju da bi uzrok tom događaju moglo da bude zvučno oružje.

Duže od godinu dana domađe i međunarodne nevladine organizacije zahtevaju istragu o incidentu. To je više puta zatražila i Evropska komisija.

Vlast negira da je protiv demonstranata upotrebila zvučno oružje, inače po zakonima Srbije i zabranjeno za upotrebu.

Svoje tvrdnje policija i državni zvaničnici potrepljuju izveštajem ruske službe bezbednosti (FSB), iz 2025.

Međunarodna nevladina organizacija "Earshot", koja se bavi audio istraživanjima, objavila je u junu prošle godine da su demonstranti "vrlo verovatno" bili izloženi "ciljanom napadu korišćenjem usmerenog akustičnog oružja".

Radić: 'Pokušaji zastrašivanja'

Aleksandar Radić rekao je u utorak za Betu da "veruje da iza poziva Vojne policije stoji Vojnobezbednosna agencija". Dodao je da ga VBA već duže vreme "prati, sprečava u radu i zastrašuje".

Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva odbrane o celom slučaju.

"Zvučni top" ponovo je u pažnji javnosti jer je VJT saopštilo da svoju istragu fokusira na studentski pokret. Navedeno je da su došli do informacija da je na internom sastanku studenata u blokadi, januara 2025, dogovarana "simulacija" upotrebe "zvučnog topa" kako bi izgledalo da ga je policija na protestu protiv građana koristila.

Studentski pokret je istog dana odbacio ove navode uz ocenu da je reč o "još jednoj laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja" o tome šta se dogodilo 15. marta.