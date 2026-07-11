Pretučen pisac Vladimir Arsenijević u Beogradu, otkazana komemoracija žrtvama Srebrenice

Pisac i aktivista Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil, pretučen je u subotu ujutru u centru Beograda uoči održavanja komemorativnog skupa "Ljudi pamte ljude" u znak sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Arsenijević je u objavi na Instagramu rekao da ga je sačekala grupa od 20-30 mladih ljudi koji su ga udarali, šutirali i pretili mu.

Na platou kod stepeništa ispod Brankovog mosta, gde je trebalo da se održi komemoracija, ispisani su grafiti "Ratko Mladić heroj", "Slava VRS" (Vojsci Republike Srpske) i "3627 srpskih žrtava".

Organizatori su iz bezbednosnih razloga otkazali događaj kome je trebalo da prisustvuje i ambasador Holandije.

Policija je izvršila uviđaj. RSE se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije sa upitom o tome šta je do sada utvrđeno.

Skup je najavila Koalicija "Ljudi pamte ljude", koju čine nevladine organizacije, fondacije, umetnice i umetnici okupljeni oko zajedničkog cilja čuvanja sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Bilo je planirano postavljanje platna sa porukom "Ljudi pamte ljude" i brojem "8372".

Inicijativa mladih za ljudska prava organizuje komemoraciju žrtvama genocida u Srebrenici u 20 sati na Trgu republike u Beogradu paljenjem sveća.

Na taj način će obeležiti 11. jul u Srbiji kao Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

PSG: Ovo nije izolovani incident

Opozicioni Pokret slobodnih građana (PSG) osudio je napad na Arsenijevića.

"Ovo nije izolovani incident, već posledica atmosfere koju godinama stvaraju poricanje genocida, istorijski revizionizam i nekažnjeno širenje nacionalističke mržnje", navedeno je.

PSG je izrazio punu solidarnost sa Arsenijevićem i svima koji istrajavaju u očuvanju sećanja na žrtve.

U julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske počinile su genocid nad više od 8.300 Bošnjaka, većinom muškaraca i dečaka.

U Memorijalnom centru do sada su ukopane 6.772 žrtve, oko 250 ubijenih pokopano je na drugim lokacijama prema željama njihovih porodica, dok se za više od 1.000 nestalih još uvek traga.

Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da su zločini u Srebrenici predstavljali genocid.

Vlasti Srbije ne priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid već govore o strašnom zločinu.