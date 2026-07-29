Skupština Srbije nije izglasala nepoverenje Vladi premijera Macuta

Poslanici Skupštine Srbije u sredu nisu izglasali nepoverenje Vladi premijera Đura Macuta nakon trodnevne rasprave.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić konstatovala je da je "za" predlog glasalo 40 poslanika, "protiv" 135, dok je "uzdržan" bio samo jedan.

Budući da je su se poslanici izjasnili oko jedine tačke dnevnog reda, predsedavajuća je konstatovala kraj sednice.

Poslanici Skupštine Srbije od ponedeljka su raspravljali o poverenju Vladi premijera Đura Macuta.

Vanredno zasedanje Skupštine počelo je govorom predsednika i poslanika Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić tokom kog je četiri sata obrazlagao predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi, a premijer potom oko sat odgovarao na iznetu kritiku.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli 13. februara, a razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju Vladi, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova Vlade u aferu Generalštab, kao i to što predsednik Vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt.