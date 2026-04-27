DSK ne učestvuje na sjednici Skupštine o raspravi o predsjedniku
Lumir Abdixhiku, predsjednik Demokratskog saveza Kosova (DSK), rekao je medijima da ta stranka neće učestvovati na sazvanoj sjednici Skupštine Kosova o "raspravi u vezi s izborom predsjednika".
Najavljenu sjednicu Abdixhiku je nazvao "propagandnim šouom Samoopredjeljenja".
Sjednica je najavljena za danas u 17 sati, dok je krajnji rok za izbor predsjednika sutra, 28. aprila.
U suprotnom, Kosovo će ići na vanredne izbore.
I poslanica LDK-a Doarsa Kica Xhelili nazvala je ovu sjednicu "šouom" u objavi na Facebooku, navodeći da se o predsjedniku "glasa, a ne raspravlja".
Kadrijaj i Haxhiu sukobile se oko pitanja 'rasprave o predsjedniku'
Poslanica Alijanse za budućnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj izjavila je da je Pokret Samoopredjeljenje izmislio novu parlamentarnu praksu, uvrštavanjem "rasprave o predsjedniku" kao tačke dnevnog reda. S druge strane, predsjedavajuća Skupštine rekla je da je upravo Skupština mjesto gdje se o tim pitanjima treba raspravljati.
"Ne, predsjedavajuća, o predsjedniku se ne raspravlja u Parlamentu. U Parlament se donose imena o kojima ste se vi prethodno usaglasili i tamo se glasa. Ali da se raspravlja - to ste vi izmislili. To je nova praksa", rekla je Kadrijaj predsjedavajućoj Skupštine Albuleni Haxhiu tokom redovne plenarne sjednice.
Haxhiu joj je odgovorila izrazivši nadu da će do sjednice biti predložena i imena kandidata za predsjednika.
"Dajte poslanicima da obavljaju svoj mandat. Oni žele govoriti o predsjedniku", rekla je Haxhiu, naglasivši da je važno "da budete prisutni na sjednici u 17 sati. Do tada se nadam da ćemo imati imena, konsenzusne kandidate za predsjednika", dodala je.
Nova sjednica o izboru predsjednika
Na internet-stranici Skupštine Kosova najavljena je nova sjednica o predsjedniku, koja će početi u 17 sati.
"Rasprava o izboru predsjednika Republike Kosova" jedina je tačka dnevnog reda vanredne sjednice.
Ova formulacija razlikuje se od najave sjednice o predsjedniku od 5. marta - koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma - u kojoj je kao jedina tačka dnevnog reda bila navedena "izbor predsjednika".
Poštovani čitaoci,
Poslanici Skupštine Kosova danas će se sastati u 17 sati povodom pitanja izbora novog predsjednika.
Imaju još samo jedan dan roka da izaberu nasljednika Vjosa Osmani, u suprotnom će zemlja ići na izbore, koji moraju biti održani u roku od 45 dana.
Radio Slobodna Evropa će u realnom vremenu pratiti današnja dešavanja u Skupštini Kosova.
Ostanite uz nas