Lumir Abdixhiku, predsjednik Demokratskog saveza Kosova (DSK), rekao je medijima da ta stranka neće učestvovati na sazvanoj sjednici Skupštine Kosova o "raspravi u vezi s izborom predsjednika".

Najavljenu sjednicu Abdixhiku je nazvao "propagandnim šouom Samoopredjeljenja".

Sjednica je najavljena za danas u 17 sati, dok je krajnji rok za izbor predsjednika sutra, 28. aprila.

U suprotnom, Kosovo će ići na vanredne izbore.

I poslanica LDK-a Doarsa Kica Xhelili nazvala je ovu sjednicu "šouom" u objavi na Facebooku, navodeći da se o predsjedniku "glasa, a ne raspravlja".



