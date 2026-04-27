Sjednica održana 5. marta, kada nije bilo kvoruma za izbor predsjednika.
Sjednica održana 5. marta, kada nije bilo kvoruma za izbor predsjednika.
Kosovo

Uživo Skupština Kosova se sastaje povodom pitanja predsednika

  • Skupština Kosova danas se sastaje - dan uoči isteka ustavnog roka - povodom pitanja izbora novog predsjednika države.
  • Vladajući Pokret Samoopredjeljenje (LVV) zatražio je od opozicionih stranaka Demokratska partija Kosova (PDK) i Demokratski savez Kosova (LDK) da predlože tri nestranačka kandidata za predsjednika.
  • Ustavni sud je odlučio da, ukoliko poslanici ne uspiju da izaberu predsjednika do 28. aprila, zemlja ide na vanredne izbore, koji moraju biti održani u roku od 45 dana.
15:29

DSK ne učestvuje na sjednici Skupštine o raspravi o predsjedniku

Lumir Abdixhiku, predsjednik Demokratskog saveza Kosova (DSK), rekao je medijima da ta stranka neće učestvovati na sazvanoj sjednici Skupštine Kosova o "raspravi u vezi s izborom predsjednika".

Najavljenu sjednicu Abdixhiku je nazvao "propagandnim šouom Samoopredjeljenja".

Sjednica je najavljena za danas u 17 sati, dok je krajnji rok za izbor predsjednika sutra, 28. aprila.

U suprotnom, Kosovo će ići na vanredne izbore.

I poslanica LDK-a Doarsa Kica Xhelili nazvala je ovu sjednicu "šouom" u objavi na Facebooku, navodeći da se o predsjedniku "glasa, a ne raspravlja".

Lumir Abdixhiku, predsjednik Demokratskog saveza Kosova
Lumir Abdixhiku, predsjednik Demokratskog saveza Kosova


15:27

Kadrijaj i Haxhiu sukobile se oko pitanja 'rasprave o predsjedniku'

Poslanica Alijanse za budućnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj izjavila je da je Pokret Samoopredjeljenje izmislio novu parlamentarnu praksu, uvrštavanjem "rasprave o predsjedniku" kao tačke dnevnog reda. S druge strane, predsjedavajuća Skupštine rekla je da je upravo Skupština mjesto gdje se o tim pitanjima treba raspravljati.

"Ne, predsjedavajuća, o predsjedniku se ne raspravlja u Parlamentu. U Parlament se donose imena o kojima ste se vi prethodno usaglasili i tamo se glasa. Ali da se raspravlja - to ste vi izmislili. To je nova praksa", rekla je Kadrijaj predsjedavajućoj Skupštine Albuleni Haxhiu tokom redovne plenarne sjednice.

Haxhiu joj je odgovorila izrazivši nadu da će do sjednice biti predložena i imena kandidata za predsjednika.

"Dajte poslanicima da obavljaju svoj mandat. Oni žele govoriti o predsjedniku", rekla je Haxhiu, naglasivši da je važno "da budete prisutni na sjednici u 17 sati. Do tada se nadam da ćemo imati imena, konsenzusne kandidate za predsjednika", dodala je.

15:25

Nova sjednica o izboru predsjednika

Na internet-stranici Skupštine Kosova najavljena je nova sjednica o predsjedniku, koja će početi u 17 sati.

"Rasprava o izboru predsjednika Republike Kosova" jedina je tačka dnevnog reda vanredne sjednice.

Ova formulacija razlikuje se od najave sjednice o predsjedniku od 5. marta - koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma - u kojoj je kao jedina tačka dnevnog reda bila navedena "izbor predsjednika".

15:24

Poslanici Skupštine Kosova danas će se sastati u 17 sati povodom pitanja izbora novog predsjednika.

Imaju još samo jedan dan roka da izaberu nasljednika Vjosa Osmani, u suprotnom će zemlja ići na izbore, koji moraju biti održani u roku od 45 dana.

