Školska godina u Rusiji: Putinov govor i revizija istorije u udžbenicima

Učenici u Rusiji započeli su prvi dan nove školske godine uz reči ohrabrenja predsednika Vladimira Putina i revidiranim udžbenikom istorije za koji kritičari kažu da ima za cilj da "podstakne bes prema Ukrajincima" i objasni budućim regrutima "zašto oblače uniforme i čizme".

Obraćajući se studentima posredstvom video linka 1. septembra, Putin je naveo niz dostignuća vlade rekavši da Rusija daje primer "u stvaranju uslova za obrazovanje mlađe generacije".

On, međutim, nije pomenuo novi udžbenik za srednjoškolce koji, između ostalog, opravdava invaziju Rusije na Ukrajinu u punom obimu.

Prerađeni udžbenik istorije će se koristiti za učenike 11. razreda – završne godine srednje škole. Udžbenik je pun "ruskih zvaničnih propagandnih klišea" i pokušava da opravda nelegalne akcije Rusije, uključujući njenu nezakonitu aneksiju Krima 2014. i njenu punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, navela je međunarodna organizacije Amnesti internešenel u saopštenju od 1. septembra.

"Udžbenik prikriva istinu i pogrešno predstavlja činjenice o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i zločinima koje su, prema međunarodnom pravu, počinile ruske snage nad Ukrajincima", rekla je Ana Rajt, istraživač Amnesti internešenela za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

"Indoktrinacija dece u ranjivoj fazi njihovog razvoja je ciničan pokušaj iskorenjivanja ukrajinske kulture, nasleđa i identiteta i takođe predstavlja kršenje prava na obrazovanje", dodala je Rajt.

Vladimir Medinski, nacionalistički savetnik Putina i ministar kulture u periodu od između 2012. do 2020. godine, jedan je od autora novog udžbenika. On je rekao 8. avgusta da je "odeljak o periodu od 1970-ih do 2000-ih potpuno prerađen".

Putina, koji često govori i piše o istoriji, kritičari u Rusiji i inostranstvu naširoko optužuju da iskrivljuje prošlost.

U udžbeniku istorije se lažno tvrdi da su pre ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu, savetnici NATO-a aktivno pripremali Ukrajinu da "napadne Donbas", što se odnosi na oblasti istočne Ukrajine koje su pod ruskom okupacijom od 2014. godine.

Takođe se navodi da bi, ako bi Ukrajini bilo dozvoljeno da uđe u NATO, to moglo da dovede do destruktivnog rata i "možda do kraja civilizacije", ne ostavljajući Rusiji drugog izbora osim da to spreči.

U novom udžbeniku se tvrdi da je invazija na Ukrajinu "specijalna vojna operacija" i citiraju se Putinove reči od 24. februara 2022. godine, na dan kada je pokrenuo invaziju: "Ovo je na kraju pitanje života i smrti, pitanje našeg istorijska budućnost kao naroda."

Od pokretanja invazije, ruske vlasti su gušenje sloboda u zemlji podigle na nivo bez presedana. Nezavisne medijske kuće i organizacije za ljudska prava se zatvaraju, a primećeno je da su opozicioni političari i kritičari Kremlja zatvoreni ili morali da pobegnu iz zemlje.

U međuvremenu, stotine Rusa je privedeno zbog izražavanja bilo kakvog neslaganja u vezi sa invazijom na susednu Ukrajinu.