Sinđelić svjedoči o 'državnom udaru' u Crnoj Gori

Svjedok saradnik Specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić počeo je u Višem sudu u Podgorici sa iznošenjem svojih saznanja o pokušaju „državnog udara“ u Crnoj Gori, planiranog u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine.

Sinđelić je u slobodnom iskazu saopštio da je optuženog ključnog organizatora i finansijera „državnog udara“ Eduarda Šišmakova upoznao dok je boravio u Rostovu na skupu Kozaka. Početkom 2016. godine Šišmakov je kontaktirao Sinđelića porukom da treba srušiti vlast u Crnoj Gori i Mila Đukanovića.

U narednom kontaktu Sinđelić, prema sopstvenom svjedočenju, odlazi u Moskvu gdje mu Šišmakov iznosi kompletan plan rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora uz korišćenje naoružanih grupa i pristalica opozicionog Demokratskog fronta.

Prema planu Šišmakova koji je predstavljen u sudnici, Sinđelić je trebalo da nabavi opremu i kupi 50 kalašnjikova i 50 pištolja i ostalu opremu koju koriste pripadnici specijalnih jedinica, te da angažuje ljude iz Srbije za akcije u Crnoj Gori. Sinđelić tvrdi da mu je Edi naložio da organizuje oko 500 ljudi koji će u manjim grupama doći ranije u Crnu Goru, smjestiti se u Podgorici i biti diskretni do dana izbora kada je trebalo da djeluju. Za ovu organizaciju Sinđelić je dobio 10.000 eura.

Sinđelić je u dosadašnjem iskazu saopštio da mu Edi (Šišmakov) nije saopštio ni jedno ime iz vrha Demokratskog fronta, niti da je on sam poznavao ili čuo za bilo koga iz Demokratskog fronta.

Tokom iskaza, Sinđelić je rekao da je Edi imao vrlo detaljne i precizne slike i mape Podgorice, kao i fotografije ustanova. "Rekao je da to mora da uspije, da su to tražili lideri Demokratskog Fronta, da oni neće da promijene vlast bez oružja, zato što se plaše odmazde vlasti i njihovih kriminilaca. Tako je Edi meni rekao da ne smije da se dozvoli da Đukanović izađe iz Podgorice. Kazao mi je da oni već duže prate Đukanovića i da mora da bude uhapšen, i da taj koji ga uhapsi će biti nagrađen“, rekao je Sinđelić. On je dodao da je Edijev plan bio eliminisanje specijalne policijske jedinice crnogorske policije, a da bi se za to vrijeme funkcioneri Demokratskog fronta zabarikadirali u Skupštini Crne Gore gdje bi napravili krizni štab.

U svjedočenju koje traje, Sinđelić saopštava kako je došao u kontakt sa Mirkom Velimirovićem koji je navodno kupio oružje, ali ga potom uništio.

Svjedočenju Sinđelića prisustvuju ostali optuženi u slučaju „državni udar“, među kojima su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević koji povremeno sa podsmjehom prate izlaganje Sinđelića.

