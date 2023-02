Sijarto: Mađarska može za Srbiju da kupi i lageruje gas kao što je to uradila 2022.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je 7. februara da Mađarska, u slučaju da je to potrebno, može za Srbiju da kupi i lageruje gas kod sebe u količini od 500 miliona kubnih metara, kao što je to uradila 2022. godine.



On je posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović rekao da je prošle godine u Mađarskoj skladišteno 300 miliona kubnih metara gasa i da je najrealnije da se ostvari scenario uvoza iz Azerbejdžana.



"Da bismo dva puta povećali uvoz gasa iz Azerbejdžana neophodna je izgradnja novih interkonektora i proširenje postojećih", rekao je Sijarto, prenosi Beta.



Istakao je da je Mađarska otvorena za dalje pregovore o uvozu gasa iz Azerbejdžana kroz Srbiju do Mađarske, jer će na taj način biti obezbeđen energent u obe zemlje.



"Ministarka Đedović je potvrdila da je Srbija spremna za saradnju sa mađarskom kompanijom za snabdevanje gasom. Radimo na onim poslovima koji predviđaju da se do 2028. godine udvostruči kapacitet prenosne mreže električne energije između dve zemlje", rekao je Sijarto.

Đedović je podsetila da su Srbija i Mađarska ostvarile dobru saradnju u izgradnji Balkanskog toka i da on sada obezbeđuje sigurno snabdevanje gasom obe zemlje.

"Cilj nam je da postanemo deo Južnog gasnog koridora čime ćemo povećati gasne kapacitete i time doprineti da postanemo još značajnija tranzitna zemlja. Moraćemo da povećavamo interne kapacitete i ulažemo u gasnu infrastrukturu jer možemo da dobijemo gas iz Azerbejdžana i da snabdevamo i nas i Mađarsku", rekla je Đedović.



Kako je istakla, Srbija želi i da se poveže u izgradnji naftovoda, ali da je u fokusu njenog ministarstva ušteda gasa i da će Srbija pokušati da to učini kroz regulativu, kao što je to slučaj sa električnom energijom.

Podsetimo, ministar finansija Srbije Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto potpisali su 10. juna 2022. u Beogradu Memorandum o nastavku saradnje u oblasti energetike.



Sijarto je 25. maja 2022. nakon sastanka sa srpskim ministrom finansija Sinišom Malim najavio da će Mađarska pružiti Srbiji mogućnost da koristi deo njenih kapaciteta za skladištenje gasa.