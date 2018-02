Lov na birače od 'vrata do vrata'

Oficiru Vojske Srbije, koji je u utorak uveče priveden zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke (SNS), ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE) u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je reč o zloupotrebi vlasti i policije, a SNS navodi da su njihovi aktivisti napadnuti.

Incident, koji vlast i opozicija različito tumače, dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače „od vrata do vrata“.

Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsednik ovog sindikata, kaže da su kapetana V. M. vređali aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) koji su mu došli na vrata, nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.

“Nedopustivo je da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome ko ga uznemirava. Ljudi su, kako smo mi obavešteni, navaljivali, zvonili na interfon da ih on pusti unutra. On nije hteo da ih pusti, na kraju kada je izašao da se objasni sa njima i kada je video da imaju spiskove na kojima su podaci o članovima njegove porodice, on je tražio da to vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme toj devojci spisak iz ruke. Dakle, apsolutno ne stoji da je on vršio bilo kakvo nasilje”, navodi Antić.

Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti.

“Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi, i oteo im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede. Srpska napredna stranka šokirana je ovim monustruoznim fizičkim napadom na njene omladince koji su napadnuti samo zato što su članovi SNS, iako su pristojno i na dostojanstven način obavljali redovne stranačke aktivnosti", navodi se u saopštenju SNS.

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sa tvrdnjom da je kapetan Vojske Srbije prvi napao i udario aktiviste Srpske napredne stranke na Zvezdari, kao i da se to desilo u ulazu zgrade, a ne na vratima njegovog stana.

„Ovo dvoje mladih ljudi nisu uradili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu predstavljali ni fizičko ni bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovek, pripadnik specijalnih jedinica koga je država platila i trenirala ne da se obračunava sa decom u Beogradu nego da štiti ovu zemlju, izašao je iz svog stana i fizički se obračunava sa devojkom od koje je duplo teži“, tvrdi ministar policije.

U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi, kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan. Novica Antić smatra da je čudno da Ministarstvo odbrane nije stalo u njegovu zaštitu, pogotovu, kako kaže, posle njegove satanizacije u pojedinim medijima.

“To je slika jednog političkog nasilja koje sprovode ljudi koji su na vlasti. Vraćamo se na period iz vremena Informbiroa i Golog otoka i ne znam ni ja čega, kada vi ne smete bukvalno da kažete da niste za neku opciju koja je trenutno na vlasti i poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti da će proći kao taj kapetan”, kaže Antić.

Radio Slobodna Evropa obratio se Ministarstvu odbrane Srbije sa pitanjima kako nadležni u tom ministarstvu komentarišu privođenje oficira Vojske Srbije, da li su ispitali ovaj slučaj i kakav je njihov stav, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Ovim povodom Policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zolupotrebu policije.

“Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači, oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da na svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbedbnosni sistem samo da bi oni dobili neke sitne privilegije”, kaže Vladimir Pavićević iz Policijskog sindikata Srbije.

Opozicija, Demokratska stranka (DS), Narodna stranka (NS) i Pokret slobodnih građana (PSG) ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe.

„Privođenje oficira Vojske Srbije još jednom pokazuje na šta je sve spremna Srpska napredna stranka kako bi očuvala vlast u Beogradu“, saopštio je Sreto Malinović, funckioner DS-a i bivši oficir Vojske Srbije.

PSG je saopštio da je reč o nezakonitom hapšenju, dok je NS pozvao građane na akciju „Zalupi vrata SNS-u“.

„Vlast zloupotrebom policije u toku kampanje rizikuje dalje podele i sukobe u društvu. Danas je poslala policiju na oficira vojske, a sutra će na nekog lekara, učitelja ili penzionerku", naveo je Zdravko Ponoš, potpredsednik NS i nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova građana u izbornim kampanjama.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je i predsednik beogradskog odbora SNS, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.

„Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, ’sigurnog glasa’, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, u bilo kojoj drugoj zemlji. Naši aktivisti su došli do podataka radom na štandovima, mi u svakom ulazu u zemlji imamo nekog člana i naši ljudi vrše analizu da li su platili svoju članarinu, da li žele da podrže stranku na izborima, to se zove akcija ’siguran glas’“, tvrdi Stefanović.

Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. O tome svedoče građani na društvenoj mreži Tviter. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno naspisao: „SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu? Znači, zastrašivanje momci?...“

Čelnik beogradskih naprednjaka na opasku novinara da vojni oficir koji je privođen nije njihov član kaže da njemu nisi ni došli na vrata. Na primedbu da mnogi građani kojima dolaze na vrata, a nisu članovi njihove stranke, to doživljavaju kao pritisak Nebojša Stefanović odgovara da oni idu na sva vrata.

„Mi idemo od vrata do vrata kod svih. Ljudi mogu da kažu ’izvinite ne želimo ništa da imamo sa vama’ i njima više niko ne dolazi. Ne radi se o zastrašivanju, ta akcija traje godinama“, tvrdi Stefanović.

Pravo na kampanju od vrata do vrata niko ne spori, kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Crta, ali navodi da je pitanje za institucije, povodom spekulacija da aktivisti različitih stranaka imaju detaljne spiskove, odakle dolaze ti spiskovi i da li neko ima neovlašćeni pristup različitim bazama podataka.

„U demokratskom društvu kampanja koja podrazumeva direktnu komunikaciju sa biračima se ohrabruje i preporučuje. Međutim, u društvu u kojem preovlađuje strah, u društvu u kojem ljudi zaziru od toga na koji će način biti korišćene informacije koje budu dali aktivistima te jedne partije, da li će se te informacije zloupotrebiti protiv njih, da li će neko ostati bez posla, neko dobiti pozive, neko pretnje ili tome slično, tada se građani plaše“, upozorava Nedeljkov.

Izbori za grad Beograd održavaju se 4. marta, a tenzije se pojačavaju zbog simboličkog uloga – da li će vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića uspeti da zadrži vlast u prestonici.