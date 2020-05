Severna Makedonija između praznovanja i zabrana zbog korone

Tri dana uoči ramazanskog Bajrama očekuje se odluka Vlade Severne Makedonije da li će prihvatiti predlog Komisije za zarazne bolesti da policijski sat predstojećeg vikenda bude od subote popodne do utorka ujutro.

U subotu (13. maja) završava ramazanski post a u nedelju muslimani slave Bajram.

Ministar zdravstva Venko Filipče je izjavio da je neki građani ne poštuju mere zaštite od korona virusa, te da je sve veći broj novozaraženih zbog porodičnih skupova proteklih dana.

Nadležne institucije smatraju da će se trodnevnom zabranom kretanja sprečiti širenje virusa.

Međutim, još pre zvanične objave ovog predloga poglavar Islamske verske zajednice (IVZ) je u pismu Vladu obavestio da ograničenja kretanja za vreme vikenda neće biti poštovana.

"Eventualni policijski sat će dovesti do toga da svi vernici muslimanske veroispovesti izgube poverenje u nadležne organe", ističe reisu-l-ulema Islamske verske zajednice Sulejman Redžepi na svom Fejsbuk profilu.

Islamska verska zajednica neće otkazati molitve, a Rijaset navodi da će se poštovati mere održavanja distance i ostale preporuke.

Za vreme hrišćanskog praznika Uskrsa, kada je karantin trajao rekordnih 85 sati, Makedonska pravoslavna crkva nije zatvorila crkve za vernike. Tri nedelje kasnije, u Strugi je održana đurđevdanska litija kojoj je prisustvovao veliki broj vernika, većina njih bez zaštitnih maski i bez međusobne distance.

Zabrana, pa odmah kafane

Iz opozicione VMRO DPMNE poručili su da se ne slažu sa uvođenjem policijskog časa. Navode da je potrebno jače delovanje u borbi protiv korona virusa.

"Nelogično je da se najavljuje da će restorani početi sa radom od utorka, a da je obavezno sedeti kod kuće za vreme produženog vikenda. Drugim rečima, za Vladu Socijaldemokratskog saveza (SDSM) je opasno u nedelju i ponedeljak, a u utorak nije. Prema kojim kriterijima je donesena ovakva preporuka? Na ovaj način SDSM direktno zloupotrebljava zdravstvenu krizu u skladu sa dnevno-političkim potrebama i igra se sa osećanjima građana", kaže se u saopštenju iz VMRO DPMNE.

Da li postoji kontradiktornost u najavama da će biti 58 sati karantina, a odmah zatim otvaranje kafana, pitali smo mikrobiologa Nikolu Panovskog.

"Ovo je u stvari odlaganje neizbežnog. Hoće se postići efekat koji smo imali posle prethodnih dugih karantina, odnosno po 5 do 6 slučajeva novozaraženih? Ali i to je kratkotrajni efekat, odnosno ne rešava problem. Sada se boje da će biti masovnih skupova zbog praznika i da će se javiti novi slučajevi, ali to neće rešiti problem, nego će ga samo odložiti. Svakako, tu ima i političkih razloga", kaže doktor Panovski.

On smatra da je neophodna stroža svakodnevna kontrola i više kazni za one koji ne poštuju mere koje su na snazi. Rano je za otvaranje ugostiteljskih objekata, ocenjuje Panovski, ali navodi i kako je to nezibežno, jer je mnogo ljudi ostalo bez posla.

Nakon smanjenja broja zaraženih korona virusom posle dva produžena karantina - za Uskrs i za prvomajske praznike, poslednjih nekoliko dana taj broj se znatno povećao, što korespondira sa smanjenjem ograničenja kretanja.

Ministar Filipče je najavio da su sva druga ukidanja restrikcija, koja su bila najavljena za ovu, odgođena za iduću nedelju. Vlada će posle produženog prazničnog vikenda koji traje do utorka, odlučivati o funkcionisanju ugostiteljskih objekata i eventualnom skraćivanju policijskog sata.