Glumci u Severnoj Makedoniji traže 'audiciju' za zaposlenje

Broj nezaposlenih glumaca u Severnoj Makedoniji stalno raste.

Neki od mladih glumaca više se i ne nadaju zaposlenju u nekom od pozorišta, pa se fokusiraju na nezavisnu scenu. A nakon protesta oko stotinak pozorišnih radnika u aprilu dosad je zaposleno samo njih sedam.

Sara Klimoska je takođe nezaposlena, iako je jedna od najangažovanijih glumica na filmu i na pozorišnoj sceni u zemlji. Prema platformi European Film Promotion (EFP), jedna je od deset najboljih glumačkih talenata u usponu u Evropi.

'Veza' nije opcija

Na prošlogodišnjem Berlinalu dobila je nagradu "Shooting Stars". Gotovo da nema makedonskog filma poslednjih godina u kome Sara nema ulogu. Poslednji je "Kajmak" reditelja Milča Mančevskog. Aktivna je i na pozorišnoj sceni, gde igra glavnu junakinju u najnovijoj predstavi "Svi smo mi ptice" Slobodana Unkovskog. Međutim, i posle deset godina punog glumačkog portfolija Sara je - nezaposlena.



"Mogu javno da priznam da se nisam prijavila na mnoge konkurse jer mi se činilo da neću, evo upotrebiću ove reči – neću da pravim budalu od sebe, da dođem i dam sve od sebe kada već znam šta će biti ishod. I to me je bolelo", rekla je Klimoska za RSE.

Kaže da za nju "veza" za zaposlenje nikada nije bila opcija.

"Taj mentalitet kod nas – da se sve upotpunjuje kucanjem na vrata, pronalaženjem određene veze, ja to nikada nisam radila ni za jedan svoj projekat, pa neću ni za zaposlenje u pozorištu. To ne znači da neće biti šanse u budućnosti. I dalje verujem da su pojedini glumci dobili posao jer su bili zaista dobri za to pozorište, ali ja nikada nisam imala takvu šansu", dodaje glumica.



Kaže da je proboj u Severnoj Makedoniji kao malom tržištu za mlade glumce veoma težak, a u mnogim situacijama i nemoguć. Ali i da iako stalno ima angažmane, i ona je u limbu, pa se nada promeni.

"Skraćuju se budžeti za kulturu, tako se smanjuju i mogućnosti, smanjuje se i prosperitet. Kultura je zaista stavljena na marginalno mesto. Nadam se da se neće nastaviti u tom pravcu, zaista. Nadam se da ćemo neke stvari promeniti, a to dolazi od nas. Taj bes mora uroditi, nadam se, nekim plodom neke vrste evolucije ili revolucije", naglasila je Sara.



Njena koleginica Nina Elzeser, koja je tek diplomirala, takođe je nezaposlena, ali trenutno nema ni ambiciju da pronađe svoje pozorište, jer se, kako kaže, dobro oseća na nezavisnoj sceni. Sa kolegama glumcima igra u predstavu "Skopjani" kao privatnom projektu.

"Gledajući borbu mojih kolega, diplomiranih glumaca, da uđu u pozorište, shvatam da to nije nimalo lako. S obzirom na to da pozorišta retko imaju konkurse i primaju po jednog ili dva mlada glumca, razumem da je borba između glumaca veoma, veoma velika da bi se ušlo u pozorišta i to nije dobro", rekla je Elezeser za RSE.

Koliko ih diplomira, a koliko mesta se otvara?

U poslednjih pet godina (2017-2021) diplomiralo je ukupno 114 glumaca. Od njih 61 ima diplomu Fakulteta dramskih umetnosi u Skoplju, a 53 sa privatnog univerziteta Evropa Prima.

Ali iz Ministarstva kulture nismo dobili konkretan odgovor koliko je glumaca zaposleno u ovom periodu.

"Prema evidenciji Ministarstva, u pozorištima širom zemlje postoji 78 aktivnih mesta angažovanih glumaca. Za ista mesta Ministarstvo kulture dobija saglasnost od Ministarstva finansija na godišnjem nivou", glasi odgovor Ministarstva za RSE.

Direktori nekoliko pozorišta iz zemlje sa kojima je RSE razgovarao kažu da godinama čekaju na odobrenje Ministarstva kulture za prijem novih glumaca. Uglavnom se oglašavaju radna mesta za one koji već rade sa ugovorom na određeno vreme koji se obnavlja.

Samo da ima pozorišta

Novi glumci koji tek dolaze gube nadu da će stići do radnog mesta u nekom pozorištu. Više ih brine da li će pozorišta da nestanu.

Dvadesetpetogodišnjem Filipu Hristovskom fali još diploma Fakulteta dramskih umetnosti. On već ima diplomu međunarodnih interkulturalnih studija u džepu, ali to mu nije plan "B", jer kako kaže – mesto mu je na sceni.

"Ne plaši me ako ne nađem matičnu pozornicu. Plašim se trenutka ako nestane institucija, ako nestane pozorišta, ako nema repertoarske sezone. Samo to me plaši. Ako bude repertoara u pozorištima i na nezavisnoj sceni, to znači da će biti prostora da svako pokaže šta ima", rekao je Hristovski za RSE.

Preko 160 diplomiranih pozorišnih radnika ove godine je na Dan pozorišta, 27. marta, pokrenulo je inicijativu "Audicija SADA!", sa listom zahteva za bolji položaj nezaposlenih pozorišnih radnika u zemlji, među kojima su uglavnom glumci. U njihovoj evidenciji evidentirano je 125 nezaposlenih pozorišnih radnika.

"Od 125 potpisnika do sada je zaposleno sedam. Dakle, ima nas još 118. I ne zaboravimo da će broj nezaposlenih rasti jer ćemo u maju/junu 2023. imati nove diplomce glumce, reditelje, producente sa svih akademija (privatnih i državnih) u zemlji", kažu za RSE.

Inicijativa "Audicija SADA!" je početkom aprila na sastanku sa ministarkom kulture Biserom Kostadinovskom-Stojčevskom razgovarala o njihovim zahtevima. Ministarstvo je zatim uključilo Inicijativu u proces pripreme narednog godišnjeg konkursa u delu revizije kriterijuma i prioriteta za bodovanje i ocenjivanje projekata. Ali konkursi za prijem novih glumaca nisu najavljeni.