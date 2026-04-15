Ministar kulture Srbije izneo odbranu, u parlamentu odložena rasprava o poverenju Vladi

Suđenje ministru kulture Srbije Nikoli Selakoviću u slučaju "Generalštab" nastavljeno je u sredu pred Višim sudom u Beogradu, gde je državni funkcioner izneo svoju odbranu.

Istog dana je zbog nedostatka kvoruma odložena sednica Skupštine Srbije na kojoj je trebalo da se raspravlja o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi premijera Đura Macuta upravo zbog ovog slučaja.

Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Selakovića i još tri osobe za zloupotrebu položaja i falsifikovanje dokumenata kojima je ukinut status zaštićenog kulturnog dobra sa kompleksa Generalštab u Beogradu.

Zajedno sa njim osumnjičeni su Slavica Jelača, državna sekretarka u Ministarstvu kulture, Goran Vasić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, i Aleksandar Ivanović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Naredno ročište zakazano je za 10. jun.

Šta je rekao Selaković?

Tokom iznošenja odbrane ministar kulture je veći deo svog izlaganja posvetio diskreditaciji ljudi za koje tvrdi da su autori krivične prijave protiv njega i ključni svedoci u postupku.

Izneo je niz optužbi protiv bivše direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravke Đukanović i njene zamenice Estele Radonjić navodeći da su odgovorne za niz krivičnih dela, uključujući zloupotrebu službenog položaja.

On je kazao da su Đukanović i Radonjić podnele prijavu i pristale da svedoče protiv njega zbog toga što su im ukinute privilegije koje su imale, ali i zato što je kao ministar kulture smenio supruga direktorke Zavoda koji je bio savetnik ministra.

Izneo je tvrdnju i da je direktorka Zavoda vodila pregovore sa projektantima američkog investitora u vezi sa Generalštabom, ali da nije uspela da obezbedi korist za svoju firmu u tom projektu.

Đukanović je polovinom 2024. godine podnela ostavku na mesto direktorke Zavoda, nakon što je odbila da sa kompleksa zgrada Generalštaba skine zaštitu kulturnog dobra.

U svojoj odbrani Selaković je optužio i pojedine tužioce da su politički aktivni i da postoji neprimerena saradnja tužilaca sa opozicionim medijima i pojedinim predstavnicima opozicije.

Tužioca Mladena Nenadića optužuje za ucenjivanje ljudi u policiji.

U izlaganju je naveo da nije imao niti stekao nikakvu korist kada je reč o Generalštabu.

Naveo je i da su od projekta mogli imati koristi samo građani Srbije, a da postoji realna opasnost od urušavanja zgrada u ovom stanju.

Ponovio je da smatra da je postupak protiv njega politički motivisan i da postupak "dovodi u pitanje temelje pravne države".

"Ovakav postupak ne bi trebalo da se vodi", rekao je u odbrani.

Šta je rekao advokat optuženog ministra?

Vladimir Đukanović, advokat Nikole Selakovića, izjavio je po okončanju ročišta da je zadovoljan kako je njegov klijent izneo odbranu.

"On je jasno pokazao kako unutar sistema imate organizovanu kriminalnu grupu koja pljačka državni budžet, a kada su njihovi interesi ugroženi onda optužuju druge ljude", rekao je Đukanović.

Na pitanje novinara kako je moguće da Nikola Selaković nije znao za malverzacije za koje optužuje Dubravku Đukanović i Estelu Radonjić, Đukanović je rekao da "te institucije funkcionišu po principu mi radimo šta hoćemo i ne želimo da podnosimo izveštaje".

"Nažalost, tako funkcioniše sistem u ovoj zemlji", rekao je Đukanović.

Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa zbog čega se Selaković nije izjasnio o optužbama za skidanje zaštite kulturnog dobra, njegov advokat je rekao da je "donet poseban zakon koji poništava sve te akte o kulturnom dobru".

"Ti akti više ne važe, tako da mi nije jasno zašto se sud uopšte bavi time", rekao je Đukanović.

Poseban zakon (lex specialis) o Generalštabu donet je u novembru 2025, a predmet ovog postupka je skidanje zaštite kulturnog dobra godinu dana ranije.

Tada je Vlada Srbije Generalštabu ukinula status kulturnog dobra na osnovu dokumentacije za koju tužilaštvo tvrdi da je falsifikovana.

Odložena rasprava u Skupštini

Dok je pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda trajalo ročište u Skupštini Srbije iz dva pokušaja nije obezbeđen kvorum za početak sednice, na čijem je dnevnom redu trebalo da se nađe predlog poslanika opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi.

Nakon intoniranja himne poslanici vladajuće koalicije napustili su salu parlamenta, odbijajući tako da daju kvorum za početak zasedanja.

Predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi Srbije podneli su poslanici opozicije jer premijer Đuro Macut nije razrešio ministra kulture Nikolu Selakovića nakon što je osumnjičen u aferi "Generalštab".

U međuvremenu je predsednica parlamenta za 16. april sazvala novu sednicu na čijem je dnevnom redu više predloga zakona, između ostalog o zaštiti potrošača i o trgovini, kao i više međudržavnih sporazuma.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane", izjavio je na konferenciji za medije da očekuje da će sednica sa tačkom o nepoverenju Vladi biti nastavljena za nekoliko nedelja, kada se završi rasprava o nizu zakona koja počinje 16. aprila.

"Ova sednica nije zaustavljena trajno, već je samo prekinuta i biće nastavljena nakon što se završi rasprava koja je zakazana za 16. april", rekao je Jovanov.

Sa druge strane, poslanik opozicionog Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić kaže da su poslanici vladajuće većine "uzurpirali institucije" time što su napustili salu i uskratili kvorum za sednicu na kojoj je predložena rasprava i glasanje o nepoverenju Vladi.

"Obrazloženje zašto se ta tačka nije našla na dnevnom redu je da postoje veći prioriteti, a to je izglasavanje određenih zakona sa evropske agende, za koje su se obavezali da će ih usvojiti. Moj zaključak je da se oni boje da građanima Srbije podnesu račun i da premijer Đuro Macut to uradi u ovom domu", rekao je Aleksić.

Kompleks Generalštaba, porušen u NATO bombardovanju 1999. godine, planirao je da kupi zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner.

Tome su se žestoko protivili predstavnici stručne javnosti, opozicije, kao i studenti u blokadi.

Nakon što je u decembru 2025. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog protiv ministra kulture, Kušnerova firma je saopštila da se povlači iz projekta.