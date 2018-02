Lomovi SDA u godini izbora

Isključenja iz stranke, pad vlade u Tuzlanskom kantonu, te najava smjene u Kantonu Sarajevo, posljednja su u nizu dešavanja koja potresaju najstariju nacionalnu stranku u Bosni i Hercegovini - Stranku demokratske akcije (SDA).

Ovo je, kako smatraju analitičari, nakon razilaska s Harisom Silajdžićem, najveći kadrovski odliv. Iako su ranije ljudi odlazili zbog razilaženja u ideološkim ili političkim stavovima, ovaj put kao glavni argument navode kriminal i nepotizam.

Suočena s optužbama za kriminal i nepotizam, te kadrovima koji sve glasnije progovaraju o lošim odnosima u stranci, Stranka demokratske akcije nalazi se, kako vjeruju analitičari, na samoj prekretnici - hoće li popustiti kriminalnom lobiju ili očistiti kadrove koji joj ruše reputaciju.

Kulminiralo je smjenom Vlade u Tuzlanskom kantonu, koju je predvodio dojučerašnji miljenik i potpredsjednik stranke Mirsad Kukić. Uz njega se vežu brojne kriminalne afere, a u posljednjoj, mu se sudi zajedno sa generalnim sekretarom SDA Amirom Zukićem, ali i potpredsjednikom Asimom Sarajlićem za uzimanje mita i nezakonita zapošljavanja u Elektroprivredu BiH.

Istovremeno, iz stranke je isključeno nekoliko uglednih članova, među kojima i premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, nakon što je ukazivao na kriminalne radnje u javnim preduzećima, a čiji su čelnici mahom kadrovi SDA.

Od njega je traženo da povuče sporne materijale.

"Neću da koristim svoju funkciju da bi, bez obzira, kakav je stav političkog organa, da bih zaštitio ljude koji to ne zaslužuju", rekao je Konaković.

Elmedin Konaković je još 2013. godine ukazivao na kriminal, te je sa kolegama iz kluba zastupnika SDA u Kantonu Sarajevo pismeno tražio da se "iz redova SDA prepoznaju i odstrane pojedinci koji su se u proteklom periodu nelegalno i neosnovano obogatili i stvorili hipoteku Stranci kao kočnicu daljem uzdizanju i profiliranju". I ništa se nije dogodilo.

A šta je stranci važnije od iznesenih sumnji, kazao je i njen potpredsjednik Šefik Džaferović, komentirajući aktuelna isključenja.

"U SDA možete slobodno da mislite, da diskutirate, predlažete, ali kada organ stranke donese određenu odluku, onda morate slijediti stavove organa stranke, bez obzira što ste, možda u raspravi imali drugačiji stav", riječi su Džaferovića.

Konaković je platio ceh i to od onih koji su godinama pod ozbiljnim optužbama, ali i dalje u vrhu stranke.

SDA po različitim aršinima djeluje u različitim kantonima.

Obračun s kriminalom kakav se navodno vodi u Tuzli, tipičan je primjer kako je SDA pustila na volju potpredsjedniku stranke Mirsadu Kukiću, čovjeku podebelog dosjea, a sada bi ga se riješila, kaže Vildana Selimbegović, glavna urednica Oslobođenja.

"Gledamo njihov sukob sa strujom čiji je predvodnik gospodin Mirsad Kukić i opet se zanemaruje da je imao već jednu presudu, znači da su po statutu stranke oni trebali da djeluju jako davno. SDA je, naprosto, svojim nedjelovanjem pomogla da Kukić ojača", ističe Selimbegović.

Problem je utoliko veći, navodi Vildana Selimbegović, što SDA po različitim aršinima djeluje u različitim kantonima.

"Ovdje je gospodin Konaković, Sarajevo, ustao u stranci da se bori protiv kriminala i korupcije, i onda je on taj koji će biti smijenjen. Ukoliko ona bude imala snage da se izbori sa svojim kriminalom i korupcijom, pa, recimo, da se riješi u potpunosti Amira Zukića, protiv kojeg se vodi proces, da se riješi Asima Sarajlića, koji u Sarajevu smjenjuje Konakovića, a dio je iste optužnice, iako su u međuvremenu slučajevi razdvojeni, koje je i Mirsad Kukić... To je taj njihov problem nedosljednosti", ukazuje glavna urednica Oslobođenja.

Baš kao svojevremeno u slučaju istupanja zastupnika iz državnog parlamenta, SDA i ovaj put kroz frazu da se radi o odmetnutim kadrovima pokušava zamaskirati suštinu, vjeruje nekadašnji potpredsjednik stranke, a danas član Nezavisnog bloka Sadik Ahmetović.

"Da bi se riješili problemi u stranci i obračunali s kriminalom i korupcijom, morate imati dobre temelje od ljudi koji su čista obraza ušli u sistem i rukovodstvo stranke. Ne mogu kriminalci očistiti kriminalce, već samo ući u sukob kako će ko svoj prostor zadržati. SDA je na posljednjem Kongresu uspostavljena od kriminalnih grupa koje se samo sukobljavaju, a priča o čišćenju je šuplja priča u koju niko neće povjerovati", kaže Ahmetović.

Da je SDA predugo koketirala i tolerisala osobe poput Kukića, za koje je znala da su, u najmanju ruku, skloni kriminalnim radnjama, priznaje i Safet Softić koji je godinama u najužem rukovodstvu stranke.

"Čovjek o kojem mi sada govorimo je osnivač Stranke demokratske akcije. Nije to neka prolazna pojava. U svim ranijim sazivima i za vrijeme drugih predsjednika koji su vodili stranku, on je bio to što jeste, naravno, ne uvijek u istoj formi, ali u zadnjih četiri ili osam godina uticaj takve ili takvih osoba u stranci je dodatno ojačao. To je došlo do jedne tačke kada se te stvari više ne mogu tolerirati, kada se prešla crvena linija i stranka je, po mojoj ocjeni i procjeni, odlučno ušla u ovaj proces", ocjenjuje Softić.

Sukob interesnih grupa tek će, vjeruju upućeni, početi, jer je jasno da sve ide u pogrešnom pravcu.

"Kad vi sebi dozvolite da vam Asim Sarajlić iz stranke istjera Kemala Ademovića, onda vam je jasno da imate problem koji će, ja mislim morati rješavati još prije izbora i ako to budu željeli i ako budu uspjeli, vjerovatno će se u tom slučaju pozicionirati kao nešto manja stranka, ali bez lokalnih šerifa koji odlučuju o životu i smrti u svojim lokalnim sredinama", zaključuje Vildana Selimbegović.