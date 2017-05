Raskol u SDA, vlast bez parlamentarne većine

U Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine predstavljen je novi parlamentrani klub, nazvan Nezavisni blok. Riječ je o klubu koji čine bivši poslanici Stranke demokratske akcije (SDA) – Senad Šepić, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović, dok je četvrti poslanik Šemsudin Mehmedović, kako je rekao medijima "slobodnjak". Razlozi za napuštanje kluba bili su neslaganje sa rukovodstvom SDA još od posljednjeg kongresa ove stranke.

Šta će u narednom periodu značiti činjenica da će u Parlamentarnoj skupštini djelovati još jedan poslanički klub, formiran od bivših poslanika SDA, čime se gubi parlamentarna većina, presudna za donošenje odluka.

Salko Sokolović, Sadik Ahmetović i Senad Šepić djelovat će u novom klubu, a što taj potez konkretno?

"Mi smo napustili klub, zvanično stranku nismo i ja nikada nisam ni bio ljut na Stranku demokratske akcije. Ja sam nezadovoljan predsjednikom (Bakirom Izetbegovićem), načinom na koji on vodi ovu političku stranku i dijelom užeg rukovodstva, koje mu daje podršku u tome. Ja i dalje mislim da u Stranci demokratske akcije ima određeni dio i u samom rukovodstvu razumnih ljudi koji ovo mogu okrenuti u pozitvnom pravcu", objašnjava Sokolović za RSE.

No, Šefik Džaferović, predsjedavjući Predstvaničkog doma Parlamenta BIH i visoko pozicionirani funkcioner SDA, nakon što je i zvanično obavješten o formiranju novog kluba, novinarima je rekao: "Oni su praktično sami izašli iz SDA. Sami su se isključili iz SDA. O tome će odluku donijeti Predsjedništvo SDA sada u subotu".

Šemsudin Mehmedović je nakon vanredne sjednice SDA u Tešnju za RSE rekao da za sada neće biti član novog kluba, jer tešanjski SDA traži vanredne izbore u stranci te povlačenje ukora, kojeg je Mehmedović, zajedno sa Salkom Sokoloviće i Sadikom Ahmetovićem dobio jer su u državnom parlamentu djelovali mimo zvaničnog stava SDA.

"Ja još nisam potpisao pristupanje Nezavisnom klubu, jer ja smo još u hodniku, ako tako mogu reći. Nisam ušao u Nezavisni klub, ali svakako podržavam kolege koje su to uradile", kaže Mehmedović.

Razlozi neslaganja sa rukovodstvom stranke sežu još od posljednjeg kongresa, prije dvije godine.

"Najbolji ljudi na najbahatiji i najprimitivniji način su pokradeni na kongresu. Poslije toga aktuelni predsjednik stranke, kad bude pritisnut argumentima, on i prizna da je pokraden kongres. Onda obeća kako će to popraviti i dvije godine 'zavlači' ljude. Pokušava jednostavno dovesti situaciju neriješenu do kraja mandata i na valu te neke krađe drži stranku i najbolje ljude upotpunosti koristi kao neku glasačku mašineriju u parlamentu", objasnio je Senad Šepić koji je izbačen iz stranke.



Stav SDA-a, kojeg je nedavno naveo potpredsjednik Safet Sotić je da Senad Šepić nije isključen iz stranke zbog javnog kritikovanje rukovodstva i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, nego zbog Šepićeve najave u medijima da ima novi politički projekt.

Nakon što je SDA, kao dio vladajuće koalicije, ostala bez četiri poslanika, novinar Slobodne Bosne Asim Metiljević objašnjava šta će to značiti za funkcionisanje vlasti u BiH.

"Vjerovatno će ova odluka o formiranju nezavisnog kluba negativno uticati, budući da od jučer praktično ne postoji parlamentrana većina. Vlad će vjerovatno nastvaiti raditi kao manjinska Vlada. Drugog rješenja nema", smatra Metiljević.

Za funkcionisanje vlasti postoje još dvije teorijske mogućnosti.

"Prva je mogućnost da se napravi neka nova parlamentrana većina, ali to u ovom trenutku izgleda nerealno ili da, pak, SDA umjesto ovih koji su napustili pridobije dva ili tri zastupnika iz nekih drugih stranaka kao što su, naprimjer, A-SDA (Stranka Demokratske Aktivnosti), BPS (Bosanskohercegovačka patriotska stranka) i tako dalje. Ali do daljnjeg, Vlada će raditi kao manjiska i to nije neobično u sistemu parlamentarne demokratije. Odluke se, naravno, teško donose", kaže Metiljević.

Uz napomenu da Bosna i Hercegovina nema mogućnost vanrednih izbora, Metiljević naglašava da su se odluke u parlamentu i do sada teško donosile. Primjer je set zakona o akcizama, gdje je Savez za promjene, koji je dio vladajuće većine na državanom nivou bio protiv, a opozicioni SNSD (Savez nezavisnih socijaldemokrata) bio za donošenje zakona.

U tom kontekstu analitičar Esad Bajtal kaže da politika mora računati na takve situacije.

"Ostaju bez glasova i treba da ostaju! U politici to nije ništa novo. Politika mora računati na situaciju te vrste. Zašto bi to bilo dramatično?!", pita se Bajtal.