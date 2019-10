Šef UNIMK-a u Savetu bezbednosti: Otkloniti prepreke za nastavak dijaloga

Šef Misije UN na Kosovu (UNMIK) Zahir Tanin izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN u Njujorku da međunarodna zajednica očekuje da lideri buduće vlade Kosova potvrde posvećenost pregovorima sa Srbijom i da osiguraju da „prepreke za dijalog budu otklonjene“.

"Posebno bi trebalo uložiti napore da politička retorika i delovanje doprinesu nastavku i napretku dijaloga posle godinu dana zastoja u pregovorima", rekao je Tanin tokom razmatranja novog četvoromesečnog izveštaja generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a.

Tanin je pozdravio "stalne napore brojnih ključnih međunarodnih aktera da ponovo ožive politički dijalog".

"Iako sam uveren da sporazum Beograda i Prištine može da bude održiv jedino ako je utemeljen na odgovornom delovanju i lokalnom vlasništvu procesa, imperativ je i da tokom ove tranzicije na Kosovu međunarodna zajednica bude ujedinjena i čvrsta u svojoj podršci postizanju održivog sporazuma", kazao je Tanin.

On je rekao da je odluka o raspisivanju vanrednih izbora na Kosovu 6. oktobra došla u vreme koje su obeležile "unutrašnje političke podele, razbijeno jedinstvo unutar vladajuće koalicije i percepcija javnosti o nemogućnosti da se ispune obećanja data narodu Kosova".

Šef Unmika je naveo da preliminarni rezultati izbora pokazuju pobedu opozicije i ocenio da ta "promena političke klime izražava volju većine birača da stanu uz nekonvencionalne političke kandidate, koji nemaju zajedničku prošlost i viziju sa prethodnim liderima".

On je naveo i da su oblasti sa srpskom većinom na Kosovu zabeležili najveću izlaznost u poslednje vreme i da će Srpska lista verovatno biti jedina politička grupa kosovskih Srba u parlamentu. Istovremeno je istakao i da su međunarodni posmatrači pozitivno ocenili izbore, ali da je bilo i izazova kao što su finansiranje kampanje, zastrašivanje, pritisak na birače u oblastima sa srpskom većinom.

Šef Misije UN-a na Kosovu je na sednici ukazao i na slučaj privođenja dvojice pripadnica UNMIK-a od strane kosovske policije 28. maja ove godine tokom akcija koja je, kako je rekao, bila usmerena na suzbijanje krijumčarenja i organizovanog kriminala. „Mada podržavamo borbu Kosova protiv kriminala“, rekao je Tanin, istraga koja je sprovedena je pokazala da dvojica službenika nisu povezana sa bilo kakvim kriminalnim delima, kao i da ih je kosovska policija uhapsila iako su se jasno identifikovali kao službenici UNMIK-a.

"Kosovske vlasti moraju da istraže i pozovu počinioce na odgovornost", rekao je šef UNMIK-a, navodeći da je o tome već raspravljao sa predstavnicima vlasti u Prištini i da je razgovor o tome, kako se izrazio, bio pozitivan.

Dačić: Srbija spremna sutra da se vrati dijalogu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija spremna da, kako se izrazio, sutra nastavi dijalog sa Kosovom ukoliko bi se za to ostvarili uslovi, odnosno da Priština ukine takse od 100 odsto na proizvode iz Srbije. On je, istovremeno, rekao da su, kako se izrazio, "iracionalni i neprihvatljivi pokušaji uspostavljanja veštačke ravnoteže odgovornosti Beograda i Prištine" i rekao da "ako pozivate Srbiju da obustavi kampanju, onda očekujemo da pozovete i Prištinu da prestane s lobiranjem za priznanje nezavisnosti Kosova, ali i da sami prekinete to da radite", rekao je Dačić.

"Mi jesmo mali, ali svakako nismo glupi. One koji nas optužuju da naše aktivnosti na povlačenju priznanja Kosova od 15 država podrivaju dijalog, podsetiću da je od početka pregovora 2012. godine Kosovo priznalo 25 država pa je Srbija nastavila s učešćem u dijalogu. Nismo govorili da to podriva dijalog. Kako sada povlačenja priznanja podrivaju dijalog?", pitao je Dačić.

Dačić je konstatovao i da, uprkos pozivima međunarodne zajednice, kosovske takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine nisu ukinute, dodavši i da se šteta od taksi meri u stotinama miliona dolara.

"Sada nam samo ostaje da se nadamo da će Priština uvideti da bez dogovora sa Srbijom ne mogu ništa da postignu, da jednostrani potezi umanjuju šanse za nalaženje rešenja, i da dijalog nema alternativu", rekao je Dačić.

Govoreći o oktobarskim izborima na Kosovu, Dačić je rekao da je "srpski narod izašao u ogromnom broju na izbore i time pokazao jedinstvo i odlučnost da ostane na prostoru Kosova".



Čitaku: Kosovo je spremno da nastavi dijalog

Ambasadorka Kosova u SAD Vljora Čitaku je rekla da ne vidi svrhu održavanja tako čestih zasedanja o Kosovu, ocenivši da se pred Savetom Bezbednosti UN češće razgovara o Kosovu nego o Siriji. Ona je rekla i da je UNMIK odavno ispunio svoju funkciju.

„Kosovo je slobodna, nezavisna i suverena država i to se nikada neće promeniti. Jedino što se ovim sastancima postiže jeste da se održava negiranje Srbije. To što nas Srbija ne priznaje, ne čini nas manje državom“, rekla je Čitaku.

Ona je navela i da je kosovo spremno smo da nastavim dijalog, ali „ne na račun istine“.

„Suština dijaloga nije da se lideri rukuju u Briselu, Berlinu ili u Parizu već da jedini druge prihvatimo kao jednake. Kosovo pravo da postoji kao država nije niti će ikada biti predmet rasprave“, rekla je Čitaku.

Ambasadorka Kosova u SAD je rekla i da je velika Albanija mit, a da je kosovska nezavisnost bila proces dekolonizacije. „Srbija nas je tretirala kao građane drugog reda“, rekla je Čitaku.

Čitaku je tokom rasprave rekla i da je Aljbin Kurti, lider Samoopredeljnja koje je osvojilo najviše glasova na izborima i koji trenutno pregovara o formiranju buduće vlade Kosova, više puta jasno ponovio da jeste posvećen dijalogu.

Ona je, osvrćući se na primedbe Ivice Dačića da Kurti u svom kabinetu drži zastavu Albanije, rekla da je šef diplomatije Srbije „zaboravio da pomene jedan detalj iz Kurtijeve biografije, da je bio politički zatvorenik u Srbiji, u vreme dok je Dačić bio ministar“.

Povodom privođenja dvoijce pripadnika UNMIK-a 28. maja koje je kritikovao šef te misije Zahir Tanin, Čitaku je rekla da je kosovska policija posutpala profesionalno, dok je, kako je navela, pripadnik UNMIK-a "svojevoljno odlučio da bude ljudski štit za kriminalne bande na severnom delu Kosovu" i da, kako je dodala, "sprečava kosovske institucije da sprovode svoje dužnosti".

Čitaku je takođe spomenula slučaj ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića, rekavši da ima nekoliko uhapšenih ali da se glavni osumnjičeni skriva u Beogradu.

Stalne članice SBUN različito o rešenju za Kosovo, ali i o mandatu UNMIK-a

Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti UN izneli su u Njujorku različite stavove o rešenju kosovskog pitanja i potrebi nastavka postojanja Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Dok su diplomate SAD i Velike Britanije pozvale Prištinu i Beograd da otklone prepreke za nastavak dijaloga u cilju normalizacije odnosa, predstavnici Rusije i Kine su ponovili da rešenje treba tražiti na osnovu Rezolucije SB UN 1244 od 10. juna 1999. godine.

Predstavnici zapadnih zemalja pohvalili su proces parlamentarnih izbora na Kosovu, održanih 6. oktobra, a kao jedini veći problem naveli zastrašivanje birača u pojedinim zajednicama sa srpskom većinom tokom predizborne kampanje.

Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država istakao je da međunarodno zajednica i Ujedinjene nacije imaju korisnu ulogu u pružanju podrške u razvoju demokratije na Kosovu, ali da više nije potrebno imati mirovnu misiju i da stoga pozivaju na reformu UNMIK-a.

Predstavnik SAD je rekao i da je u cilju približavanja dve strane održivom miru, predsednik SAD Donald Tramp imenovao Ričarda Grenela za specijalnog predstavnika za mirovne razgovore Srbije i Kosova.

„Takse uvedene na robu iz Srbije su pogoršale situaciju, kao što je i kampanja Srbije za povlačenje priznanja nepotrebno podigla tenzije“, rekao je predstavnik SAD.

On je rekao i da ohrabruju kosovske lidere da brzo formiranju vladu koja će nastaviti dijalog i koja je spremna da ukine takse na robu iz Srbije, kao što i Srbiju ohrabruju da prestane sa provokacijama i kampanjom povlačenja priznanja.

Predstavnik Velike Britanije pri Ujedinjenim Nacijama Dejvid Klej rekao je da od buduće vlade Kosova očekuje da dijalog sa Srbijom postavi kao prioritet. On je istakao i da Kosovo treba da ukine takse, dok Srbija treba da prestane sa kampanjom za povlačenje priznanja Kosova.

Predstavnica Francuske je izrazila žaljenje što je dijalog,kako je navela, na pauzi već godinu dana i podsetila da je predsednik Francuske Emanuel Makron dve strane pozvao na kompromis.

Ruski ambasador Vasilij Nebenzja rekao je da situacija na Kosovu ne uliva optimizam i da je dijalog između Beograda i Prištine „dugo vremena bio paralizovan“, a da je sada, kako se izrazio „u komi“.

Što se tiče Rusije, on je rekao da njihova pozicija ostaje ne promenjena. „Mi smo za to da Beograd i Priština postignu međusobno prihvatljiv dogovor, baziran na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedininjenih nacija. On bi morao biti u skladu sa međunarodnim pravom i prihvaćen od strane Saveta bezbednosti“, rekao je Nebenzja dodvaši da dogovor ne bi trebalo vezivati za rokove.

Nemački ambasador Kristof Hojsgen je rekao da za zastoj u dijalogu Beograda i Prištine ne bi koristio izraz „koma“ koji je upotrebio predstavnik Rusije, ali da smatra dijalog mora da se nastavi i da je previše vremena potrošeno.

Rasprava od 31. oktobra je bila i poslednje ovogodišnje predstavljanje izveštaja o radu UNMIK-a i situaciji na Kosovu, ali i poslednja koje se održava tromesečno. Od naredne godine, izveštaji će se podnositi se na pola godine.