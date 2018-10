Ministarstvo zdravlja se još nije oglasilo povodom objavljivanja informacija koje bi mogle da potiču iz zdravstvenog kartona Kragujevčanke Violete Cvetković u pojedinim medijima. Postupak nadzora pokrenuo je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, koji smatra da je pre njega trebalo da reaguju i Ministarstvo zdravlja i Tužilaštvo.

"Nisam preveliki optimista, bar ne sa stanovišta dosadašnje prakse, ni u odnosu na aktivnosti Tužilaštva ni na aktivnosti Ministarstva zdravlja. Ali njih pitajte da li jesu i šta nameravaju da preduzmu", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Rodoljub Šabić.

Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na naš upit da li su pokrenuli postupak zbog toga što su zdravstveni podaci osvanuli u jednom tabloidu iako je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju javnosti.

"Ako ovaj slučaj ne naiđe na hitan i oštar odgovor institucija, i Tužilaštva i ministra zdravlja, briše se granica i otvara se neverovatan prostor za zloupotrebe i to je nešto što je potpuno nedopustivo", kaže Maja Videnović, zamenica predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije i poslanica opozicione Demokratske stranke (DS).

U međuvremenu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar povodom snimka, koji je Violeta Cvetković objavila na društvenim mrežama i u kojem je tvrdila da lekarka u Domu zdravlja u Kragujevcu nije htela da primi njeno bolesno dete, rekao da je postojao neki razlog da je majka htela jedan šou program.

"Nađete jednu osobu, neka proceni svako kakva je to osoba, ja u to neću ulaziti, sa biografijom koju ima, i vi onda hoćete da napravite da je to primer za celu Srbiju, za sve domove zdravlja, za sve zdravstvene ustanove... Ali konkretno što se tiče ovog slučaja, analizirano je sve, dete je pregledano, dete je zbrinuto", rekao je Lončar bez osvrtanja na podatke iz medicinske evidencije koji su osvanuli u jednom tabloidu.

Kragujevčanka Violeta Cvetković došla je u žižu pažnje medija i javnosti nakon što je objavila snimak iz kragujevačkog Doma zdravlja. Od tada joj sa društvenih mreža stiže podrška, a iz tabloida naklonjenog vlastima, natpisi u kojima se ona omalovažava kao ličnost, između ostalog, i iznošenjem medicinskih podataka.

"I to je potpuno zastrašujuća i nedopustiva poruka koja govori građanima da će ukoliko se neka majka buni ili bilo ko, ko podigne glas o nekom svom pravu, da će biti disciplinovanja. Ovo praktično znači da je ova građanka disciplinovana kroz nedopustivo kršenje zakona", kaže Videnović.

Poslanica DS-a Aleksandra Jerkov je u utorak upitala tužilaštvo dokle je stigla istraga koja će utvrditi da li su podaci u tabloidu "Informer" tačni, a ako jesu ko mu je omogućio da dođe u posed zdravstvenog kartona i time počinio ozbiljno krivično delo. Takođe je pitala i šta je ministar zdravlja Zlatibor Lončar uradio jer su se osetljivi podaci našli u tabloidu.

Zdravstveni podaci pacijenata, osim Zakonom o zaštiti podataka, dodatno su zaštićeni i Zakonom o pravima pacijenata nad čijom primenom nadzor vrši Ministarstvo zdravlja. Zakonom o pravima pacijenata utvrđeno je da podaci o zdravstvenom stanju, odnosno oni iz medicinske dokumentacije, spadaju u naročito osetljive podatke o ličnosti.

Pristup tim podacima, prema ovom zakonu, omogućen je isključivo lekarima koji pacijenta leče, a drugim licima uz pismeni pristanak pacijenta ili na osnovu odluke suda. Zato nema načina da ti podaci na legalan način dospeju u javnost, a pogotovo ne u tabloide, navodi Šabić.

"Nemam dovoljno informacija. Pokrenuo sam postupak nadzora i formalno zatražio od medicinske ustanove iz Kragujevca izjašnjenje o nekoliko pitanja koja su u tom kontekstu relevantna. Kad utvrdimo činjenice, i u meri u kojoj utvrdimo, i kad odlučimo o tome da li i koje mere treba preduzeti, ja ću kao i obično obavestiti javnost. Reč je o ličnim podacima koji su po zakonu definisani kao naročito osetljivi. To je, pod uslovom da je izvor neko službeno lice i da podaci zaista jesu iz neke službene baze koja se vodi na osnovu zakona, krivično delo. Pre Poverenika bi morao da reaguje i tužilac", navodi Šabić.

Autonomni ženski centar (AŽC) pozvao je Ministarstvo kulture i informisanja, Savet za štampu i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da reaguju povodom navoda lista "Informer" kojima se, kako ocenjuje AŽC, život Kragujevčanke Violete Cvetković dovodi u opasnost.

Poslanica iz kluba samostalnih poslanika Marinika Tepić zatražila je ostavku ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara.

"Niko ne sme da izaziva progon ove žene, iznoseći najličnije zdravstvene podatke iz njenog kartona, to saučesništvo tabloida i resora zdravstva je nedopustivo", poručila je Tepić.

Zdravstvene ustanove su dužne da štite podatke pacijenata, kaže Aleksandra Plećaš, saradnica "Pravnog skenera", nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava građana u smislu zdravlja i socijalne politike.

"I da se same ustanove ne mogu braniti time da one ne znaju kako su mediji došli do tih podataka, jer je njihov zadatak da te podatke čuvaju u svojim bazama podataka i da obezbede najveću zaštitu. Mi osuđujemo iznošenje u javnost podataka koji potiču iz zdravstvenog kartona, bez obzira na to da li to učini građanin kao pojedinac ili mediji ili državni organi", navodi Plećaš.

Ovo nije prvi slučaj neovlašćenog iznošenja medicinskih podataka.

Podsetimo, da je u oktobru 2017. godine Prekršajni sud u Beogradu utvrdio odgovornost psihijatrijske klinike "Laza Lazarević" i tadašnje direktorke Slavice Đukić Dejanović zbog propusta u radu i javnog objavljivanja medicinske dokumentacije nekadašnjeg direktora Kurira Aleksandra Kornica u tok šou emisiji televizije sa nacionalnom frekvencijom, i kaznio ih opomenom.

Prethodno je direktor lista Informer Dragan J. Vučićević u novembru 2015. godine na TV Pink pokazivao medicinsku dokumentaciju Aleksandra Kornica, dok je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u istoj emisiji rekao je da je Kornic ozbiljno bolestan i da ga zloupotrebljavaju.

Prekršajnu prijavu protiv pomenute klinike i tadašnje direktorke, kao i ministra zdravlja Zlatibora Lončara podneo je poverenik Šabić nakon sprovedenog nadzora.