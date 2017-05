Osnivanje pokreta Saše Jankovića

U Beogradu je počela osnivačka skupština političkog pokreta Saše Jankovića, drugoplasiranog kandidata na aprilskim predsedničkim izborima u Srbiji i bivšeg Zaštitnika građana.

"Građanke i građani iz cele Srbije koji dele vrednosti pravne države, pravednog društva i sve druge temeljne principe na kojima je zasnovana državnost Srbije, odlučiće o nazivu i načinu organizacije političkog pokreta, izabrati organe pokreta i usvojiti statut koji će biti osnova budućeg političkog i programskog razvoja pokreta. Osnivačkoj skupštini prisustvovaće tek mali deo građana koji su već spremni da se uključe u delovanje pokreta širom Srbije, a koji će moći da pristupe odmah po osnivanju", navedeno je bilo u saopštenju Jankovićeve pres službe izdatom uoči osnivačke skupštine.

Saša Janković je na predsedničkim izborima bio kandidat Grupe građana “Za Srbiju bez straha”, u prvom krugu glasanja u kom je pobedu odneo aktuelni premijer Aleksandar Vučić, osvojio je 16 odsto glasova izašlih birača. Rezultat koji je ostvario u tom trenutku, uz podršku Demokratske stranke, tada mu je doneo status vodeće opozicione snage u Srbiji.

“Ono što sad dolazi – to više nije zbrajanje rejtinga. Nego da se vidi kakvu politiku, sa kojim saradnicima i koalicionim partnerima će on moći da vodi taj pokret. Sada je teško proceniti da li će on ići dalje od onoga što je imao pre toga”, kaže za RSE Srđan Bogosavljević iz agencije za istraživanje javnog mnjenja Ipsos stratedžik marketing.

“U ovom trenutku mi ga vidimo u istraživanjima na nešto manje procenata nego što je imao na predsedničkim izborima. Iz prostog razloga što se tu birači Demokratske stranke, opredeljuju za tu partiju, koji su mu u trenutku izbora bili važna podrška”, zaključuje Bogosavljević.

Svoj politički pokret Janković osniva u momentu u kom je opoziciona scena u Srbiji i dalje u fazi rekonstrukcije, primećuje politikolog Dušan Spasojević, što neizvesnim čini bilo kakvim prognoze njegovog budućeg rejtinga.

“Trenutno ne postoje jasno profilisani igrači i jasna preraspodela glasova. To znači da on na narednim izborima može osvojiti i 25 procenata, ali se može i vratiti i na 5-6 odsto. Prosto je polje vrlo nekonsolidovano”, ukazuje Spasojević.

Krajnje je međutim izvesno područje u kome Janković namerava da dela, kaže Spasojević.

“Pokušava da rekonstituiše jedno polje koje je postojalo pre desetak godina i koje su pokrivale tadašnja Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije. U tom smislu nema neke nove ideje. Ima odličan kredibilitet iz pozicije Ombudsmana i želi da okupi ljude koje bi ponovo artikulisali ideje koje su bile važne 2008. godine. Obraća biračkom telu koje već postoji, ali je trenutno pasivno i raspodeljeno na neke stranke koje ga ne artikulišu u potpunosti. Na neki način pokušava da povrati ono što je postojalo”, smatra Spasojević.

Upitan kakve će promenti doneti osnivanje Jankovićevog pokreta Spasojević odgovara da je prva konkretna stvar što će se pojačati konkurencija u političkom životu Srbije – pogotovo u redovima opozicije.

“Tako da ga sada verovatno ni Demokratska stranka ili 'Dosta je bilo', pokret bivšeg ministra Saše Radulovića neće gledati onako blagonaklono tokom predsedničke predizborne kampanje. I to će zapravo biti njegov prvi izazov. Drugi je to što će morati da se konstituiše u ideološkom i programskom smislu i u smislu kadrova koji će ga zastupati. I to će ga naravno izložiti različitim oblicima kritike – kako sa strane vlasti, tako i opozicije”, zaključuje Spasojević.

Saša Janković je kredibilitet u delu javnosti, tokom desetogodišnjeg obavljanja funkcije Ombudsmana, stekao konstantnim upozorenjima na povrede ljudskih i građanskih prava koje je su činili kako pojedinci, tako i država. Najžešćim kritikama vlasti i tabliidnih medija bio je izložen nakon noćnog rušenja u Savamali, slučaju koji se više od godinu dana nije pomakao sa mrtve tačke, iako je još prošlog juna Aleksandar Vučić kao odgovorne označio najviše organe gradske vlasti Beograda.