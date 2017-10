Godina bez Selme i Edite

Prva godišnjica smrti studentica Filozofskog fakulteta Selme Agić i Edite Malkoč obilježena je na mjestu njihovog stradanja ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Dvadesetogodišnja Edita Malkoč iz Bosanke Krupe i njena najbolja prijateljica dvadesetjednogodišnja Selma Agić iz Bugojna poginule su dok su prije tačno godinu dana propisno prelazile ulicu. Sanjin Sefić je pri velikoj brzini, automobilom usmrtio dvije studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu i pobjegao u susjednu Srbiju.

"Iza nas je tužna godina otkako nema Edite i Selme. Nema njihove vedrine i osmijeha koje su dijelile s kolegama iz generacije 2016/2017. Njihovi roditelji nisu osjetili radost njihovih ocjena i probleme navikavanja na novu sredinu. Editin i Selmin život prekinut je nasilno činom neodgovornog čovjeka. Ovo mjesto je postalo simbol, ne stradanja, već mladosti. Nema dana da nema novog cvijeća na ovom mjestu, a cvijeće je simbol života", izjavio je Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Sanjinu Sefiću se danas sudi za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći. Amir Agić, otac stradale Selme Agić poručio je da je slab efekt suzbijanja divljanja na cestama, a da porodicama još teže pada ono što se dešava tokom suđenja.

"Vjerujete da nam je sada teže nego kada se to desilo. Kada nam se to desilo, tada smo bili u grču, a sada smo svjesni svega. Prošla je godinu dana, a nismo ni na pola suđenja, od silnog odgađanja... Za nas nema zadovoljavajuće kazne jer našu djecu ništa neće vratiti. On maksimalno može dobiti 17 godina zatvora, a dva mlada života su ugašena", rekao je Agić.

Na mjestu stradanja Selme i Edite položeno je cvijeće i u tišini odata počast studenticama.

Na tom isto mjestu prošle godine, nakon njihove pogibije, studenti i građani protestvovali su zbog nesigurnosti u saobraćaju, zbog toga što se tzv. trkači na cestama adekvatno ne sankcionišu.

„Iz sadašnje pozicije možemo reći da se u kontekstu sigurnosne situacije apsolutno ništa nije promjenilo. Mjesec dana poslije nesreće i tragične smrti Selme i Edite bile su aktivne policijske kontrole, danas njihovo djelovanje ne vidimo. Ne vidimo niti kamere niti redare koje je obećao ministar Vedran Mulabdić“, rekla je Lamija Spahić, predstavnica neformalne grupe studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Na godišnjicu smrti Selme i Edite okupili su se i građani Sarajeva, Bugojna, Krupe, Travnika...

Salih Jusić došao je iz Bosanske Krupe u Sarajevo. Sa tugom je govorio o ubijenoj Editi Malkoč.

„Ona je moja prva komšinica. Divna osoba je bila! Takvom je pozitivnošću zračila kada prođe ulicom. Ne mogu to nikako opisati... velika tegoba“, priča Jusić.

„Šta reći... dva mlada života nema. Sve je time rečeno, a ništa nije završeno“, sa suzama u očima kaže Jasmina Mezildžić iz Travnika.

Pročitajte i ovo - Građanima BiH dosta života u strahu I Posljedice narušene sigurnosti: Sarajlije se plaše Sarajeva

Za ubistvo studentica psihologije u Kantonalnom sudu u Sarajevu sudi se Sanjinu Sefiću kojeg se tereti da je u ulici Zmaja od Bosne, prošavši automobilom kroz crveno svjetlo na semaforu, usmrtio Editu i Selmu te potom autom pobjegao s tog mjesta. Uhapšen je u Srbiji, a potom izručen pravosudnim organima BiH.

Optužnicom u ovom predmetu obuhvaćeni su i Sanjinova sestra Sara Sefić, kao i Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić koje se tereti za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.