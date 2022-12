Sankcije primorale rusku Sberbanku da zatvori kancelariju u Emiratima

Jedna od najvećih ruskih banaka Sberbank primorana je zatvori kancelariju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) početkom sljedeće godine, izjavio je u ponedeljak prvi zamjenik predsjednika Aleksandar Vedjahin (Alexander Vedyakhin).



On je za tu situaciju okrivio sankcije prema Rusiji, javlja Rojters.



Opsežne sankcije Zapada bile su usmjerene na ruski finansijski sistem nakon što je Moskva poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara. Sberbanka je jedna od nekoliko velikih ruskih banaka koje su bile blokirane iz međunarodnog SWIFT sistema plaćanja, a neki visoki rukovodioci su lično pogođeni sankcijama.



"Suočavamo se sa ozbiljnim ograničenjima naše bliskoistočne kancelarije Sber Investa u Abu Dabiju. I mi smo, nažalost, primorani da je zatvorimo u prvom kvartalu 2023. godine", rekao je Vedjahin novinarima.

On je rekao da će Sberbanka nastaviti da pruža usluge klijentima na tržištu UAE i da je u toku aktivna komunikacija sa kineskim regulatorima o otvaranju kancelarije.



"Nadam se da ćemo do kraja 2023. moći da otvorimo filijalu u Kini, obično to traje od jedne do dvije godine", rekao je Vedjahin.



Evropski ogranak ruske banke, sa sjedištem u Beču, zatvoren je po nalogu Evropske centralne banke u martu, poslije upozorenja Evropske centralne banke da je Sberbanka suočena sa propadanjem zbog nedostatka depozita.



Banka Rusije naložila je finansijskim institucijama da ograniče svoja izvještavanja o poslovanju ranije ove godine. Sberbanka je nastavila sa izvještajima pri čemu je zabilježila pad neto dobiti od 84,8 posto na godišnjem nivou od januara do novembra.



Vedjahin je odbio da da prognoze za cijelu godinu, ali je rekao da je Sberbanka uvjerena da će biti profitabilna u decembru.