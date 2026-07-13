EU neće sankcionisati ni ruskog patrijarha ni direktora Lukoila

Evropska unija (EU) neće uvesti sankcije poglavaru Ruske pravoslavne crkve, a ni direktoru najveće ruske privatne naftne kompanije, nakon što je Bugarska stavila veto na taj predlog.

Očekivalo se da će patrijarh Kiril (Kirill), glasni pristalica predsednika Vladimira Putina i javni pobornik rata u Ukrajini, biti uvršten u najnoviji paket finansijskih sankcija koje je razmatrao blok od 27 članica.

Prema predlogu sankcija u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, Kiril je "dosledno opravdavao i podržavao ruski agresivni rat protiv Ukrajine", nazivajući ga "svetim". Međutim, prema rečima zvaničnika EU koji neposredno prate tok pregovora, najnovija verzija dokumenta, za koju se očekuje da bude usvojena narednih dana, uklanja Kirila sa liste od 42 osobe.

Još jedna istaknuta ruska ličnost čije je ime uklonjeno iz konačnog nacrta jeste Vagit Alekperov, direktor kompanije Lukoil, najveće privatne naftne kompanije u Rusiji.

Brisel već dugo nastoji da uvrsti Kirila (Kirill) među osobe pod sankcijama koje su članice EU počele da uvode nekoliko nedelja nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Međutim, taj pokušaj je dosledno blokirala prethodna mađarska vlada premijera Viktora Orbana, uz obrazloženje da EU ne bi trebalo da sankcioniše verske lidere.

Orban i njegova stranka izgubili su vlast ranije ove godine, čime je uklonjena jedna od najvećih prepreka za politiku EU prema Rusiji.

Prema navodima zvaničnika EU koji su želeli da ostanu anonimni kako bi slobodno govorili o ovoj temi, Bugarska je sada izrazila slične rezerve kao nekada Orban.

Poput Orbana, bugarski premijer Rumen Radev, koji je stupio na dužnost nakon izbora u maju, smatra se političarem naklonjenim Rusiji.

Predstavnici Radeva nisu bili dostupni za komentar.

Vest o izostavljanju Kirila iz konačnog nacrta sankcija prva je objavila "Ukrajinska pravda".

Prema rečima zvaničnika EU, odluka da se Alekperov ukloni sa liste delimično je motivisana značajnim prisustvom kompanije Lukoil na bugarskom tržištu. Ministri spoljnih poslova EU razgovaraće o paketu sankcija na sastanku u Briselu 13. jula, sa ciljem da ambasadorima država članica daju instrukcije da ga usvoje pre kraja nedelje.

Među drugim istaknutim ruskim zvaničnicima za koje se očekuje da ostanu na konačnoj listi sankcionisanih osoba nalaze se Arkadij Dvorkovič (Arkady Dvorkovich), bivši potpredsednik ruske vlade koji je sada predsednik Međunarodne šahovske federacije, kao i ruski ministar sporta Mihail Degtjarev (Mikhail Degtyarev).

Među ostalim ublaženim važnim predlozima u završnom paketu sankcija nalaze se ograničenja na uvoz ruske ribe, koju zemlje poput Nemačke, Poljske i Portugala i dalje koriste u prehrambenoj industriji.

Uklonjena je i automatska zabrana ulaska za sve bivše ruske borce koji traže vizu za ulazak u EU, dok će ograničenje cene ruske sirove nafte biti zamrznuto na 44 dolara po barelu tokom samo tri meseca, umesto prvobitno predloženih šest.

Grčka je takođe zatražila izuzeće koje bi joj omogućilo da nastavi transport ruskog tečnog prirodnog gasa ka zemljama van EU, dok Austrija i dalje nastoji da ukloni pojedine sankcije u vezi sa Raiffeisen Bankom.