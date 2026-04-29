Kompanija Ziđin nije zaštitila radnike u Boru od izloženosti teškim metalima, utvrdila inspekcija

"Nije izvršena procena rizika od oštećenja zdravlja radnika, nisu predviđene mere za otklanjanje ili smanjenje rizika ", konstatovala je inspekcija rada u Srbiji u dokumentu iz decembra 2025. godine.

Ovi nalazi odnose se na rad postrojenja Rudarskog basena Bor na istoku Srbije koji je u većinskom vlasništvu kineske kompanije Ziđin (Zijin).

Inspekcijski nadzor zatražen je po prijavi radnika u ovom postrojenju.

Inspekcija rada je konstatovala da mere za smanjenje rizika po zdravlje zaposlenih nisu predviđene iako je punih godinu dana ranije kompanija Ziđin utvrdila da koncentracije pojedinih teških metala u radnoj okolini topionice "prekoračuju vrednosti utvrđene standardom".

Radnici u topionici koja je deo proizvodnog rudarskog kompleksa u Boru tvrde da ih o ovome niko zvanično nije obavestio.

"Poslodavac nije upozorio ni zaposlene ni sindikalne organizacije. Bilo je nekih kozmetičkih promena i instrukcija da se nose maske i manje boravi u određenim delovima pogona, ali nam nalazi ispitivanja nikada nisu saopšteni", kaže za RSE Slađan Ilić, predsednik Sindikalne organizacije Topionica Bor.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika i preduzme mere u slučaju promene uslova rada, što uključuje i situacije kada se na radnom mestu utvrde povišene koncentracije opasnih materija.

U slučaju kineske kompanije u Boru to je učinjeno tek po nalogu Inspekcije rada, godinu dana nakon izmerenih povišenih koncentracija teških metala u topionici.

Ni Inspekcija rada, ni Ministarstvo za rad nisu odgovorili na upite RSE o tome kako su merenja o koncentraciji metala u Boru godinu dana ostala nepoznata i da li se zbog toga protiv Ziđina vodi postupak.

Odgovori na više upita RSE nisu stigli ni iz kompanije Ziđin.

Šta su radnici utvrdili testiranjem?

Nadzor i provera stanja u proizvodnim pogonima rudarskog kompleksa u Boru počeo je na inicijativu radnika, nakon što je grupa njih zbog zdravstvenih problema koje su imali, posumnjala da nešto nije u redu.

"Nakon preporuke lekara da urade dodatne analize, otkriveno je da imaju povišen nivo olova u krvi", kaže za RSE predsednik sindikata Slađan Ilić.

Topionica u Boru je ključni industrijski pogon za preradu bakarnog koncentrata, a kompanija Ziđin je od ulaska na tržište Srbije 2018. godine višestruko uvećala obim prerade, sa 80 na 200 hiljada tona godišnje.

Sindikati radnika i ekološke organizacije su u novembru 2025. na društvenim mrežama objavili rezultate laboratorijskih analiza zaposlenih u topionici kojima su utvrđene koncentracije olova u krvi i po nekoliko puta iznad dozvoljenih.

Kineski vlasnik odbacio optužbe

Kineski Ziđin je tada negirao validnost nalaza.

"Radnici koji su samoinicijativno i samostalno radili analize krvi na teške metale u privatnim laboratorijama treba da znaju da se referentne vrednosti predstavljaju u dva oblika – za opštu populaciju i za profesionalnu izloženost i te referentne vrednosti se razlikuju", naveli su predstavnici kompanije u saopštenju iz novembra 2025.

Oni su dodali da je sve detaljno objašnjeno u "Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama".

Taj pravilnik propisuje granične vrednosti za olovo u krvi kod profesionalno izloženih radnika, koje su znatno više od referentnih vrednosti za opštu populaciju.

Ipak, u istom saopštenju u kojem navode da za njihove radnike važe referentne vrednosti predviđene za profesionalnu izloženost, Ziđin je naveo da "ni na jednom radnom mestu u ogranku Topionice nije detektovana opasnost od profesionalne izloženosti olovu."

Dokumentacija, koju je redakciji RSE dostavio sindikat, pokazuje međutim da su u to vreme u topionici već utvrđene povećane vrednosti olova i drugih teših metala.

Ovaj dokument koji se odnosi na ispitivanje sprovedeno 6. novembra 2024. a koji je uradila specijalizovana eksterna firma "DOO Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj"navodi se da rezultati ispitivanja hemijskih štetnosti- teških metala u radnoj okolini Topionice "prekoračuju vrednosti utvrđene standardom".

Merenja su kako pokazuje dokument, izvršena godinu dana pre nego što su radnici uradili analize na prisutvo olova u krvi.

U izveštaju se navodi da prisutnost teških metala iznad dozvoljene vrednosti mogu dovesti do iritacije organa za disanje, jakih glavobolja, hroničnog bronhitisa.

Navodi se da je potrebno izvesti sistem za ventilaciju, obezbediti zaštitnu opremu, smanjiti izloženost zaposlenih.

Prema pravilnicima Srbije, obaveza poslodavca je da zaposlene informiše o opasnim hemijskim materijama koje se javljaju na radnom mestu kao i da predvidi odgovarajuće mere zaštite.

Ziđin je to uradio po rešenju Inspekcije rada, godinu dana nakon što je kompanija utvrdila prekoračene vrednosti pojedinih teških metala u topionici.

"Trenutno se vrše obuke gde se radnici upoznaju sa opasnostima i njihovim dužnostima pre svega u pogledu nošenja zaštitne opreme", navodi Slađan Ilić iz sindikata radnika topionice.

On dodaje da radnici nisu upoznati sa tim da li je Ziđin preduzeo korake da se opasnost ukloni, niti su informisani o uzroku povećanih koncentracija olova.

Ilić kaže i da su radnici obavešteni da će se vršiti merenja količine olova u krvi na redovnim sistematskim pregledema, što do sada, kako dodaje, nije rađeno.

Kakvo je mišljenje veštaka medicine rada?

Zbog zakasnele reakcije kompanije na potencijalno izlaganje radnika zdravstvenim opasnostima, Sindikalna organizacija topionice u Boru je prethodno, u novembru prošle godine, zatražila i mišljenje veštaka medicine rada.

U mišljenju dr Jovice Jovanovića, specijaliste medicine rada koje je dostavljeno sindikatu navodi se da Ziđin nije mogao da se poziva na dozvoljene vrednosti olova u krvi u slučaju profesionalne izloženosti, ukoliko Aktom o proceni rizika nije bio utvrđen povećan rizik na radnom mestu.

"Na osnovu sopstvenog iskustva i pregleda dostupne literature smatram da se kod velike većine radnika Topionice bakra kompanije 'Serbia Zijin Copper DOO' u Boru prilikom analize biološkog materijala treba primenjivati referentne vrednosti koje važe za opštu populaciju", navodi se u mišljenju dr Jovanovića.

Granična vrednost olova u krvi za opštu populaciju je ispod 50 ug/L u krvi, a predstavnici sindikata navode da su pojedini radnici topionice imali iznad 200 ug/L.

"Nezavisno od posla, gornja granica preko 100 ug/L krvi štetna je po zdravlje", navodi Jovanović u dopisu upućenom sindikatu topionice.

Kao argument za primenu vrednosti koja važi za opštu populaciju, Jovanović ističe i da "olovo u vazduhu ne bi trebalo da predstavlja značajan profesionalni rizik ukoliko se koriste standardni koncentrati bakra".

"Mi sumnjamo na loše sirovine i neadekvatno postupanje sa otpadnom prašinom, ali pravi uzrok zna jedino kompanija", kaže predstavnik sindikata Slađan Ilić.

Kako je RSE već pisao, izveštaji Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, pokazali su da Ziđin prerađuje koncentrat sa povećanim sadržajem teških metala, što je u februaru potvrdio i predsednik Srbije najavljujući da će "zamoliti kompaniju da se to ne dešava".

Povišen nivo olova u krvi može izazvati oštećenja nervnog sistema, anemiju, bubrežne i kardiovaskularne poremećaje, kao i reproduktivne probleme, pri čemu dugotrajna izloženost može ostaviti trajne posledice.

Podneta prijava tužilaštvu

Sindikalna organizacija Topionica Bor kao i nevladina organizacija RERI (Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu) podneli su u martu ove godine krivičnu prijavu protiv kompanije Ziđin zbog nepreduzimanje mera zaštite na radu, izazivanja opasnosti i povrede prava na informisanje o stanju životne sredine.

"Suština je da je poslodavac Ziđin ćutao i da su izveštaji o merenjima vrednosti teških metala u topionici skrivani sve dok radnici nisu podneli prijavu inspekciji rada" objašnjava za RSE Marko Pavlović iz organizacije RERI.

On ističe i da krivični zakonik propisuje sankcije u slučaju da poslodavac ne obezbedi adekvatne mere zaštite zdravlja na radu.

"Slučaj je sada u osnovnom javnom tužilaštvu u Boru. Prema informacijama koje smo nedavno dobili, u toku je istraga a tužilaštvo je naložilo prikupljanje neophodnih obaveštenja", kaže advokat Pavlović za RSE.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Boru za RSE su odbili da dostave informacije o krivičnim prijavama po kojima postupaju uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti vođenje predistražnog i krivičnog postupka.