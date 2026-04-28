Arsen u Boru višestruko iznad dozvoljenog, kineski Ziđin bez odgovora na tvrdnje da uvozi toksične sirovine

Arsen, teški kancerogeni metal, identifikovan je tokom 2025. godine u vazduhu u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije, u količinama koje su dnevnim merenjima dostizale i do 95 puta veće vrednosti od onih koje predviđaju propisi o kvalitetu vazduha. Prosečna godišnja koncentracija arsena na pojedinim lokacijama u Boru bila je pet puta veća od dozvoljene, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE).

Glavni zagađivač u Boru, gradu u kojem je najvažnija industrija rudarenje i prerada bakra, jeste Rudarsko-topioničarski basen Bor, čiji je većinski vlasnik od 2018. godine, kineska kompanija Ziđin (Zijin).

Stručnjaci Instituta za rudarstvo i metalurgiju iz Bora u naučnim radovima u koje je RSE imao uvid, tvrde da povećana koncentracija arsena u vazduhu nastaje zbog prerade koncentrata bakra sa viškom arsena.

Da je u pitanju koncentrat koji kompanija Ziđin uvozi, precizirao je krajem februara predsednik Srbije, najavljujući da će kineske partnere "zamoliti da se to ne dešava".

Iz kompanije Ziđin nisu odgovorili na pitanja RSE da li i u kojoj meri uvoze koncentrat sa povišenim sadržajem toksičnih metala, koje je poreklo koncentrata koji se prerađuje u Boru i šta preduzimaju povodom povećane emisije arsena.

Na pitanja nisu odgovorile ni instutucije Srbije zadužene za kontrolu bezbednosti rudarskih aktivnosti i zaštitu životne sredine.

Arsen se u atmosferi vezuje za sitne čestice, lako prodire u pluća i krvotok, a Svetska zdravstvena organizacija ga klasifikuje kao kancerogen prve grupe. Dugotrajna izloženost povezuje se sa povećanim rizikom od karcinoma pluća, kao i kožnih i kardiovaskularnih oboljenja.

'Nešto nevidljivo'

U Boru, koji je RSE posetio početkom aprila, na centralnoj raskrsnici tik uz spomenik osnivaču rudarstva u Srbiji Đorđu Vajfertu stoji bilbord na kojem se neprestano smenjuju podaci o kvalitetu vazduha.

Na prvi pogled slika je umirujuća. Na osam stanica u tom trenutku uz zeleni znak stoji i natpis "kvaltitet vazduha: dobar".

Samo pola minuta kasnije na bilbordu se prikazuju i podaci o godišnjim analizama merenja kvaliteta vazduha. Pojavljuju se hemijske oznake kancerogenih elemenata, a pojedina polja u kojima je prikazana koncentracija ovih elemenata, obeležena su crvenom bojom. Od osam mernih stanica, na četiri je koncentracija arsena veća od preporučenog nivoa.

Retko ko od prolaznika zastaje da pročita podatke sa bilborda koji je postavila gradska vlast.

"Ranije je bilo i dima i svega, sad možda ima nešto nevidljivo, ali ja ne osećam ništa", kaže za RSE stanovnik Bora Vanucić Iserija.

Njegov sugrađanin Ljuba navodi da ne veruje merenjima.

"Ne znam kako se to zove, nisam hemičar, ali nema tih kompetentnih ljudi koji će da upozore (na zagađenje), tog stručnog kadra nema više".

Problemi nisu nestali, samo su promenili oblik

Bor decenijama važi za ključnu lokaciju za vađenje bakra i drugih metala.

Kineska kompanija Ziđin Majning (Zijin Mining Group) preuzela je 2018. godine lokalne rudnike, najavljujući modernizaciju i mere za smanjenje zagađenja i poboljšanje zaštite životne sredine.

Osam godina kasnije, podaci i merenja pokazuju da problem sa zagađenjem nije nestao.

"Otkad postoji metalurgija u Boru imali smo visoke koncentracije sumpor-dioksida što su ljudi mogli i da osete u vazduhu", objašnjava za RSE Toplica Marjanović, inženjer zaštite životne sredine iz Bora.

Kroz rekonstrukciju topionice, gde se koncentrat bakra prerađuje u bakarne katode, rešen je višegodišnji problem sa sumpor-dioksidom u vazduhu, dodaje on.

"Sada su prisutne povećane koncentracije teških metala, što se ne oseća i onda građani misle da je stanje kvaliteta vazduha dobro. Međutim, sa povećanjem kapaciteta topionice i preradom i domaćih i uvoznih koncentrata, sada imamo još veće koncentracije arsena, a sve su učestalije i visoke koncentracije kadmijuma i olova", navodi Marjanović.

On objašnjava da automatske merne stanice koje mere sumpor-dioksid i čestice prašine i na osnovu toga klasifikuju vazduh u kategorijama od "dobar" do "opasan", a koji se mogu videti na bilbordima u Boru, ne uključuju merenja sadržaja arsena, kadmijuma i olova u tim česticama.

Podaci o koncentraciji teških metala dobijaju se tek naknadnim analizama Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor koji ih predstavlja kroz mesečne i godišnje izveštaje.

Ti izveštaji pokazuju da su u pojedinim delovima grada količine arsena u vazduhu na višestruko većem nivou od dozvoljenog.

Tokom 2025. na svim mernim mestima u Boru beležena su dnevna prekoračenja dok je srednji godišnji prosek bio iznad dozvoljenog na polovini lokacija na kojima su se vršila merenja.

Gotovo identični rezultati dobijeni su monitoringom kvaliteta vazduha tokom 2024.

Te godine na mernom mestu najdirektnije izloženom gasovima iz topionice godišnje koncentracije arsena u vazduhu bile su sedam puta veće od propisanih. Najveća izmerena vrednost bila je za 78 puta veća od utvrđene granice.

Šta je uzrok?

Podaci Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor pokazuju da su tokom 2021. i 2022, kada topionica nije radila, prekoračenja koncentracija teških metala u vazduhu, izostala.

Taj podatak, kao i višestruka prekoračenja emisije arsena koja se beleže na mernim stanicama koje su zbog pravca vetra najdirektnije izložene izduvnim gasovima iz topionice, ukazuju na to da kompanija Ziđin prerađuje koncentrat bakra sa povećanim sadržajem toksičnih metala.

"Vrednosti kancerogenih elemenata u koncentratu bakra u pojedinim periodima bile su više od predviđenih", navodi se u dokumentu "Stanje kvaliteta vazduha u gradu Boru 2024. godine" koji potpisuje pet hemijskih inženjera i istraživača sa Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.

U dokumentu se kompaniji Ziđin preporučuje da "sprovede mere za redovnu kontrolu sastava koncentrata koji se prerađuju u topionici bakra u Boru, kako bi se sadržaj kancerogenih elemenata doveo na zakonom propisane vrednosti".

Koje mere kontrole su sprovedene, da li je rudarska inspekcija proveravala sadržaj koncentrata koji se prerađuje u pogonima kompanije Ziđin i šta je utvrđeno, pitanja su na koja RSE nije dobio odgovor iz nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike Srbije.

Iako Republika Srbija ima manjinski vlasnički udeo u Rudarsko-topioničarskom basenu (RTB) Bor, Toplica Marjanović kaže da su podaci o hemijskom sastavu koncentrata bakra koji ulazi u topionicu u Boru poznati isključivo kineskom vlasniku.

Marjanović, koji je i član Radnog tela za praćenje kvaliteta vazduha pri gradskoj upravi, nekada je i sam radio u RTB Bor na poslovima zaštite životne sredine.

Tada su rudnici bili u državnom vlasništvu, a Marjanović navodi da se kvalitet koncentrata strogo kontrolisao.

"Mi smo imali i slučaj da smo 2005, tokom dva dana beležili visoke koncentracije kadmijuma na jednom mernom mestu. Tada je odmah obustavljen rad topionice dok se ne utvrde uzroci i dok se ne preduzmu mere", objašnjava Marjanović i dodaje da je zbog problema sa visokim emisijima kadmijuma doneto obavezujuće uputstvo o ekološkoj kontroli uvoznog koncentrata.

Prema tom dokumentu, kontrola je imala nekoliko nivoa. Od prodavca je zahtevan izveštaj o hemijskom sastavu prilikom ugovaranja kupovine, nakon čega je RTB Bor i ekološki inspektorat proveravao sve uzorke pre ulaska u Topionicu i dalje prerade.

Predsednik Srbije potvrdio problem

"Kažu ljudi - uvoze koncentrat sa viškom arsena. To je ono što nam pravi problem ovde u Boru", rekao je krajem februara predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom kampanje uoči lokalnih izbora u ovom gradu.

Vučić se pozvao na podatke koji, kako je naveo, potiču iz Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor i odnose se na način rada kineskog Ziđina, većinskog vlasnika borskog rudnika bakra.

"Razgovaraću sa njima, moliću ih da se to ne dešava i verujem da će mi izaći u susret", rekao je predsednik Srbije.

Kompanija Ziđin do danas nije demantovala Vučićeve navode da uvoze koncentrat sa povišenim sadržajem arsena.

Inženjer zaštite životne sredine Toplica Marjanović naglašava da u ovom slučaju treba samo poštovati zakon.

"Ne treba niko nikoga da moli da se smanji uvoz koncentrata, treba jednostavno da se sprovodi ono što zakoni Srbije predviđaju".

Zakon o zaštiti vazduha, u slučajevima prekoračenja dozvoljenih koncentracija teških metala, propisuje obavezu smanjenja emisija, kao i sankcije u rasponu od novčanih kazni do zabrane rada.

Ministarstvo ekologije nadležno za primenu tog zakona, do objavljivanja teksta nije odgovorilo na pitanja RSE.

Odakle dolazi koncentrat?

Kineska kompanija Ziđin povećala je kapacitete topionice za preradu rude sa 80 na 200 hiljada tona godišnje. Ti kapaciteti sada premašuju proizvodnju u Boru zbog čega se uvozi koncentrat bakra.

Podaci o uvozu, koje je RSE analizirao, pokazuju da se od dolaska Ziđina koncentrati bakra u Srbiju kontinuirano uvoze u količinama između 36 i 200 hiljada tona godišnje.

Izuzetak je 2022. godina kada zbog rekonstrukcije topionica nije radila pa je i uvoz bio značajno manji.

Prema podacima Zavoda za statistiku, u poslednjih pet godina u Srbiju su najveće količine koncentrata bakra uvezene iz Rumunije, Bugarske i Konga.

U tom periodu najveći rast u uvozu koncentrata bakra beleži se tokom 2024. kada je u Srbiju uvezeno 91,7 hiljada tona od čega je više od 70 odsto uvezeno iz Konga.

Ziđin Koper (Zijin Copper) iz Bora deo je Ziđin Majning Grupe, kineske multinacionalne rudarske kompanije koja se bavi eksploatacijom zlata, bakra i drugih metala i posluje širom sveta.

Osim u Srbiji, rudnike bakra imaju u Kini i Africi – Eritreji i Kongu.

U Kongu, odakle je uvezeno najviše koncentrata bakra tokom 2024, Ziđin Majning ima vlasnički udeo u dva rudnika – Kamoa Copper i Kolwezi Copper.

Izveštaj britanske organizacije RAID, koja se bavi istraživanjem rada multinacionalnih kompanija u pogledu ekološke štete i kršenja ljudskih prava, navodi da su rudnici bakra i kobalta u Kongu, među kojima su i rudnici Ziđina, povezani sa ozbiljnim zagađenjem voda i zemljišta teškim metalima poput arsena, olova i kadmijuma.

U sredu, 29. aprila objavljujemo tekst o zaključcima inspekcije sprovedene nakon što su kod pojedinih radnika kompanije Zijin izmerene povećane vrednosti olova u krvi.