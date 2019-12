Bez državne reakcije na sankcije SAD za trgovce oružjem iz Srbije

Niko od zvaničnika Srbije se do ovog trenutka nije oglasio povodom toga što je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) stavila devet ljudi - za koje navodi da su saradnici trgovca oružjem Slobodna Tešića - pod sankcije zbog „ozbiljnih kršenja ljudskih prava i korupcije“.

Radio Slobodna Evropa (RSE) je ovim povodom poslao upite ministarstvima spoljnih poslova, trgovine i odbrane, kao i Republičkom javnom tužilaštvu, ali odgovore do ovog trenutka nismo dobili.

O navodima da je Tešić, koji se na crnoj listi Ministarstva finansija SAD nalazi od decembra 2017. godine, nastavio da posluje preko posrednika, oglasila se međutim politička opozicija.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić optužila je predsednika Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića da su, kako je rekla na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, "mesecima krili" dokument Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u kome se "izričito" navodi da delovanje Slobodana Tešića, povezanog sa trgovinom oružja, predstavlja "direktnu opasnost po međunarodnu stabilnost i bezbednost".

„Ovo je nota upozorenja ambasade SAD našoj državi koja je pre više meseci uručena lično ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću“, rekla je Tepić u holu Skupštine Srbije pokazujući novinarima dokument za koji tvrdi da predstavlja notu iz oktobra 2019. godine.

MSP: SAD nikada nisu uputile notu o Tešiću

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije reagovalo je na tvrdnje koje je iznela opoziciona poslanica Marinika Tepić, saopštivši da je "neistina da su SAD poslale notu povodom Slobodana Tešića koji se nalazi na američkoj crnoj listi zbog trgovine oružjem, bilo tom ministarstvu bilo ministru Ivici Dačiću".



"Znači, laž je da je upućena nota i da je prećutana, a razlog je još jedan pokušaj napada na predsednika Vučića i Vladu", navodi se u saopštenju izdatom kao odgovor na tvrdnje poslanice Tepić.



U saopštenju se navodi i da Ministarstvo redovno komunicira sa stranim ambasadama, a da se s Amerikancima o Tešiću razgovaralo u avgustu, ali u formi teza (talking points).



"O temi Slobodana Tešića razgovorano je u avgustu po svojevrsnim tezama – talking points o izvoznoj kontroli, što čak nije ni u formi non paper, a kamo li nekakve note", navelo je MSP Srbije.



Kako je rečeno, Srbija je takođe odgovorila nezvaničnim dokumentom.

U saopštenju MSP koje su prenele agencije, ne pominje se saopštenje Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija koje je objavljeno dan ranije.

Dojčinović: Nadležni se prave da Tešić ne postoji

Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala KRIK, komentarišući izostanak zvaničnih reakcija na saopštenje OFAC, za RSE ističe da je upadljivo da se nadležni u Srbiji „prave da Slobodan Tešić ne postoji“, iako je poslovanje tog čoveka, kako ocenjuje, očigledno postalo međunarodni problem.

„To su meni neverovatne situacije gde imamo Amerikance koji našeg državljanina koji se bavi trgovinom oružjem analiziraju do detalja. Znači, oni su uspeli da za godinu dana otkriju sve ljude koje on koristi kao posrednike, da preko njih vodi poslove. Vidimo da oni to baš prate do detalja i da su sad te ljude ’udarili sankcijama’. S druge, u Srbiji se svi ponašaju kao da ih to ne interesuje. Državni organi, vlast, ne komentarišu ovaj slučaj, tužilaštvo se ponaša kao da taj slučaj ne postoji. Ali, to i nije čudno s obzirom da znamo kakva je situacija u Srbiji, da mi u stvari i nemamo stvarno funkcionalne državne organe, a ono što znamo o Tešiću jeste da on ima nekih dodira sa vlašću“, rekao je Dojčinović.

SAD: Tešić trguje oružjem kao „tihi partner“

U izveštaju specijalizovane kancelarije ministarstva finansija SAD ističe se da je Slobodan Tešić, mada je još 2017. godine naveden u aneksu Izvršne odredbe za sankcije koju je izdao američki predsednik Donald Tramp, nastavio da se bavi trgovinom oružjem, odnosno da je „tihi partner“ u kompanijama „nad kojima ima direktno vlasništvo i upravljanje“.

„Tešić i dalje ima kontrolu nad većinom ako ne svim aspektima dnevnih operacija kompanija, uključujući posredovanje u poslovima i traženje novih poslovnih prilika, iako se oslanja na svoje pouzdane saradnike kako bi potpisali ugovore i da se pojave na svim javnim dokumentima, saopštilo je američko Ministarstvo finansija“, navodi se u saopštenju OFAC.

Kompanije koje se pominju su preduzeće za trgovinu na veliko i malo „Partizan Tech DOO“ Beograd-Savski Venac (Partizan Tech), „Technoglobal Systems DOO Beograd“ (Technoglobal), „Charso Limited“ i „Grawit Limited“.

Da se Tešić i dalje bavi trgovinom oružjem preko drugih firmi, ukazao je u razgovoru za RSE i Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike „Krušik“. Obradović je javnost Srbije obavestio o sumnjama na zloupotrebe u oblasti trgovine oružjem i povlašćenom odnosu koji su u poslovanju sa „Krušikom“ imale firme iza kojih, kako se navodi u podacima koje je izneo, između ostalih stoje i Tešić i otac ministra policije Nebojše Stefanovića, Branko, čija je umešanost izazvala i najveće interesovanje javnosti.

„To je pet firmi Slobodana Tešića, to je firma GIM… Stvar oko privilegovanih trgovaca, ma koliko pokušavala da se zakomplikuje i da se zabašuri nekim detaljima, jednostavna je i prosta – 2015, 2016, 2017, 2018. godine, grupa privilegovanih trgovaca ima identičnu cenu koštanja, istu cenu koštanja, a ta cena koštanja je jednaka ili manja od cene koštanja proizvoda. Lako se može proveriti“, rekao je Obradović u intervjuu rađenom za video specjial RSE o aferi „Krušik“ „Otvorena pitanja“.

’Veoma temeljna istraga američkog ministarstva’

Nove aktivnosti američkog Ministarstva odnose se na devet osoba koje su, kako je navedeno, delovale ili su imale nameru da, direktno ili indirektno, deluju u ime Tešića - Goran Andrić, Esad Kapidžić, Nebojša Šarenac, Zoran Petrović, Nikola Brkić, Milan Subotić, Želimir Petrović, Sreten Cvjetković i Ljubo Maričić.

Novinar Stevan Dojčinović kaže da portal KRIK i regionalna novinarska istraživačka mreža OCCRP već dugo istražuju poslovanje Slobodana Tešića i da nisu iznenađeni nalazima američkog ministarstva, ali da jesu temeljnošću američkih organa.

„Vi kada ste u tako velikom i vrednom poslu, vi sigurno nećete odustati od njega čak i ako su vas Amerikanci stavili na ’crnu listu’, već ćete nalaziti neke načine kako da to sve zaobiđete. U ovom slučaju, ovo je jedna klasična priča - Amerikanci kažu da su otkrili da je Tešić nastavio da bude u poslu, ali pre svega preko tih posrednika. Znači nije se više on direktno pojavljivao u papirima, već je preko posrednika vodio posao što je praksa koju dosta dugo imaju ljudi koji su u sumnjivim poslovima. S druge strane, jako je dobro videti da neko stvarno prati taj slučaj i to vidimo da se poprilično ozbiljno radi u Americi. Oni su se dosta potrudili da isprate poslove koje on i dalje vodi preko ovih ljudi i vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje o ovim poslovima“, kaže Dojčinović za RSE.

Ime Slobodana Tešića poslednji put je javno pomenuto u aferi „Krušik“, ali se ono u javnosti pojavljuje već duže od deceniju i po. Prema američkom ministarstvu finansija, Tešić je bio među „najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu“, te je proveo gotovo deset godina na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju. Upravo je taj posao iz davne 2003. godine bio i prvi put da je Tešić privukao veću pažnju medija.