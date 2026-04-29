Trump i Putin razgovarali o privremenom prekidu vatre u ratu u Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je u redu da je u telefonskom razgovoru s ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovarao o mogućem privremenom prekidu vatre kako bi se zaustavile borbe u četvorogodišnjem ratu u Ukrajini.

Tramp je rekao novinarima u Beloj kući da je tokom 90-minutnog razgovora s Putinom pokrenut razgovor o prekidu vatre povodom godišnjice završetka Drugog svetskog rata sledećeg meseca.

Tramp je rekao da je predložio "malo" prekida vatre.

"I mislim da bi on (Putin) to mogao da učini", rekao je predsednik SAD.

Putinov savetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov izneo je ruskim medijima dodatne detalje telefonskog razgovora, navodeći da je Putin rekao da je spreman na prekid vatre do ili oko 9. maja, kada Rusija obeležava poraz nacističke Nemačke.

Moskva je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zauzevši teritoriju u istočnom delu svog suseda. Borbe na kopnu su poslednjih meseci praktično u pat poziciji.

Međutim, tokom prošle godine, Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada dronovima, gađajući rusku energetsku infrastrukturu, vazduhoplovne baze i druge mete. Moskva se muči u nastojanju da održi odbranu od dronova.

Ruske vlasti su najavile da će tradicionalne vojne parade u Moskvi i Sankt Peterburgu 9. maja ove godine biti manje, što se smatra merom za izbegavanje mogućih ukrajinskih napada dronova koji dosežu sve dublje u rusku teritoriju.

Tramp i Putin su takođe razgovarali o ratu SAD sa Iranom. Tramp je naveo da je rekao Putinu da "pre nego što mi pomognete (s Iranom), želim da okončam vaš rat".

Na pitanje koji će rat – u Ukrajini ili Iranu – prvi završiti, Tramp je rekao da bi mogli biti na istom "rasporedu".