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SAD produžile licencu za rad NIS-a na još 30 dana

Benzinska pumpa Gazproma ispred sedišta Naftne industrije Srbije koja je u većinskom ruskom vlasništvu, 9. oktobar 2025.
Benzinska pumpa Gazproma ispred sedišta Naftne industrije Srbije koja je u većinskom ruskom vlasništvu, 9. oktobar 2025.

Američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC) produžila je na još 30 dana licencu za rad Naftne industrije Srbije, koja je pod sankcijama SAD zbog većinskog ruskog vlasništva, izjavila je u utorak ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

NIS je prošle nedelje tražio još jedno produženje licence za rad od OFAC-a kako bi mogao da nastavi da snabdeva tržište u Srbiji.

Đedović Handanović je na društvenim mrežama navela da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena do 31. jula, čime, prema njenim rečima, Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi".

MOL i Gaspromnjeft su sredinom januara dogovorili okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u, ali još nisu finalizovali dogovor.
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OFAC je prethodno 16. juna poslednji put produžio operativnu licencu, kao i licencu za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL. Obe licence ističu 1. jula.

Američka administracija uvela je početkom 2025. sankcije NIS-u kako bi sprečila da Rusija prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.

Više od godinu dana sankcije se odlažu, a otkako se mađarski MOL pojavio kao zainteresovani kupac, OFAC-ova licenca za rad se periodično se obnavlja.

Pregovori o prodaji ruskog udela u jedinoj naftnoj rafineriji u Srbiji i dalje su u toku.

Ruski vlasnici imaju 56,15 odsto vlasništva u NIS-u, od čega 44,85 pripada državnom Gaspromnjeftu.

MOL i Vlada Srbije potpisali su 16. juna Ugovor između akcionara o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije.

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Tim dokumentom uređuju se i struktura i način odlučivanja upravljačkih tela, kao i strateški ciljevi kompanije, saopšteno je tada iz Vlade Srbije i MOL-a.

Ugovor će, međutim, početi da se primenjuje samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko prodaje NIS-a, a OFAC takav aranžman odobri.

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