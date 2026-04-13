Nakon izbornih promena u Mađarskoj, Vučić najavio sporazum sa MOL-om oko kupovine NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak, 13. aprila da očekuje da Srbija i mađarski MOL uskoro potpišu "šerholder ugovor", odnosno međudržavni sporazum u postupku kupovine udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

U gostovanju na Radio-televiziji Srbije (RTS) Vučić je rekao da svaka strana ima "teške uslove".

"U svakom slučaju, naši se tiču rada Rafinerije i činjenice da ne možemo da dobijemo više obaveza nego što smo ih imali u odnosu sa Rusima. Oni imaju neke svoje zahteve ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to rešiti", rekao je Vučić za RTS.

Ruski Gasprom njeft i mađarska MOL Grupa i dalje čekaju "zeleno svetlo" američkih vlasti na okvirni sporazum o prodaji ruskog udela u NIS-u koji su postigli sredinom januara.

Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u mađarskoj MOL Grupi i dalje traju nakon potpisanog okvirnog sporazuma, koji je sredinom januara prosleđen američkim vlastima.

Prvobitni rok za pregovore, koji je isticao 24. marta, produžen je do 17. maja.

Dok traju pregovori, NIS-u je u više navrata produžena licenca za rad. Ova koja je na snazi ističe sredinom aprila.

Vučić je dodao da je opredeljenje MOL-a da se nastave razgovori sa Srbijom ruskim partnerom u NIS-u (Gasprom), kako bi sve bilo završeno u dogovorenom roku.

"Taj rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu. Očekujem i nadam se da će biti produžena licenca. Radili smo mi i naši mađarski prijatelji, verujem da je (potpredsednik SAD) J.D. Vance obavešten tokom boravka u Budimpešti o tome, i mislim da bi trebalo da se u najgorem slučaju nadamo, ili očekujemo povoljne vesti po tom pitanju", rekao je Vučić.

Posle više odlaganja, primena sankcija prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji i jedinoj koja eksploatiše i prerađuje naftu u većinskom ruskom vlasništvu, počela je 9. oktobra 2025. Cilj sankcija SAD je da spreče da Rusija, kroz profit od energenata, finansira rat u Ukrajini.

NIS Grupa, osim matičnog preduzeća Naftne industrije Srbije, obuhvata i druga zavisna preduzeća u zemlji i inostranstvu. Među njima su Petrohemija Pančevo i kompanije preko kojih NIS posluje u Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj.

Upitan da li su zabrana izvoza naftnih derivata i smanjenja akciza na gorivo dovoljne da se održe cene i snabdevenost tržišta, Vučić je kazao da ništa nije dovoljno "kada imate potpuno ludilo u svetu".

Zbog posledica sukoba SAD i Irana, kazao je da će se prvi problemi osetiti u kerozinu i dodao da će Srbija upotrebiti vojne rezerve tog avionskog goriva.

"Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, a da li je to dovoljno - pa nikome nije dovoljno. To unosi krizu u sve sfere društvenog života. Mi smo se odrekli i dodatnih pet odsto naše akcize", kazao je Vučić, dodajući da to smanjuje prihode budžeta, investicije i mogućnost povećanja plata.

Izborne promene u Mađarskoj i izgradnja naftovoda

Vučić je u gostovanju na RTS-u izrazio i nadu da će, nakon promene vlasti u Mađarskoj, projekti sa tom zemljom, poput izgradnje naftovoda, biti nastavljeni.

Novoizabrani premijer Mađarske Peter Mađar je na konferenciji za medije 13. aprila rekao da bi se "vrlo rado" sastao sa srpskim rukovodstvom.

"Tačno znam šta se dešava u Srbiji i znam kakve su veze postojale, postoje ili će postojati između Orbanove vlasti sa vlastima u Srbiji koju vodi Vučić. Ja sam otvoren za saradnju bez obzira što verovatno u mnogim stvarima mislimo drugačije u svetu nego predsednik Vučić ili srpsko rukovodstvo", rekao je Mađar.

Takođe je dodao da "prijateljstvo naših naroda i postojeći dobri odnosi su nam veoma važni. Mogu da kažem da se nećemo mešati u unutrašnje stvari drugih država i sam vidim kakvi su protesti i kako se vlasti odnose prema njima".

U poruci srpskom narodu, Mađar je napomenuo "bez mešanja u njihova unutrašnja pitanja" ali da "crpe snagu iz jučerašnjih izbora u Mađarskoj".

Dodao je da to poručuje i drugim državama u kojima su ljudi u teškoj situaciji, navodeći "takozvane hibridne režime gde ne postoji puna vladavina prava".

Kazao je da će sarađivati sa svima uprkos njihovoj otvorenoj podršci koju su pružali Viktoru Orbanu.

Vučić je povodom izbora u Mađarskoj, rekao da je Srbija sa tom zemljom imala slojevite i teške odnose, dok su Srbi i Mađari imali nelake odnose.

"Ponosan sam na činjenicu da smo Orban i delimično ja, i još neki ljudi, izgradili najbliže odnose dva naroda", rekao je Vučić.

"Došli smo do istinskog i iskrenog razumevanja između nas, i verujem da to nije lako srušiti. Dakle, to je ono što je najvažnije, i zato ću sa poštovanjem, iako bih verovatno drugačije odgovarao na neke stvari, govoriti i o gospodinu Mađaru i o svemu onome što predstoji", rekao je predsednik Srbije.

Lider mađarske opozicije Peter Mađar ostvario ubedljivu pobedu i okončao vladavinu Viktora Orbana i njegove desničarske stranke Fides nakon 16 godina na vlasti.

Viktor Orban i Aleksandar Vučić godinama unazad su intenzivirali saradnju dve zemlje, ocenjujući da su odnosi na "istorijskom maksimumu".

Tokom zajedničkih susreta obojica su poručivali da njihove zemlje mogu da računaju jedna na drugu.

Orban je jedan od stranih lidera koje je Vučić nazvao "velikim prijateljima Srbije."