Produženje pregovora o NIS-u, kome odgovara?

Ruski partneri su i dalje većinski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS).

Prolongiraju se pregovori o promeni vlasničke strukture kompanije, koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva.

Moguće je i dalje produžavanje jer je američkoj Кancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) podnet nov zahtev za produženje licence za pregovore za još mesec dana.

To je saopštila ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

"I ruska i mađarska strana su posvećene da usaglase sva preostala pitanja", kaže ministarka, koja u Sankt Peterburgu učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu.

Ona je nakon razgovora sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djuokvim navela da su "sve bliže postizanju dogovora" sa mađarskom kompanijom MOL.

Postojeća licenca za pregovore o prodaji ruskog udela ističe 6. juna.

MOL i Gaspromnjeft su sredinom januara dogovorili okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Beogradski profesor ekonomije Goran Radosavljević kaže za RSE da produžavanje pregovora odgovara ruskoj strani.

"Rusima ide na ruku kupovina vremena", ocenjuje.

On smatra da Rusi "nikada nisu ni hteli da prodaju NIS".

"Pristali na sve zarad kupovine vremena, kompanija u međuvremenu radi, u nadi da će se nešto promeniti", dodao je.

SAD sankcijama nastoje da onemoguće Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u susednoj Ukrajini.

OFAC je uveo sankcije NIS-u početkom 2025, ali je njihova primena počela u oktobru te godine.

I mađarski stručnjak za energetiku Atila (Atilla) Holoda smatra da Rusija takođe može imati razloge za odlaganje pregovora, poput nastojanja da se postignu povoljniji finansijski uslovi.

"Kao i zbog očuvanja političkog uticaja u Srbiji što je duže moguće, ali i čekanja na više pojašnjenja OFAC-a u vezi sa sankcijama".

Istovremeno, dodaje on, pritisak sankcija stvara i podsticaj za Rusiju da pronađe održivo rešenje za izlazak iz vlasništva.

Iz Vašingtona nije odgovoreno na upit RSE o tome da li se razmatra potencijalno uklanjanje NIS-a sa liste sankcija, te da li postoji spremnost za produženje licence za pregovore o promeni vlasništva kompanije.

Dok je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović poručila iz Vašingtona da Srbija svakodnevno radi na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste sankcija.

Ona je navela na Instagramu da je 1. juna razgovarala o NIS-u sa izvršnim direktorom Nacionalnog saveta Bele kuće za energetsku dominaciju Džerodom Ejdženom (Jared Agen).

Ali nije iznela više detalja.

Rusija je pristala na prodaju svog udela u NIS-u nakon što je američka administracija počela primenu sankcija prema kompaniji.

Time je njen rad doveden u pitanje jer je Rafineriji u Pančevu obustavljen dotok sirove nafte koji stiže preko hrvatskog naftovoda Janaf.

Ruska državna kompanija Gaspromnjeft nije odgovorila na upit RSE o toku pregovora.

Holoda smatra da glavna prepreka nije samo cena, već pronalaženje strukture koja je prihvatljiva za sve ključne aktere.

"I koja će biti usklađena sa američkim sankcijama, prihvatljiva za Vladu Srbije, komercijalno razumna za MOL i politički održiva za ruske prodavce", naveo je.

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Uticaj promene vlasti u Mađarskoj

Kao drugi faktor koji bi mogao da utiče na tok i brzinu pregovora pominje se i promena vlasti u Mađarskoj.

Vlada Viktora Orbana održavala je dobre odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i pružala diplomatsku podršku MOL-u u preuzimanju ruskog udela u NIS-u.

Dok je novi premijer Peter Mađar (Magyar) najavio preispitivanje svih ugovora u vezi sa ruskim energetskim sektorom.

Mađarska vlada nije odgovorila na upit RSE da li podržavaju MOL u preuzimanju većinskog udela u NIS-u i da li imaju nekih uslova za tu transakciju.

Ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u maju izjavio da mu je Mađar tokom telefonskog razgovora rekao da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS.

Energetski ekspert Atila Holoda kaže da nova mađarska vlada na osnovu javno dostupnih informacija još nije odigrala vidljivu direktnu ulogu u toj transakciji.

Međutim, on očekuje "više kontinuiteta nego radikalnih promena".

"Imajući u vidu da je MOL strateška i najveća mađarska kompanija, kao i da je NIS regionalno značajan energetski resurs, svaka mađarska vlada bi prirodno imala interes za ishod", naveo je.

Kako je objasnio MOL je delimično u manjinskom vlasništvu fondova bliskih državi.

"Jačanje regionalne pozicije MOL-a ostaje mađarski ekonomski i energetsko-strateški interes", dodao je.

Zahtevi Srbije kao manjinskog vlasnika

Vlasti u Beogradu, nakon nedavnih pesimističnih izjava, sada kažu da je napravljen napredak u pregovorima.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da se očekuje odgovor MOL-a na poslednji predlog Srbije, koji se tiče rada Rafinerije u Pančevu i još nekih otvorenih pitanja.

Srbija insistira da NIS-ova Rafinerija u Pančevu radi u što većem obimu i da domaće tržište bude snabdevano pre svega iz domaće prerade, a ne iz uvoza.

Mali je 2. juna izjavio za Tanjug da je optimista da do kraja nedelje može da se uspešno zatvori ova runda pregovora.

Ministarstvo energetike Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li su strane bliže kompromisu i da li je MOL prihvatio zahteve Srbije.

Prethodno je ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila da je prethodnih dana sa MOL-om bilo više rundi razgovora i razmene nacrta ugovora akcionara.

Ona je 24. maja rekla za RTS da su "približili stavove u cilju pronalaženja kompromisa" i da misli da će uspeti da dođu do zadovoljavajućeg ishoda.

Objasnila je da MOL nastoji da zadrži veću operativnu fleksibilnost unutar svoje grupe, dok Srbija želi da NIS ostane dominantna kompanija na srpskom tržištu.

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja eksploatiše i prerađuje naftu, od čega zavisi i rad NIS-ove rafinerije.

U međuvremenu su vlasti u Srbiji izrazili nameru o povećanju udela države Srbije u vlasništvu NIS-a za 5 odsto, dok sada iznosi 29,9.

Kada je 22. maja produžena licenca za pregovore, predsednik i generalni direktor MOL Grupe Žolt (Zsolt) Hernadi saopštio je da su ušli u završnu fazu veoma složenih pregovora.

"Ostajemo optimistični, ali određeni uslovi i dalje treba da budu finalizovani u narednim nedeljama", naveo je.

MOL nije odgovorio na upit RSE da li se uslovi koji treba da budu finalizovani odnose samo na srpsku ili i na rusku stranu.

Energetski stručnjak Atila Holoda kaže da za Srbiju, Rafinerija nije samo korporativna imovina, već ključni element nacionalne bezbednosti snabdevanja gorivom.

On navodi da je razumljivo da srpska strana traži čvrste garancije.

"U pogledu domaćeg snabdevanja, kapaciteta za preradu sirove nafte, investicionih obaveza i operativne kontrole u okviru bilo kakve nove vlasničke strukture", dodao je.

Srbija je 2008. prodala ruskom Gaspromu 51 odsto NIS-a za 400 miliona evra bez tendera, uz obavezu da ruska strana investira u tu kompaniju najmanje 500 miliona evra do 2012, kao i da bude izgrađen gasovod kroz Srbiju.

Ugovor predviđa da, osim ako nije drugačije precizirano, bilo koja prava i obaveze ne mogu biti preneseni bez prethodne pisane saglasnosti druge strane.

Gasprom se obavezao da NIS-ova rafinerija neće prestati sa radom i da količina prerade sirove nafte u NIS-u može da zadovolji potražnju domaćeg tržišta za osnovnim naftnim proizvodima.

Vlasnička struktura NIS-a je više puta menjana, a trenutno je li u ruskom vlasništvu 56,15 odsto.

Zastoj ili finalizacija

Zvaničnici u Beogradu najavljivali su da bi mađarski MOL mogao zvanično da preuzme NIS do polovine marta.

Potom se očekivalo da do 22. maja strane podnesu dokumentaciju o kupoprodajnom ugovoru američkom OFAC-u.

Međutim, od OFAC-a je traženo dodatno vreme, pa je licenca za pregovore najpre produžena krajem marta, a potom i krajem maja na dve nedelje.

Ipak, Holoda trenutnu situaciju ne opisuje kao kolaps pregovora, već kao veoma složenu završnu fazu.

Kašnjenje vidi kao rezultat nekoliko preklapajućih faktora, poput potrebe usklađivanja sa sankcijama, komercijalnih uslova, zabrinutosti Srbije za energetsku bezbednost.

"Kao i političke osetljivosti prenosa većinskog vlasništva u tako strateškoj kompaniji", naveo je.

I beogradski profesor ekonomije Goran Radosavljević trenutnu situaciju ne vidi kao odlaganje, već kaže da je reč o dugotrajnim procesima.

"Za mene su bile iznenađenje najave da će sve biti završeno do marta. Rusi su NIS preuzimali dve godine, Etihad godinu dana JAT", naveo je.

Dok se pregovori o promeni vlasništva prolongiraju, licenca za rad NIS-a ističe 16. juna.

Prema rečima ministarke Đedović Handanović, NIS će zatražiti produženje te licence.