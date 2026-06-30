Otpravnica poslova u ambasadi SAD: Neograničene mogućnosti Kosova za saradnju u odbrani i energetici

Otpravnica poslova u ambasadi SAD Anu Pratipati (Prattipati) izjavila je u utorak da su, kako Kosovo nastavlja integraciju u međunarodnu zajednicu, mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, uključujući odbranu i energetiku, "neograničene", dodajući da američka preduzeća traže pouzdane partnere.

Na događaju koji je organizovala ambasada povodom 250. godišnjice američke državnosti, Pratipati je rekla da njena zemlja želi da unapredi partnerstvo s Kosovom, jer je, prema njenim rečima, stabilno i prosperitetno Kosovo dobro ne samo za njegov narod, već i za Evropu i svet.

Prema rečima američke diplomatkinje, prijateljstvo SAD i Kosova zasnovano je na zajedničkim vrednostima, međusobnom poštovanju i verovanju da budućnost definišu mogućnosti i bezbednost.

"Dok Kosovo nastavlja da se razvija i produbljuje svoju integraciju u međunarodnu zajednicu, mogućnosti za saradnju, posebno u odbrani, trgovini, ekonomskim investicijama i energetici, neograničene su. Američka preduzeća traže pouzdane partnere, radnu snagu i konkurentna tržišta. Kosovo ima potencijal da bude sve te tri stvari", rekla je ona.

Pratipati je poslednjih nedelja pozivala vladu Kosova u tehničkom mandatu da se pridruži regionalnim američkim inicijativama za tečni prirodni gas (LNG), tvrdeći da bi to pomoglo zemlji da obezbedi energetsku budućnost.

Vlada u tehničkom mandatu, koju predvodi Aljbin Kurti (Albin), insistirala je da Kosovo nije protiv američkog LNG-a, ali je navela da gasifikaciju uglja vidi kao bolju opciju od snabdevanja tečnim gasom.

Američka privredna komora i Privredna komora Kosova nedavno su upozorile da odbijanje regionalnih projekata rizikuje da negativno utiče na partnerstvo Kosova sa SAD.

Nekoliko zemalja Zapadnog Balkana potpisalo je sporazume s američkim kompanijama i SAD o proširenju svojih gasnih mreža. Među njima su Albanija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Na događaju povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, Pratipati je rekla da je Kosovo "oduvek bilo uz nas, podržavajući naše prioritete", pomenuvši učešće zemlje u Međunarodnim stabilizacionim snagama i Odboru za mir – inicijativi američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za rešavanje sukoba u svetu.

"Isto tako SAD stoje uz Kosovo. Stojimo uz Kosovo u njegovim naporima da izgradi snažne institucije, stojimo uz Kosovo u izgradnji prosperitetne ekonomije koja privlači investitore i nudi mogućnosti za sve građane", rekla je Pratipati.

Na ovom događaju, vršiteljak dužnosti predsednice Kosova Aljbulena Hadžiju (Albulena Haxhiu) zahvalila je SAD na pomoći u oslobođenju i izgradnji države, visoko ceneći prijateljstvo dve zemlje.

U pogledu Međunarodnih stabilizacionih snaga za Pojas Gaze, Kosovo je među prvih pet zemalja koje su se obavezale da će se angažovati u ovoj misiji i zemlja će poslati trupe kako za osiguranje bezbednosti za praćenje primirja na palestinskoj teritoriji.

Kosovo smatra da je savez sa SAD ključan, pošto je ta zemlja doprinela njegovoj nezavisnosti i izgradnji države.

Pored doprinosa nezavisnosti i izgradnji države, SAD su takođe podržale proces transformacije Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, dok su ove snage takođe opremljene američkim oružjem.

Pored podrške koju su SAD pružile transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, Vašington doprinosi obuci i obrazovanju kosovskih vojnika.

Na Kosovu se takođe nalazi Bondstil, najveća američka baze na Balkanu.