Ministarka ekonomije kaže da Kosovo nije protiv američkog gasa, ali nema jasnog stava da li će ga prihvatiti

Vršiteljka dužnosti ministarke ekonomije u Vladi Kosova Artane Rizvanoli (Rizvanolli), poručila je da Kosovo nije protiv američkog tečnog prirodnog gasa (LNG), ali nije precizirala da li će se na kraju priključiti projektu snabdevanja gasom koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.

U video poruci objavljenoj u petak na Fejsbuku, Rizvanoli je navela da želi da razjasni pitanje američkog gasa, s obzirom na to da se aktuelna vlada premijera Aljbina (Albin) Kurtija suočava sa kritikama i pritiscima nakon što je pokazala rezervisanost prema tom projektu.

Ambasada SAD u Prištini, privredne komore i opozicija poslednjih dana stalno pozivaju Vladu Kosova da se uključi američkim gasnim projektima.

Rizvanoli je rekla da "nije tačno da je Vlada Kosova protiv američkog tečnog prirodnog gasa, kako se to predstavlja".

Dodala je da Kosovo nema ni iskustvo ni infrastrukturu za snabdevanje LNG-om, zbog čega je pitanje američkog gasa, kako je rekla, "izvan okvira dnevne politike".

"Kao i uvek, ovom pitanju ćemo pristupiti sa najvećom ozbiljnošću i odgovornošću, zajedno sa stručnjacima i svim relevantnim institucijama, uzimajući u obzir sve ekonomske i političke aspekte", rekla je ona.

Na Kosovu se oko 90 odsto električne energije i dalje proizvodi iz uglja, dok oko 10 odsto dolazi iz obnovljivih izvora energije, poput vode, vetra i sunca. Kosovo se ipak u periodima najveće potrošnje, tokom zime i leta, oslanja i na uvoz električne energije.

"Odabrali smo ugalj, obnovljive izvore energije poput vetra i sunca, kogeneraciju za daljinsko grejanje i energetsku efikasnost. Ova kombinacija se oslanja na domaće resurse i jeftinija je za naše građane i privredu", rekla je Rizvanoli.

Ona je istakla da aktuelna vlada američki LNG vidi kao dodatni izvor energije, ali je ponovila da gasifikaciju uglja smatra boljim rešenjem od uvoza američkog gasa.

Prema njenim rečima, gasifikacijom uglja Kosovo bi dobilo nove kapacitete koji su "tehnološki napredniji i manje zagađuju životnu sredinu".

Rizvanoli je podsetila i na memorandum o saradnji koji su Kosovo i Albanija potpisali 2022. godine, a koji predviđa saradnju na projektu elektrane gasa u Valjoni.

I sam premijer Aljbin Kurti ranije je gasifikaciju uglja isticao kao poželjnije rešenje od američkog LNG-a.

"To smo ocenili kao najbolje, najpraktičnije, najbrže i ekonomski najisplativije rešenje. Analize koje smo sproveli pokazuju da je najbrži, najkorisniji i ekonomski najpovoljniji način da se LNG eventualno uključi u naš energetski miks upravo preko elektrane u Valjoni", rekla je ona.

Rizvanoli je ocenila i da Kosovo nije zavisno od prirodnog gasa zahvaljujući velikim rezervama uglja.

Ona je navela i da ne postoji bojazan da bi Kosovo moglo da naruši odnose sa Sjedinjenim Državama ukoliko ne pristupi projektu.

Američka privredna komora na Kosovu i Privredna komora Kosova upozorile su pre nekoliko dana da odbijanje regionalnih LNG projekata može negativno uticati na partnerstvo Kosova sa Sjedinjenim Državama.

Stručnjaci za energetiku ocenjuju da je cilj Sjedinjenih Država da umanje zavisnost zemalja Zapadnog Balkana od ruskog gasa.

Više zemalja u regionu već je potpisalo sporazume sa američkim kompanijama i Sjedinjenim Državama o proširenju gasne infrastrukture. Među njima su Albanija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Rizvanoli napominje da Kosovo ne bira između SAD i Rusije jer, za razliku od pojedinih zemalja u regionu, nije zavisno od ruskog gasa.